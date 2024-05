Giro d'Italia 2024, la tappa di domani: Livigno-Santa Cristina Val Gardena. Niente Stelvio, ecco le modifiche

Percorso, altimetria, difficoltà, salite e orari di passaggio della 16.a tappa del Giro d'Italia 2024: Livigno-Santa Cristina Val Gardena/St. Christina in Gröden (Monte Pana).

La sedicesima tappa del Giro d’Italia 2024 è la Livigno-Santa Cristina Val Gardena/St. Christina in Gröden (Monte Pana). La lunghezza è di 206 km ed è classificata come una tappa 4 stelle. Dislivello 4.350 metri. Siamo di fronte a una tappa di alta montagna intervallata comunque da vallate, ma che nelle ultime settimane ha dovuto modificare il proprio percorso. Questa frazione, che contempla la Cima Coppi dell’edizione 2024, inizialmente doveva infatti passare sullo Stelvio, appunto asperità più alta di questo Giro. Tuttavia, le intense nevicate e in seguito l’aumento delle temperature che hanno aumentato il rischio di slavine hanno spinto gli organizzatori a cancellare dal percorso il Passo dello Stelvio e a eleggere come nuova Cima Coppi il Giogo di Santa Maria/Umbrailpass, che conduce a quota 2489 metri.

Percorso della sedicesima tappa: Livigno-Santa Cristina

Fonte: Giro d'Italia

Siamo nell’arco alpino, e anche se lo Stelvio alla fine è saltato i corridori attraverseranno il Passo dell’Umbrail che è presente nei pressi, sul confine tra Italia e Svizzera (e che al Giro è già comparso nell’edizione 2017). Per il resto la tappa non cambia i suoi luoghi, con il percorso che toccherà Bolzano e la sua provincia.

Altimetria della sedicesima tappa

Fonte: Giro d'Italia

La tappa comincia subito con la parte montuosa del Passo di Foscagno e poi la Cima Coppi di quest’anno, il Giogo di Santa Maria/Passo dell’Umbrail inserito in corsa, e che i corridori affronteranno a partire dal chilometro 33,5. In seguito, un lungo scollinamento verso la pianura che conduce a Bolzano, e da lì si scala per le ultima asperità di giornata, ovvero il Passo Pinei/Panidersattel di prima categoria e, dopo Ortisei, il GPM di seconda categoria che conduce al traguardo di Monte Pana.

Cronoprogramma della sedicesima tappa

Sintesi del programma della giornata, con i passaggi nei principali centri e l’orario di passaggio approssimativo se i corridori terranno una velocità media di 36 km orari. Km percorsi Orario di passaggio PROVINCIA DI SONDRIO LIVIGNO (km 0) 0.0 11.30 Trepalle 5.7 11.45 Bivio Bormio/Stelvio 33.5 12.22 Galleria 35.5 12.28 N. 6 Gallerie 38.8 12.39 Sacrario dello Stelvio 47.2 13.06 Giogo di Santa Maria /Umbrailpass 50.2 13.14 SVIZZERA – GRIGIONI Mustair 66.3 13.35 PROVINCIA DI BOLZANO/BOZEN Galleria 114.5 14.38 Naturno/Naturns 118.3 14.43 N.2 Gallerie 126.4 14.53 Passaggio a Livello 131.0 15.00 Bolzano/Bozen 161.4 15.41 Cardano/Kardaun 165.9 15.48 Galleria 174.3 16.07 N. 3 Gallerie 175.7 16.11 Fiè allo Sciliar/Völs am Schlern 177.7 16.18 Siusi allo Sciliar/Seis am Schlern 184.8 16.28 Castelrotto/Kastelruth 188.1 16.33 Passo Pinei/Panidersattel 194.0 16.48 Ortisei 199.5 16.55 SANTA CRISTINA VAL GARDENA/ST. CHRISTINA IN GRODEN 206.0 17.14 Salite della sedicesima tappa

Il Giogo di Santa Maria/Umbrailpass che sostituisce lo Stelvio come Cima Coppi vedrà i corridori percorrere una salita sino alla sommità di 16,7 km. La pendenza media è del 7,1%, ma con punte del 15%. Il GPM di prima categoria del Passo Pinei/Panidersattel è di ben 23,3 km al 4,7%, ma anche in questo caso la pendenza massima può toccare la doppia cifra, sino al 15%. Infine, la salita finale verso il traguardo di Santa Cristina Val Gardena (GPM di seconda categoria) consta di 7,6 km di lunghezza, con una media del 6,1% e punte, anche qui, del 15, sino al 16% dello strappo conclusivo.

Dove vedere la tappa del Giro

Questa tappa del Giro è visibile in diretta su Rai ed Eurosport. Per sapere esattamente l’orario della trasmissione consulta la Guida Tv di Virgilio Sport.