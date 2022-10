LIVE EMPOLI - MONZA 1-0 SERIE A 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Carlo Castellani

Città: Empoli

Capienza: 19795 spettatori14:11

Al Castellani si incrociano Empoli e Monza in una sfida che mette in palio punti pesanti per la classifica. La squadra di casa viene dal pareggio in trasferta contro il Torino per 1-1, i brianzoli da ben tre vittorie consecutive che li hanno di fatto rilanciati in classifica.14:11

Gli ultimi precedenti tra le due compagini risalgono a due stagioni fa in Serie B ed entrambe le sfide terminarono in pareggio.14:15

Formazione EMPOLI (4-3-1-2): Vicario - Stojanovic, De Winter, Luperto, Parisi - Haas, Henderson, Bandinelli - Baldanzi - Destro, Satriano. A disposizione: Ujkani, Seghetti, Cacace, Walukiewicz, Lammers, Bajrami, Pjaca, Ekong, Marin, Degli Innocenti, Fazzini, Ebuehi, Cambiaghi, Guarino.14:24

Formazione MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio - Marlon, Pablo Marì, Caldirola - Ciurria, Sensi, Rovella, Carlos Augusto - Pessina, Caprari - Gytkjaer. A disposizione: Cragno, Sorrentino, Donati, Machin, Berberis, Valoti, Birindelli, Ranocchia, Antov, Colpani, Petagna, Bondo, Carboni, Dany Mota, D'Alessandro.14:26

Nell'Empoli novità Baldanzi che torna titolare dopo cinque partite saltate per infortunio. In attacco coppia Satriano, Destro. Partono dalla panchina Marin, Bajrami, Cambiaghi e Lammers. Nel Monza confermati dieci undicesimi rispetto all'ultima giornata. L'unico cambio è in difesa, Izzo ha avuto un fastidio muscolare all'adduttore durante il riscaldamento, al suo posto gioca Marlon.14:40

1' FISCHIO D’INIZIO DI EMPOLI - MONZA. Arbitra Rapuano.15:00

3' Fase di studio in questi primi minuti di gara.15:02

6' Tiro cross di Haas, blocca Di Gregorio.15:06

9' SATRIANO! Luperto lancia Satriano sul filo del fuorigioco, l'attaccante a tu per tu con Di Gregorio si fa ipnotizzare.15:09

11' GOL! EMPOLI - Monza 1-0! Rete di Haas. Destro mette in mezzo per Satriano che attacca il primo palo e calcia, Di Gregorio compie un miracolo ma non può nulla sul tap in di Haas.



Guarda la scheda del giocatore Nicolas Haas15:12

15' Prova a mettere la testa fuori il Monza con cross insidiosi dalle fasce.15:16

17' Cartellino giallo per Stojanovic, fallo su Caprari.15:17

18' Cartellino giallo anche per Destro, fallo su Caprari.15:18

23' Prova a mettere pressione il Monza che in questa fase tiene il possesso del pallone.15:22

24' Ingenuità da parte di Sensi che prende il pallone con le mani, cartellino giallo per lui.15:25

25' PALO DI DESTRO! Punizione battuta dalla trequarti da Henderson, Destro ci arriva al volo e colpisce l'interno del palo.15:26

27' Cartellino giallo per Henderson, fallo al limite dell'area su Sensi.15:27

28' Punizione per il Monza, tiro a giro di Sensi, palla intercettata da Luperto.15:28

31' Superata la mezz'ora di gioco, partita equilibrata ma è la squadra di casa ad essere in vantaggio.15:33

35' Tiene palla il Monza sulla trequarti alla ricerca di spazi. L'Empoli chiude ogni varco.15:35

36' Punizione di Gytkjaer dai venti metri. Palla non di molto alla destra di Vicario.15:36

39' Uno due Carlos Augusto, Caprari, il brasiliano prova la conclusione ad incrociare. Palla a lato.15:39

42' Caprari in area prova a servire Rovella al limite, spazza via Bandinelli.15:44

45' Ci sarà 1 minuto di recupero.15:45

45'+1' Fine primo tempo: EMPOLI - MONZA 1-0.15:46