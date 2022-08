Presso lo Stadio Giuseppe Meazza è tutto pronto per Milan-Udinese, anticipo valevole per la 1ª giornata di Serie A.17:52

Il Milan apre le danze in questa nuova stagione con tante motivazioni e in un San Siro gremito.17:51

I friulani, imbattuti contro i rossoneri nella passata stagione, si presentano al cospetto dei Campioni d'Italia per la prima di campionato.17:50

MILAN (4-2-3-1) FORMAZIONE UFFICIALE: Maignan - Calabria, Tomori, Kalulu, Hernandez - Bennacer, Krunic - Messias, Diaz, Leao - Rebic. A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Touré, Adli, Bakayoko, Kjaer, Florenzi, Pobega, Gabbia, Saelemaekers, De Ketelaere, Giroud, Origi. All. Stefano Pioli.18:01

UDINESE (3-5-2) FORMAZIONE UFFICIALE: Silvestri - Becao, Nuytinck, Perez - Soppy, Pereyra, Walace, Makengo, Masina - Success, Deulofeu. A disposizione: Padelli, Piana, Festy, Lovric, Abankwah, Palumbo, Ebosse, Samardzic, Benkovic, Bijol, Nestorovski, Guessand, Pafundi, Beto. All. Andrea Sottil.18:00

Regna equilibrio nelle cinque sfide tra Milan e Udinese all’esordio stagionale in Serie A: un successo per parte (vittoria dei rossoneri nel 1950 e dei friulani nel 2019) e tre pareggi.17:53

La squadra detentrice dello Scudetto ha vinto tutte le ultime sei partite nel primo match stagionale di Serie A; l’ultima volta che non è riuscita ad ottenere i tre punti all’esordio risale al 2015/16: Juventus-Udinese 0-1 con gol di Cyril Théréau.17:53

Stefano Pioli lascia in panchina i nuovi innesti e si affida all'usato sicuro. In attacco gioca Rebic, alle sue spalle agiranno Messias, Diaz e Leao.18:03

Andrea Sottil schiera Success e Deulofeu in avanti, panchina per Beto. In difesa giocano Becao, Nuytinck e Perez.18:04