Alvini si affida al tandem d'attacco Okereke-Dessers con Zanimacchia a supporto. Escalante al posto di Castagnetti in mediana, Sernicola e Ghiglione sulle fasce.17:53

3-4-1-2 per la Cremonese: Radu - Bianchetti, Chiriches, Vazquez - Ghiglione, Pickel, Escalante, Sernicola - Zanimacchia - Okereke, Dessers. A disp.: Sarr, Saro, Acella, Ndiaye, Aiwu, Ascacibar, Milanese, Quagliata, Buonaiuto, Baez, Di Carmine, Ciofani, Tsadjout.18:00

I viola, puntellati con acquisti mirati e forti della continuità del lavoro di Italiano, tengono a battesimo il ritorno nella massima serie dei grigiorossi: tanti cambiameti per i lombardi, dalla rosa alla guida tecnica, nel tentativo di spuntarla nella lotta per la salvezza.16:48

Al Franchi tutto pronto per Fiorentina-Cremonese, prima giornata di Serie A.16:21

DOMANDE FREQUENTI - FAQ

Quando si gioca Fiorentina - Cremonese?

La gara tra Fiorentina e Cremonese si giocherà domenica 14 agosto 2022 alle ore 18:30

L'arbitro del match sarà Juan Luca Sacchi

L'arbitro al VAR del match Fiorentina - Cremonese sarà Luigi Nasca

La partita si gioca a Firenze

Stadio Artemio Franchi

PREPARTITA

Fiorentina - Cremonese è valevole per la giornata numero 1 del campionato di Serie A 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 14 agosto alle ore 18:30 allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Arbitro di Fiorentina - Cremonese sarà Juan Luca Sacchi coadiuvato da Damiano Margani e Pietro Dei Giudici. Al VAR invece ci sarà Luigi Nasca.

Lo scorso anno la Fiorentina si è piazzata 7° con 62 punti in Serie A qualificandosi per la Conference League 2022/2023 mentre la Cremonese si è piazzata 2° con 69 punti in Serie B .

Fiorentina-Cremonese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

La Fiorentina è imbattuta in Serie A contro la Cremonese grazie a quattro successi e sei pareggi - le due squadre tornano ad affrontarsi nel massimo campionato per la prima volta dal febbraio 1996, quando la Viola di Claudio Ranieri venne fermata sullo 0-0 dai lombardi guidati da Luigi Simoni.

La Fiorentina non ha mai pareggiato negli ultimi 11 esordi stagionali di Serie A (6V, 5N), l’ultimo segno “X” dei viola nel primo match stagionale di campionato risale al 29 agosto 2010 (1-1 v Napoli).

Tutti gli otto esordi in Serie A della Cremonese sono arrivati in trasferta (incluso il prossimo a Firenze): finora i lombardi hanno registrato sette sconfitte su sette.

La Cremonese ritrova la Serie A a 26 anni di distanza dall’ultima volta: l'ultima partecipazione dei grigiorossi al massimo campionato italiano era stata nella stagione 1995/96, chiusa al penultimo posto in classifica.

La Cremonese è la squadra che ha vinto il maggior numero di partite nella Serie B 2021/22: 20, record assoluto per i grigiorossi in un singolo campionato cadetto.

Solo l’Inter (45) ha guadagnato più punti in partite casalinghe della Fiorentina (41: 13V, 2N, 4P) nella scorsa stagione di Serie A.

La Fiorentina è la squadra che nel 2022 in Serie A ha subito meno tiri totali (170); nessuna formazione ha inoltre incassato meno conclusioni nello specchio rispetto ai viola nel periodo (56, come il Milan).

Dodô è il difensore che ha preso parte al maggior numero di gol nelle ultime due stagioni nella massima serie ucraina (dal 2020/21): 11 reti (due gol e nove assist per lui con lo Shakhtar Donetsk).

Nicolás González ha chiuso la scorsa stagione di Serie A al 1° posto tra i giocatori della Fiorentina per assist (sei), tocchi in area avversaria (148), dribbling riusciti (57) e occasioni create su azione (37).

Luca Zanimacchia e Cristian Buonaiuto sono i due giocatori della Cremonese che hanno preso parte a più gol nella scorsa stagione di Serie B: entrambi 13, con otto reti e cinque assist ciascuno.

