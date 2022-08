DOMANDE FREQUENTI - FAQ

Quando si gioca Juventus - Sassuolo?

La gara tra Juventus e Sassuolo si giocherà lunedì 15 agosto 2022 alle ore 20:45

L'arbitro del match sarà Antonio Rapuano

L'arbitro al VAR del match Juventus - Sassuolo sarà Marco Guida

La partita si gioca a Torino

Stadio Allianz Stadium

PREPARTITA

Juventus - Sassuolo è valevole per la giornata numero 1 del campionato di Serie A 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 15 agosto alle ore 20:45 allo stadio Allianz Stadium di Torino.

Arbitro di Juventus - Sassuolo sarà Antonio Rapuano coadiuvato da Rodolfo Di Vuolo e Vittorio Di Gioia. Al VAR invece ci sarà Marco Guida.

Lo scorso anno la Juventus si è piazzata 4° con 70 punti in Serie A qualificandosi per la Champions League 2022/2023 mentre il Sassuolo si è piazzata 11° con 50 punti in Serie A .

Juventus-Sassuolo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

La Juventus è la squadra che ha battuto più volte il Sassuolo in Serie A: 13 successi bianconeri, tre pareggi e due vittorie neroverdi – inoltre i piemontesi hanno segnato in 17 delle 18 sfide, con una media di 2.4 reti a partita.

Il Sassuolo ha vinto soltanto una volta in casa della Juventus in Serie A (1N, 7P), proprio nell’incontro più recente, il 27 ottobre 2021, con gol di Davide Frattesi e Maxime Lopez.

Dopo avere vinto per cinque volte di fila la prima giornata, la Juventus ha pareggiato la più recente, 2-2 contro l’Udinese; i piemontesi non rimangono per due esordi stagionali di fila senza vittorie dal periodo 1978-1980 (tre pareggi in quel caso).

Nelle ultime 12 stagioni di Serie A in cui ha fatto il suo esordio stagionale in casa, la Juventus ha vinto ben 11 volte; unica eccezione lo 0-1, dell’agosto 2015, contro l’Udinese, con gol di Cyril Thèréau.

Nell’ultimo torneo di Serie A, il Sassuolo ha vinto la partita di esordio (3-2, contro il Verona); i neroverdi hanno vinto per due volte consecutive il primo match di campionato soltanto, tra 2015 e 2016, contro Napoli e Palermo.

Il Sassuolo non ha mai pareggiato quando ha esordito in un campionato di Serie A in trasferta; gli emiliani hanno alternato due sconfitte (entrambe contro il Torino, a Torino), a due vittorie (contro Palermo e Verona).

Manuel Locatelli ha giocato 96 partite e segnato sei gol con la maglia del Sassuolo in Serie A, mentre la prima rete è arrivata proprio contro i neroverdi, il 2 ottobre 2016, con la maglia del Milan.

Nelle ultime due stagioni (dal 2020/21), Dusan Vlahovic è il miglior marcatore in partite casalinghe in Serie A: 27 gol in 37 gare interne per lui (quattro reti in otto match con la Juventus allo Stadium e 23 gol in 29 gare con la Fiorentina al Franchi).

Ángel Di María è il terzo giocatore che ha fornito più assist (131) nei cinque campionati europei dall’inizio dello scorso decennio, dietro solo a Lionel Messi (175) e Thomas Müller (151).

Agustín Álvarez Martínez potrebbe diventare solamente il terzo giocatore uruguayano del Sassuolo a giocare in Serie A dopo Mauricio Lemos (in rete contro il Verona il 18 aprile 2018) e Nicolas Schiappacasse (nessuna rete in campionato con i neroverdi).

