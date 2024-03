Le scelte di Motta: a sorpresa out Orsolini, mentre c'è Odgaard al posto di Zirkzee. Anche Fabbian parte dalla panchina, al suo posto Urbanski.19:54

Dopo il successo per 3-0 nella gara d’andata del 1° ottobre scorso, il Bologna potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro l’Empoli per la prima volta in Serie A.19:54