Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie A!20:00

La Fiorentina si riappropria del quarto posto a 34 punti ma con un solo punto di vantaggio dalla Lazio, ora quinta. L'Udinese aggancia il Cagliari a 18 lunghezze, a +1 dalla zona retrocessione.20:00

Finisce in parità per 2-2 la sfida del Franchi. Una gara intensa e piena di capovolgimenti di fronte vede l'Udinese passare in vantaggio con Lovric, nella ripresa Beltran trova il pareggio ma gli ospiti si portano nuovamente in vantaggio con Thauvin. Nel finale rigore per i toscani trasformato da Nzola.19:58

90'+6' Fine partita: FIORENTINA - UDINESE 2-2.19:58

90'+4' Sostituzione nell'Udinese, entra Tikvic per Kamara.19:56

90'+3' PALO DI BONAVENTURA! Ci prova il centrocampista da fuori area, la palla impatta sul legno alla sinistra di Okoye.19:55

90'+2' Success viene servito al limite, conclusione di prima ma palla alta sopra la traversa.19:54

90' Ci saranno 5 minuti di recupero.19:52

88' Dentro Barak per Ikoné.19:50

88' Nella Fiorentina entra Milenkovic per Ranieri.19:50

87' GOL! FIORENTINA - Udinese 2-2! Rete di Nzola. Rigore calciato angolato alla sinistra di Okoye.



Guarda la scheda del giocatore M'Bala Nzola19:50

86' Calcio di rigore per la Fiorentina! Pairetto dopo un check al VAR conferma e indica il dischetto.19:48

85' Beltran chiede un fallo di mano per un braccio largo di Ferreira. Pairetto a colloquio con il VAR.19:47

83' Giro palla Fiorentina, ma l'Udinese è chiusa a chiave dietro e non lascia varchi.19:46

79' La Fiorentina sembra aver accusato il colpo e prova ora a riorganizzarsi.19:45

76' Sostituzione nella Fiorentina, entra Nzola per Brekalo.19:38

73' GOL! Fiorentina - UDINESE 1-2! Rete di Thauvin. Azione in velocità di Lovric che dalla fascia destra crossa teso in area, Success lascia spazio a Thauvin che arriva per primo sul pallone e calcia all'angolo infilando Terracciano.



Guarda la scheda del giocatore Florian Thauvin19:40

68' Fase di gioco dove sono i padroni di casa a gestire la palla, l'Udinese con i nuovi entrati prova a rendersi pericolosa.19:31

63' Punizione calciata a giro da Thauvin e palla che sfugge dalla mani di Terracciano che viene però salvato dal palo.19:26

62' Cartellino giallo per Ranieri, fallo su Success.19:26

61' Superata l'ora di gioco e sono i padroni di casa ora a creare di più. Il gol del pareggio ha cambiato l'inerzia della gara.19:22

58' Dentro Ehizibue, per Ebosele.19:21

58' Cambio in attacco, Success per Lucca.19:21

58' Triplo cambio nell'Udinese, Thauvin per Samardzic.19:20

57' Ci prova ancora la Fiorentina, cross dalla sinistra di Brekalo, stacca Biraghi di testa ma manda alto sopra la traversa.19:20

55' GOL! FIORENTINA - Udinese 1-1! Rete di Beltran. Cross di Faraoni dalla destra, Beltran stacca di testa e manda la sfera all'angolo alla destra di Okoye.



Guarda la scheda del giocatore Lucas Beltrán19:19

52' Ci prova Mandragora dalla distanza, blocca Okoye.19:15

51' Buona giocata di Ikoné sulla destra, percussione in area e palla tesa in mezzo dove però non c'è nessuno a rimorchio.19:13

49' Subito ritmo alto e continui capovolgimenti di fronte in questo avvio di ripresa19:10

46' Inizia il secondo tempo di FIORENTINA - UDINESE.19:08

46' Arthur prende il posto di Duncan.19:08

46' Due cambi nelle file dei Viola, debutta Faraoni per Kayode.19:08

Udinese in vantaggio dopo una prima parte di gara che ha visto gli ospiti essere più propositivi. La rete di Lovric, dopo dieci minuti, è frutto di una ripartenza e di un ottimo lavoro di Lucca abile a lanciare il compagno a rete.18:49

45'+1' Fine primo tempo: FIORENTINA - UDINESE 0-1.18:49

45' Ci sarà 1 minuto di recupero.18:48

42' La Fiorentina con poche idee prova a chiudere il primo tempo in avanti.18:44

37' Punizione per l'Udinese dai 25 metri, Samardzic calcia a giro, Terracciano si allunga e manda in angolo.18:39

35' Prima ammonizione della gara, cartellino giallo per Kamara.18:38

30' PEREYRA! Kamara imbuca per Pereyra che entra in area e calcia di piatto sul secondo palo. Blocca Terracciano.18:32

28' Momento di equilibrio nella gara, la Fiorentina prova ad alzare il ritmo, ma l'Udinese non concede spazi.18:30

23' LUCCA! Buca l'intervento Martinez Quarta, la palla finisce a Lucca che tutto solo stoppa e prova la conclusione dal limite. Terracciano è attento.18:26

21' Punizione per la Fiorentina dai 20 metri, Biraghi crossa in area Okoye esce sicuro coi pugni.18:23

17' Diversi controlli sbagliati per via del campo che è molto scivoloso per via della pioggia.18:21

13' Fiorentina che sembra non essere ancora in partita, molti errori in fase di impostazione e nei passaggi.18:16

10' GOL! Fiorentina - UDINESE 0-1! Rete di Lovric. Ripartenza dell'Udinese, Lucca tiene palla e serve Lovric che parte in velocità entra in area e col mancino calcia in diagonale infilando Terracciano.



Guarda la scheda del giocatore Sandi Lovric18:13

9' Lovric dalla trequarti prova un lancio in area per Pereyra, il Tucu non riesce a controllare la sfera che schizza sul fondo.18:12

4' Primo calcio d'angolo della gara, batte l'Udinese, Wallace prova a girare di testa, palla a lato.18:06

3' Fase di studio in questi primi scampoli di gara.18:05

1' FISCHIO D’INIZIO DI FIORENTINA - UDINESE. Arbitra Pairetto.18:02

Nella Fiorentina spicca l'assenza di Arthur, in panchina per far spazio in mediana alla coppia più muscolare Mandragora e Duncan. In difesa scelto Ranieri invece di Milenkovic, mentre in attacco Beltran agirà da prima punta con Ikoné e Brekalo sulle fasce e Bonaventura trequartista. Nell'Udinese sembra risolto il caso Samardzic e aspettando sviluppi di mercato torna in campo dal primo minuto. Pereyra invece agirà dietro l'unica punta Lucca. Conferma per Okoye in porta, in difesa con Perez ci sono Ferreira e Kristensen.17:29

Formazione UDINESE (3-5-1-1): Okoye - Ferreira, Perez, Kristensen - Festy, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara - Pereyra - Lucca. A disposizione: Silvestri, Padelli, Masina, Zarraga, Success, Davis, Tikvic, Ehizibue, Camara, Brenner, Thauvin, Kabasele, Giannetti, Payero, Zemura.17:24

Formazione FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano - Kayode, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi - Duncan, Mandragora - Ikoné, Bonaventura, Brekalo - Beltran. A disposizione: Christensen, Martinelli, Vannucchi, Milenkovic, Arthur, Sottil, Lopez, Nzola, Infantino, Faraoni, Mina, Comuzzo, Parisi, Barak, Amatucci.17:24

Negli ultimi due incroci tra le squadre, la Fiorentina ha vinto contro l’Udinese con il punteggio di 2-0. Entrambe sono reduci in campionato da una sconfitta e una vittoria.14:22

La Fiorentina prova a riappropriarsi del quarto posto in solitaria, a farle visita un Udinese a caccia di punti salvezza.14:19