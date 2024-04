Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, arrivederci al prossimo turno di Serie A!20:38

90'+8' FINISCE QUI! Termina con un pareggio la sfida tra Fiorentina e Genoa!20:33

90'+6' Nel farsi male Bani ha anche commesso fallo, arriva l'ammonizione per lui20:31

90'+5' Problemi per Bani, recupero che lieviterà ulteriormente20:30

90'+4' Ultimi istanti di gara, la Fiorentina spinge per cercare il gol della vittoria20:30

90'+1' Cartellino Giallo per Ranieri, intervento imprudente su Thorsby20:26

90' Saranno sei i minuti di recupero20:25

89' Azione insistita della Fiorentina ma prima Ranieri e poi Parisi non si fidano della conclusione dal limite, offensiva sfumata20:25

85' Finisce i cambi anche Italiano, Milenković subentra a Bonaventura20:20

82' Ci prova ancora Martinez Quarta, stavolta sugli sviluppi di un calcio di punizione laterale, il suo colpo di testa termina alto20:16

80' Ultimo cambio per il Genoa: fuori Badelj e dentro Strootman20:14

76' IKONE! Ci prova di tacco sul cross basso di Kayode, pallone che non centra lo specchio!20:11

75' Inserimento in area di Martinez Quarta su un cross da sinistra, deviazione in corner della difesa rossoblù20:10

73' RIGORE REVOCATO! Dopo le immagini Di Marco assegna un calcio di punizione alla Fiorentina20:07

72' LA VA A RIVEDERE DI MARCO! Il direttore di gara viene richiamato dal Var a visionare le immagini20:06

71' Check del Var in corso, le immagini sono al vaglio di Mazzoleni e Serra20:05

70' CALCIO DI RIGORE PER IL GENOA! Trattenuta di Kayode su Retegui sugli sviluppi di un corner, per Di Marco è ancora penalty per i rossoblù!20:05

68' MANDRAGORA! Tiro a giro che scavalca la barriera e sfiora la traversa, era rimasto immobile Martinez!20:03

67' Fallo di Bani su Kouamé, punizione dal limite molto interessante per la Fiorentina20:01

63' Ammonizione lampo per il neo entrato Spence, in netto ritardo su Nico Gonzalez19:58

61' Torna in campo anche Retegui, gli lascia il posto Ekuban19:56

61' Fuori anche Martin, è il turno di Haps19:55

61' Spence prende il posto di Sabelli19:55

60' Pronti alcuni cambi anche nel Genoa19:55

59' Ci prova su punizione Nico Gonzalez, tiro direttamente contro la barriera19:53

55' Finisce anche la partita di Beltran, dentro Kouamé19:51

55' Entra Mandragora al posto di Belotti19:50

55' Triplo cambio Fiorentina: Nico Gonzalez entra al posto di Sottil 19:50

54' GOL! FIORENTINA-Genoa 1-1! Gol di Ikonè! GOL! FIORENTINA-Genoa 1-1! Gol di Ikonè! Cross morbido a rientrare di Bonaventura, sul secondo palo Ikonè sfugge alla marcatura di Martin e di testa batte Martinez!



52' Cross dalla destra di Sabelli, Terracciano in uscita fa sua la sfera19:46

46' SI RICOMINCIA AL FRANCHI! Via al secondo tempo!19:40

46' C'è un cambio all'intervallo nella Fiorentina: Arthur entra al posto di Duncan19:39

Il Genoa ha dovuto già operare un cambio nel corso della prima frazione: infortunio muscolare infatti per Messias, sostituito nel finale di tempo da Thorsby 19:28

È servito un episodio per sbloccare l'equilibrio al Franchi: l'errore di Martinez Quarta innesca il fallo da rigore di Parisi su Ekuban, Gudmundsson come sempre glaciale dal dischetto. I rossoblù avevano sfiorato con lo stesso Ekuban il vantaggio in due occasioni, nelle cui circostanze la difesa viola è apparsa tutt'altro che irreprensibile, mentre la Fiorentina si è vista annullare dal Var il gol realizzato da Belotti. Gara ancora aperta, vediamo cosa ci riserveranno i prossimi 45 minuti19:26

45'+3' FINE PRIMO TEMPO! Genoa avanti sulla Fiorentina all'intervallo!19:22

45'+3' Cross insidioso di Bonaventura su cui si avventa Belotti, che però non riesce a indirizzare il colpo di testa verso la porta di Martinez19:21

45' Tre minuti di recupero19:19

44' Non ce la fa Messias, al suo posto Gilardino manda in campo Thorsby19:18

43' A terra Messias, staff medico rossoblù in campo19:17

42' GOL! Fiorentina-GENOA 0-1! Rigore perfetto di Gudmundsson che spiazza con eleganza Terracciano incrociando la conclusione, rossoblù avanti al Franchi!



40' RIGORE PER IL GENOA! Pasticcio di Martinez Quarta che regala il pallone a Messias il quale si fa parare il tiro da Terracciano, sul pallone arriva Ekuban che viene atterrato da Parisi! Nessun dubbio per Di Marco!19:14

38' Cross basso di Martin, la palla si impenna e Messias prova ad impattare di testa senza successo19:12

31' Belotti tiene in campo un pallone difficile sugli sviluppi di un corner e prova a rimettere il pallone in mezzo trovando l'opposizione di Martin19:05

26' Aveva segnato Belotti! Imbucata di Beltran verso il Gallo che con un preciso diagonale aveva battuto Martinez ma il Var cancella tutto per fuorigioco!19:01

23' ANCORA EKUBAN! Malissimo la Fiorentina nelle marcature sugli sviluppi del calcio d'angolo, l'attaccante rossoblù colpisce di testa tutto solo mandando a lato! Chance colossale sprecata dal Genoa!18:57

22' SALVA TUTTO TERRACCIANO! Cross di Martin dalla sinistra, Ekuban sfugge alla marcatura di Quarta e stacca verso la porta trovando la grande risposta del portiere viola che devia in corner con la punta delle dita!18:56

20' Si proietta in avanti Martinez Quarta e prova a girare in porta il cross dalla sinistra di Parisi mancando di molto però lo specchio18:53

18' OCCASIONE FIORENTINA! Bonaventura lavora un buon pallone sulla trequarti e appoggia su Beltran, il tiro dell'attaccante argentino termina alto di pochissimo!18:52

15' Ekuban! Si libera della marcatura di Duncan e Martinez Quarta e conclude dalla distanza, palla alta18:49

12' Genoa pericoloso! Incusione in area di Messias che si presenta solo davanti a Terracciano, scivolata decisiva di Ranieri che sventa la minaccia!18:47

7' Si mette in proprio Ikonè, il quale converge verso il centro e calcia di sinistro verso la porta di Martinez che blocca in sicurezza18:41

6' Risposta immediata del Genoa: Messias scappa verso l'area di rigore e conclude a lato di poco, ma Di Marco ravvisa la posizione irregolare dell'ex Milan e Crotone18:40

4' BELOTTI! Prima chance per la Viola, cross di Sottil sul secondo palo a pescare il Gallo che di testa manda alto18:39

SI PARTE! È iniziata Fiorentina-Genoa!18:33

Squadre in campo al Franchi! Prima della gara verrà osservato un minuto di silenzio per le vittime di Suviana e per la tragica scomparsa di Mattia Giani, giocatore di Eccellenza deceduto a seguito di un malore in campo accusato nel pomeriggio di ieri18:30

Le scelte di Gilardino: ancora assenti dai convocati Malinovskyi e Vitinha, in attacco conferma per Ekuban come partner di Gudmundsson. A Badelj le chiavi del centrocampo, con Messias e Frendrup ai suoi lati, mentre sugli esterni tocca ancora a Sabelli e Martin. In difesa, davanti a Martinez, giocano Bani, De Winter e Vasquez17:36

Le scelte di Italiano: qualche variazione in casa viola considerato il doppio impegno europeo. Rifiatano Dodo e Parisi in difesa, spazio a Kayode e Parisi con Quarta e Ranieri a comporre la coppia centrale. In mezzo si rivede Bonaventura, che farà coppia con Duncan, mentre davanti va in panchina Nico Gonzalez: ci sono infatti Sottil, Beltran e Ikonè alle spalle dell'unica punta Belotti17:36

FORMAZIONE UFFICIALE GENOA: i rossoblù rispondono con il consueto 3-5-2: Martinez - De Winter, Bani, Vasquez - Sabelli, Frendrup, Badelj, Messias - Martin - Gudmundsson, Ekuban17:35

FORMAZIONE UFFICIALE FIORENTINA: la Viola si schiera con un 4-2-3-1: Terracciano - Kayode, Ranieri, Martinez Quarta, Parisi - Bonaventura, Duncan - Ikonè, Beltran, Sottil - Belotti17:35

Arbitrerà l'incontro Davide Di Marco della sezione di Ciampino. Il fischietto è al suo esordio in Serie A dopo 13 direzioni stagionali in Serie B, e sarà affiancato dagli assistenti Bindoni e Tegoni e dal quarto ufficiale Colombo. Al Var presenti invece Mazzoleni e Serra14:19

Mancano solamente quattro punti al Genoa per l'aritmetica salvezza che tuttavia non è mai stata in discussione. I rossoblù sono reduci dalla vittoria del Bentegodi contro l'Hellas e non perdono dal 3-2 contro il Monza dello scorso 9 marzo. Bilancio recente positivo anche in trasferta per gli uomini di Gilardino, sconfitti lontano da Marassi solo una volta nelle ultime otto partite (San Siro contro la capolista Inter)14:16

Solo un punto per la Viola nelle ultime quattro partite di campionato, un trend che la squadra di Italiano vuole invertire per competere per un posto in Europa. La compagine toscana è stata impegnata lo scorso giovedì in Conference League ed è attesa dalla sfida di ritorno in programma fra tre giorni, un tour de force decisivo in questa fase della stagione14:11

Benvenuti alla diretta di Fiorentina-Genoa, gara valida per la 32' giornata del campionato di Serie A!14:07