90'+4' Fine partita: BOLOGNA-FIORENTINA 1-0 (59' Odgaard)16:57

90' Sostituzione Bologna: esce Santiago Castro, entra Thijs Dallinga.16:51

89' Cartellino giallo per Pietro Comuzzo.16:51

85' Ci prova la Fiorentina con Ikonè che crossa per Kean, perfetto Lucumì in copertura.16:48

82' Cartellino giallo per Charalampos Lykogiannis.16:46

82' Sostituzione Bologna: esce Lorenzo De Silvestri, entra Stefan Posch.16:42

81' Sostituzione Bologna: esce Benjamín Domínguez, entra Samuel Iling-Junior.20:54

81' Sostituzione Fiorentina: esce Robin Gosens, entra Fabiano Parisi.16:42

81' Sostituzione Bologna: esce Lucas Beltran, entra Michael Kouamé.16:42

80' Ottimo spunto di Sottil sulla sinistra che lascia partire un cross insidioso per Richardson che da posizione ravvicinata conclude lento e centrale di testa.16:41

76' Sostituzione Bologna; esce Emil Holm, entra Charalampos Lykogiannis.20:54

72' Ci prova Dodò con un cross di sinistro, ma Lucumì ancora una volta anticipa Kean.16:37

69' Sostituzione Fiorentina: esce Andrea Colpani, entra Jonathan Ikoné.16:32

69' Sostituzione Fiorentina: esce Danilo Cataldi, entra Michael Richardson.16:31

65' Altra buona occasione per il Bologna con Odgaard che sfiora il gol di sinistro.16:28

62' Altra grandissima giocata di Castro che serve Holm: l'esterno rossoblù da solo dinanzi alla porta spara alto sopra la traversa.16:25

59' GOL! BOLOGNA-Fiorentina 1-0! Rete di Jens ODGAARD! Lancio spaziale di Castro per Dominguez che supera Gosens e crossa in area, deviazione di Freuler e inserimento di Odgaard che brucia Dodò e deposita in rete.



58' Sostituzione Fiorentina: esce Albert Guðmundsson, entra Riccardo Sottil.16:19

55' Errore in uscita di Comuzzo, Odgaard recupera palla e scaglia un mancino potente per respinto da De Gea.16:16

52' Tenta l'imbucata Colpani per Kean, decisiva la chiusura di Pobega.16:14

50' Ancora Bologna pericoloso, questa volta Pobega che tenta la conclusione dalla distanza: tiro basso e preciso, ben bloccato però da De Gea.16:11

47' Grandissima occasione per il Bologna in avvio di secondo tempo: sponda di Ferguson e conclusione di destro di Castro. Il tiro dell'argentino si rivela però un po' masticato e si infrange sul palo.16:08

47' Inizia il secondo tempo di BOLOGNA-FIORENTINA!16:05

46' Sostituzione Bologna; esce Dan Ndoye, entra Lewis Ferguson.16:06

Nel secondo tempo potrebbero entrare Karlsson e Fabbian nel Bologna, mentre nella Fiorentina scalpitano Sottil e Ikoné.15:49

La prima frazione di Bologna-Fiorentina è tutt'altro che divertente. Un match molto tattico tra due squadre che si studiano e faticano a trovare spazi utili. L'occasione più importante capita sui piedi di Cataldi, impreciso nella conclusione di sinistro dopo un ottimo assist di Gudmundsson. Il primo tempo termina a reti bianche.15:49

45'+1' Finisce il primo tempo di BOLOGNA-FIORENTINA!17:10

45' E' stato concesso 1 minuto di recupero!15:47

43' Grandissima occasione per la Fiorentina. Splendida palla nello spazio di Gudmundsson per Cataldi che da solo dinanzi a Skorupski non riesce a concludere come vorrebbe, bravo il portiere del Bologna a deviare in calcio d'angolo.15:44

41' Problemi di natura fisica per Ndoye dopo un duro scontro con Gosens, interviene lo staff medico del Bologna per le cure del caso.15:42

39' Buona trama della Fiorentina che arriva al cross con Cataldi, il Bologna riesce però a liberare con Lucumì evitando altri pericoli.15:41

37' Ci prova Odgaard con il sinistro da fuori area, ma la sua conclusione termina parecchio alta sopra la traversa.15:37

35' Dopo poco più di mezz'ora di gioco, la statistica del possesso palla conferma una situazione di equilibrio totale: 50% a testa.15:36

31' Poche occasioni degne di nota fin qui, domina l'equilibrio al Dall'Ara.15:33

28' Problemi fisici per De Silvestri, costretto all'ingresso in campo lo staff medico del Bologna,15:30

25' Momento molto tattico del match. Le due squadre son ben messe in campo, pochi spazi e anche tanta difficoltà nel collezionare giocate degne di nota da parte dei calciatori in campo.15:27

23' Ci prova la Fiorentina con il cross di Adli su punizione, bravo Skorupski a bloccare in uscita.15:23

20' Lancio lungo di Cataldi con Kean che stoppa la palla e batte Skorupski, ma l'assistente ferma tutto per posizione di fuorigioco del centravanti della Fiorentina.15:20

18' Iniziativa personale di Beltran che salta un paio di giocatori e conclude di destro, bravo Beukema a liberare.15:18

16' Cartellino giallo per Dodò.15:18

15' Ci prova Colpani su punizione, ma il suo tiro si infrange sulla barriera.15:15

12' Cartellino giallo per Tommaso Pobega.22:45

10' Ci prova ancora Dominguez con il destro, ma la sua conclusione termina di poco fuori a lato.15:10

9' Ci prova ancora il Bologna, questa volta con Pobega che manda però parecchio alto sopra la traversa.15:10

7' La prima conclusione del match è di Dominguez, ben servito da Ndoye. Il suo tiro si rivela però lento e centrale, gestito senza problemi da De Gea.15:08

4' Fase di studio iniziale delle due squadre che per ora non tentano l'affondo.15:05

1' Inizia il primo tempo di BOLOGNA-FIORENTINA!15:00

La Fiorentina è rimasta imbattuta in ben 15 degli ultimi 16 incontri con il Bologna nel girone d’andata di Serie A (10V, 5N) – l’unica eccezione è un successo rossoblù in rimonta per 2-1 l’11 settembre 2022, con le reti di Musa Barrow e Marko Arnautovic in risposta a Lucas Martínez.14:39

Il Bologna ha vinto tre delle ultime quattro sfide di Serie A contro la Fiorentina (1P), dopo che non aveva trovato il successo in nessuna delle 16 precedenti (6N, 10P).14:39

Le scelte di Palladino: Gudmundsson torna titolare con Beltran e Colpani alle spalle di Kean. Giocano Dodò e Gosens sulle corsie laterali difensive con Ranieri e Comuzzo nel mezzo.14:39

Le scelte di Italiano: gioca Dominguez sulla trequarti con Odgaard e Ndoye a supporto di Castro. In mediana Freuler e Pobega, in difesa gioca Holm a sinistra con De Silvestri a destra. In porta Skorupski.14:38

Panchina Fiorentina: Terracciano, Martinelli, Sottil, Mandragora, Ikonè, Moreno, Richardson, Martinez Quarta, Kayode, Parisi, Rubino, Kouamè.14:37

Panchina Bologna: Bagnolini, Ravaglia, Posch, Erlic, Moro, Karlsson, Iling-Junior, Casale, Corazza, Ferguson, Lykogiannis, Dallinga, Fabbian, Urbanski.14:37

Formazione FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea - Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens - Adli, Cataldi - Gudmundsson, Beltran, Colpani - Kean. 14:36

Formazione BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski - Holm, Lucumì, Beukema, De Silvestri - Freuler, Pobega - Ndoye, Odgaard, Dominguez - Castro. All.: Italiano14:36

Il Bologna arriva dal 2-2 con la Juventus, mentre la Fiorentina è reduce dall'1-0 con il Cagliari.14:33

Benvenuti alla diretta di Bologna-Fiorentina, match valido per la 16a giornata di Serie A!14:33

