LIVE ATALANTA - GENOA 0-0 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Manca poco all'inizio di Atalanta-Genoa. I bergamaschi, in un buon momento di forma, a caccia della quarta vittoria consecutiva in campionato.17:12

Le scelte di Gasperini: in attacco Zapata e Ilicic, Malinovskiy trequartista. Hateboer e Gosens gli esterni, Freuler e De Roon in in mediana.17:16