LIVE SPEZIA - CREMONESE 0-1 SERIE A 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Alberto Picco

Città: La Spezia

Capienza: 10336 spettatori14:38

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Spezia-Cremonese, gara valida per la 10a giornata del campionato di Serie A.14:38

Spezia e Cremonese si affrontano in un match che mette in gioco punti valevoli per la salvezza, con la squadra di casa a 8 punti in classifica, cinque lunghezze avanti alla squadra grigiorossa.14:39

Lo Spezia deve rialzare la testa dopo le ultime due sconfitte subite contro Lazio, per 4-0, e Monza, per 2-0, entrambe giocate in trasferta. Fin qui il cammino in casa per i bianconeri racconta una storia diversa, con due vittorie e due pareggi, nessuna sconfitta.14:39

La Cremonese è ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato: fin qui, infatti, i 3 punti sono maturati in seguito ai pareggi contro Sassuolo, Atalanta e Lecce. Nello scorso match, la squadra allenata da Massimiliano Alvini, ha tenuto testa al Napoli di Spalletti per 76 minuti, affondando poi sotto i colpi dei partenopei.14:39

Quella di oggi è la prima sfida in Serie A allo stadio Alberto Picco di La Spezia tra Spezia e Cremonese. In Serie B i precedenti sono invece 24, con 11 vittorie per i padroni di casa, 8 per i grigiorossi, con 5 pareggi.14:39

FORMAZIONI UFFICIALI: Lo Spezia si schiera con un 3-5-2: Dragowski – Caldara, Ampadu, Nikolaou – Holm, Kiwior, Bourabia, Agudelo, Amian – Gyasi, Nzola.14:39

Luca Gotti manda in campo la difesa a 3 formata da Caldara, Ampadu e Nikolaou con Dragowski in porta. A centrocampo, viste le assenze di Bastoni e Reca, ci sarà spazio per Amian a sinistra, con Holm dal lato opposto. In mezzo al campo avanza Kiwior, insieme a Bourabia e Agudelo. Davanti non cambia la coppia Gyasi-Nzola. Vedremo poi a match in corso se la squadra disposta da Gotti rivelerà altre sorprese.14:40

FORMAZIONI UFFICIALI: La Salernitana scende in campo con un 4-2-3-1: Carnesecchi – Sernicola, Bianchetti, Lochoshvili, Valeri – Pickel, Castagnetti - Zanimacchia, Meitè, Okereke - Dessers.14:40

Massimiliano Alvini si affida nuovamente al 4-2-3-1 visto contro il Napoli, cambiando però in porta con Carnesecchi, in seguito al problema fisico di Radu. In difesa confermati Sernicola, Bianchetti, Lochoshvili e Valeri. In mediana ci saranno Pickel e Castagnetti. Sulla trequarti spazio a Zanimacchia, Meitè e Okereke, dietro all’unica punta Dessers.14:41

A dirigere il match ci sarà l’arbitro Gianluca Manganiello, della sezione di Pinerolo. Gli assistenti saranno Bercigli e Cecconi. Il quarto uomo Gualtieri, con Nasca al VAR e Di Martino al AVAR.14:41

Si parte! Primo possesso per la Cremonese.15:02

Subito in avanti Sernicola che riceve sulla destra e crossa al centro per Dessers, lo anticipa Nikolau che manda in angolo.15:03

2' GOL! Spezia-CREMONESE 0-1! Rete di Dessers! Subito avanti la Cremonese, che sugli sviluppi di un calcio d'angolo colpisce grazie a Dessers, che sulla linea di porta tocca dopo che Lochoshvili aveva battuto con il sinistro Dragowski.



Guarda la scheda del giocatore Cyriel Dessers15:06