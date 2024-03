Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Arechi

Città: Salerno

Capienza: 37894 spettatori12:47 Fonte: Gettyimages

Salernitana all'ultima spiaggia, il tempo per la rimonta stringe e serve la vittoria per sperare ancora nella salvezza, di fronte si troverà un Lecce in affanno e con una nuova faccia in panchina, Gotti.12:47

Un momento di forma non ottimale per le due compagini, con un solo punto conquistato nelle ultime cinque giornate per entrambe. La Salernitana ha poi la grana Dia ancora da risolvere, mentre i salentini dopo l'esonero di D'Aversa, provano a cambiare ritmo.12:52

Formazione SALERNITANA (4-3-1-2): Costil - Gyomber, Manolas, Pirola, Bradaric - Maggiore, Coulibaly, Basic - Candreva - Tchaouna, Weissman. A disposizione: Pellegrino, Zanoli, Boateng, Fazio, Pasalidis, Sfait, Legowski, Sambia, Martegani, Gomis, Vignato, Ikwuemesi, Simy, Allocca, Ochoa.17:18

Formazione LECCE (4-3-1-2): Falcone - Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo - Blin, Ramadani, Oudin - Almqvist - Krstovic, Piccoli. A disposizione: Dorgu, Venuti, Touba, Rafia, Berisha, Gonzalez, Sansone, Pierotti, Brancolini, Samooja.17:20