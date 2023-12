Stadio Via Del Mare di Lecce 16 Dicembre 2023 ore 15:00

Formazioni non ancora annunciate

Dopo un ottimo inizio di stagione, il Lecce sta ora affrontando un periodo transitorio che li vede arrivare da ben quattro pareggi consecutivi. Frosinone che invece non vede una vittoria da tre turni, 2-1 casalingo al Genoa. Ultimo precedente una stagione fa nella serie cadetta, con la vittoria di misura dei salentini.13:36

Punti pesanti in palio tra Lecce e Frosinone, distanti solamente due lunghezze in favore dei ciociari. Con i tre punti oggi, entrambe le squadre allonatanerebbero la zona calda.13:33

Dove si gioca la partita: Stadio: Via Del Mare Città: Lecce Capienza: 33876 spettatori13:33

PREPARTITA

Lecce - Frosinone è valevole per la giornata numero 16 del campionato di Serie A 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 16 dicembre alle ore 15:00 allo stadio Via Del Mare di Lecce.

Arbitro di Lecce - Frosinone sarà Luca Zufferli. Al VAR invece ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni.

Attualmente il Lecce si trova 13° in classifica con 17 punti (frutto di 3 vittorie, 8 pareggi e 4 sconfitte); invece il Frosinone si trova 12° in classifica con 19 punti (frutto di 5 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte).

Il Lecce ha segnato 17 gol e ne ha subiti 20; il Frosinone ha segnato 20 gol e ne ha subiti 24.

In casa il Lecce ha fatto 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa il Frosinone ha totalizzato 2 punti (0 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte).

Il Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato il Verona, il Bologna e l'Empoli ottenendo 3 punti grazie a 0 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte.

Il Frosinone nelle ultime 3 partite ha affrontato il Genoa, il Milan e il Torino ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Lecce ha incontrato nell'ultima partita l'Empoli pareggiando 1-1 mentre Il Frosinone ha incontrato il Torino pareggiando 0-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Roberto D'Aversa è Nikola Krstovic con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Eusebio Di Francesco è Matías Soulé con 6 gol.

Lecce e Frosinone è la prima che si affrontano in campionato.

Lecce-Frosinone ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Prima sfida in Serie A tra Lecce e Frosinone. I salentini sono rimasti imbattuti in otto delle 10 partite di Serie B contro i ciociari (6V, 2N), vincendo quella più recente (1-0 il 2 aprile 2022 al Via Del Mare).

Il Lecce ha mantenuto la porta inviolata in tutte le ultime tre sfide di campionato contro il Frosinone, tutte in Serie B tra il 2021 e il 2022 (2V, 1N), tanti clean sheet per i pugliesi quanti nelle precedenti sette gare nel torneo cadetto contro i ciociari.

Solo l’Udinese (nove) ha pareggiato più partite del Lecce (otto) in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei, tra cui tutte le ultime quattro. I salentini solo una volta nella loro storia in Serie A hanno registrato più pareggi di fila: cinque tra maggio e giugno del 1989 con Carlo Mazzone allenatore.

Il Lecce ha pareggiato tre delle ultime quattro partite casalinghe di campionato (1P), tante quante nelle precedenti 14 gare al Via Del Mare in Serie A (4V, 7P). I pugliesi potrebbero registrare tre segni “X” di fila in casa nel torneo per la prima volta dal periodo tra agosto e ottobre 2022 (quattro in quel caso).

Solo il Newcastle (-16) ha registrato una differenza negativa più ampia del Frosinone (-15) tra i punti guadagnati in trasferta rispetto a quelli ottenuti in gare casalinghe in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei: i ciociari hanno infatti raccolto solo due punti in sette match fuori casa, rispetto ai 17 guadagnati in otto partite allo Stirpe.

Il Frosinone ha perso le ultime cinque trasferte di campionato e non ha mai registrato sei sconfitte fuori casa di fila nella sua storia in Serie A.

Frosinone (24 anni e 229 giorni) e Lecce (24 anni e 327 giorni) sono le due squadre con l’età media più bassa in questa stagione di Serie A, considerando i giocatori scesi in campo almeno un minuto finora.

Il Lecce (216) è la squadra che ha subito più falli in questo campionato, i salentini sono anche la seconda formazione per numero di infrazioni di gioco (204), dietro solo all’Empoli (205) – le partite dei giallorossi hanno visto in media 28 falli fischiati a gara, la media più alta tra le squadre di questa Serie A.

Lameck Banda è – insieme a Samardzic, Zirkzee e Kvaratskhelia - uno dei soli quattro giocatori nati dal 2001 in avanti ad aver segnato almeno quattro gol e fornito almeno quattro assist in Serie A dall’inizio della scorsa stagione (2022/23 e 2023/24).

Matías Soulé ha segnato sei reti in questo campionato, solo tre giocatori del Frosinone hanno realizzato più gol in una singola stagione di Serie A: Camillo Ciano (sette nel 2018/19), Daniel Ciofani e Federico Dionisi (entrambi nove nel 2015/16). Il classe 2003 è anche il calciatore che ha sia creato più occasioni da gol per i compagni (38) e sia completato più dribbling (58) in questo campionato.

Queste le statistiche delle due squadre nelle partite giocate fino ad oggi in campionato:

Lecce Frosinone Partite giocate 15 15 Numero di partite vinte 3 5 Numero di partite perse 4 6 Numero di partite pareggiate 8 4 Gol totali segnati 17 20 Gol totali subiti 20 24 Media gol subiti per partita 1.3 1.6 Percentuale possesso palla 46.0 51.8 Numero totale di passaggi 5647 6834 Numero totale di passaggi riusciti 4506 5580 Numero di tiri nello specchio per partita 59 54 Percentuale di tiri in porta 44.4 42.5 Numero totale di cross 249 169 Numero medio di cross riusciti 54 45 Duelli per partita vinti 770 715 Duelli per partita persi 804 741 Corner subiti 61 87 Corner guadagnati 54 76 Numero di punizioni a favore 216 163 Numero di punizioni concesse 204 148 Tackle totali 243 224 Percentuale di successo nei tackle 64.6 60.7 Fuorigiochi totali 18 25 Numero totale di cartellini gialli 43 32 Numero totale di cartellini rossi 2 1

La classifica completa della Serie A.

