90'+5' Dal Unipol Domus è tutto, buon proseguimento. Alla prossima.14:34

90'+5' Nella nona giornata, la squadra di Mazzarri farà visita alla Fiorentina mentre i ragazzi di D'Aversa sono attesi dal derby ligure contro lo Spezia.14:33

90'+5' I sardi conquistano la prima vittoria in campionato grazie ad una doppietta di Joao Pedro e ad un eurogol di Caceres, agganciando così i blucerchiati a sei punti in classifica. Finale thrilling, con Thorsby che accorcia il risultato su una dormita difensiva, Colley e Caputo sfiorano l'incredibile rimonta, grandi proteste dei liguri (espulso D'Aversa) per una trattenuta in area di Ceppitelli.14:32

90'+5' FINITA! Cagliari-Sampdoria 3-1, triplice fischio di Marchetti.14:28

90'+4' GOL! CAGLIARI-Sampdoria 3-1! Doppietta di Joao Pedro. Pavoletti prolunga per Nandez che serve l'accorrente Joao Pedro, destro oltre Audero.



90'+3' Marchetti allontana D'Aversa per proteste: l'allenatore doriano chiedeva il VAR per la trattenuta di Ceppitelli in area su Caputo.14:35

90'+2' OCCASIONE SAMPDORIA! Murru libera Caputo davanti a Cragno, il portiere riesce a chiudergli lo specchio.14:36

90'+1' AMMONITO Pavoletti per perdita di tempo.14:23

90' Quattro minuti di recupero.14:22

89' OCCASIONE SAMPDORIA! Candreva calibra dalla destra, Colley svetta in area ma spreca a lato da ottima posizione.14:21

87' SOSTITUZIONE SAMPDORIA. Finisce la gara di Bereszynski, scampoli per Depaoli.14:19

87' SOSTITUZIONE CAGLIARI. Staffetta in attacco tra Keita e Pavoletti.14:19

86' AMMONITO Strootman, fallo tattico su Verre.14:18

85' PILLOLA STATISTICA: 5° gol di Morten Thorsby in Serie A, le ultime quattro reti nel torneo sono state realizzate di testa.14:20

84' Tentativo dalla distanza di Quagliarella, conclusione da dimenticare.14:16

82' GOL! Cagliari-SAMPDORIA 2-1! Rete di Thorsby. Dormita della difesa rossoblu, corner battuto velocemente da Caputo, Thorsby in tuffo infila Cragno.



82' Caputo centra basso per Candreva, anticipato in angolo da Lykogiannis.14:17

81' Forcing dei doriani, Candreva guadagna un altro corner.14:13

79' Quagliarella prova a girarsi in area, Ceppitelli lo stoppa in angolo.14:10

78' Ripartenza di Joao Pedro, Candreva recupera su Lykogiannis.14:10

76' PILLOLA STATISTICA: Martín Caceres non segnava in Serie A dallo scorso aprile in Verona-Fiorentina, la sua precedente rete in gare casalinghe nel torneo risaliva invece al dicembre 2017 in Verona-Juventus.14:11

74' GOL! CAGLIARI-Sampdoria 2-0! Rete di Caceres. Punizione di Marin, Caceres dai 20 metri s'inventa un destro che, complice una deviazione di Thorsby, muore all'incrocio, imparabile per Audero.



72' Schema su punizione dei blucerchiati, Carboni si rifugia in angolo.14:03

70' Traversone teso di Bereszynski, Ceppitelli allontana di testa.14:02

68' Caputo si defila sulla destra, cross basso agguantato da Cragno.14:00

66' Da corner, palla fuori per Deiola, destro alto.13:58

65' OCCASIONE CAGLIARI! Bella azione di prima dei rossoblu: Joao Pedro-Deiola-Keita, ottimo timing in uscita bassa di Audero, palla in angolo.13:59

64' SOSTITUZIONE SAMPDORIA. Energie fresche sulla fascia: l'ex Murru per Augello.13:59

64' SOSTITUZIONE SAMPDORIA. Askildsen lascia il campo a favore di Verre.13:59

64' Joao Pedro tocca dietro per Marin, destro oltre il montante.13:56

63' Traversone di Nandez, destro al volo di Keita, masticato sul fondo.13:55

61' Accelerazione di Nandez, Colley libera l'area.13:53

59' AMMONITO Yoshida, fallo su Joao Pedro.13:53

58' SOSTITUZIONE CAGLIARI. Ceppitelli prende il posto di Godin.13:52

56' Cross di Candreva, spizzata di Quagliarella, a lato.13:49

55' AMMONITO Deiola, in ritardo su Bereszynski.13:47

53' SOSTITUZIONE SAMPDORIA. D'Aversa richiama uno spento Gabbiadini e inserisce Caputo.13:46

51' AMMONITO Thorsby, intervento rude su Joao Pedro.13:43

50' Cross di Bereszynski dalla destra, Carboni è ben posizionato.13:42

48' Augello la butta in area, Gabbiadini in equilibrio precario strozza il sinistro senza riuscire ad inquadrare lo specchio.13:41

46' Sul ribaltamento di fronte, cross di Augello sporcato in angolo da Caceres.13:38

46' Nandez tocca in area per Marin, rasoterra bloccato da Audero.13:38

46' COMINCIA LA RIPRESA. Cagliari-Sampdoria 1-0, nessun cambio durante l'intervallo.13:37

Mazzarri deve evitare i cali di ritmo e concentrazione che sono già costati punti in questo inizio di stagione; Quagliarella troppo isolato, Gabbiadini non sta convincendo, Caputo possibile innesto di D'Aversa nella seconda frazione.13:25

Avvio aggressivo dei rossoblu che trovano subito il vantaggio con Joao Pedro (convalidato dopo tre minuti dal VAR per una posizione dubbia di Keita), nell'azione si infortuna Dalbert e Mazzarri ritorna al 3-5-2, abbassando il baricentro. Candreva colpisce un palo, i blucerchiati guadagnano campo senza creare ulteriori pericoli a Cragno.13:23

45'+3' FINE PRIMO TEMPO. Cagliari-Sampdoria 1-0, sblocca Joao Pedro.13:21

45'+2' Lancio per Keita, Audero arriva prima.13:20

45' Tre minuti di recupero.13:18

43' Deiola perde palla a centrocampo, Godin rimedia su Quagliarella.13:16

41' Candreva punta l'area centralmente, ottima chiusura di Godin.13:14

39' Giro palla dei rossoblu, pressing alto dei blucerchiati.13:12

37' Candreva spinge sulla fascia, Carboni si rifugia in angolo.13:11

36' Quagliarella cade in area sulla pressione di Nandez, Marchetti lascia correre.13:11

34' Traversone di Caceres, Audero domina l'area.13:07

32' Ritmi calati, le due squadre si affrontano sulla mediana.13:05

30' Lykogiannis a terra, gioco fermo per qualche istante.13:02

29' Conclusione volante di Quagliarella sul fondo, il bomber blucerchiato era però scattato in offside.13:01

28' Augello dalla sinistra, Godin salta più in alto di Quagliarella.13:00

26' Sugli sviluppi del corner, colpo di testa di Colley, ampiamente a lato.12:58

25' Lancio di Candreva, Godin anticipa Quagliarella, palla in angolo.12:58

23' Punizione sprecata da Gabbiadini, palla sul fondo.12:55

22' I rossoblu hanno abbassato il baricentro, i blucerchiati guadagnano campo.12:55

21' Quagliarella riceve al limite da Gabbiadini, rasoterra fiacco, nessun problema per Cragno.12:53

19' Nandez lamenta una spinta in area da parte di Augello, Marchetti fa proseguire.12:51

17' Keita Balde se ne va sulla destra, Silva lo ferma in angolo.12:50

15' Traversone di Candreva, smorzato in angolo da Lykogiannis.12:47

13' AMMONITO Carboni, trattenuta su Candreva.12:46

12' PALO SAMPDORIA! Candreva rientra sul destro e piazza un tiro preciso dal limite, il legno salva Cragno.12:45

11' SOSTITUZIONE CAGLIARI. Dalbert non ce la fa a continuare, entra Deiola, Mazzarri torna al 3-5-2.12:49

10' Dalbert a terra, problemi per il contrasto con Colley nell'azione del gol, gioco fermo.12:45

9' PILLOLA STATISTICA: Joao Pedro ha realizzato sei gol contro la Sampdoria in Serie A, contro nessuna squadra ha fatto meglio nel torneo (al pari della Roma) – cinque di queste reti sono arrivate nelle cinque sfide più recenti contro i blucerchiati.12:43

7' Marchetti dopo il check del VAR convalida il vantaggio dei sardi.12:40

4' GOL! CAGLIARI-Sampdoria 1-0! Rete di Joao Pedro. Follia di Candreva, Dalbert vince un contrasto in area con Colley, Keita Balde centra dal fondo, Joao Pedro sotto misura insacca di testa.



3' I rossoblu si mantengono in attacco, guadagnando il terzo corner di fila.12:36

3' Da corner, destro di Caceres, deviato nuovamente in angolo da Askildsen.12:35

2' Dalbert scende sulla fascia, Bereszynski concede il primo angolo della gara.12:34

1' INIZIA Cagliari-Sampdoria, palla ai blucerchiati.12:33

Terminano le fasi di riscaldamento, a breve l'inizio della gara diretta da Marchetti.12:20

D'Aversa opta per il tridente Gabbiadini-Quagliarella-Candreva, Askildsen in mediana, Damsgaard e Caputo in panchina.12:49

Mazzarri vara un 4-4-2 con Caceres-Nandez come catena di destra, Lykogiannis-Dalbert sulla fascia opposta, Keita-Joao Pedro tandem d'attacco.11:42

4-3-3 per la Sampdoria: Audero - Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello - Thorsby, Silva, Askildsen - Gabbiadini, Quagliarella, Candreva. A disp.: Falcone, Chabot, Ferrari, Depaoli, Trimboli, Murru, Ekdal, Yepes, Ciervo, Dragusin, Verre, Caputo.12:34

Ecco le formazioni. Cagliari con il 4-4-2: Cragno - Caceres, Godin, Carboni, Lykogiannis - Nandez, Strootman, Marin, Dalbert - Keita, Joao Pedro. A disp.: Aresti, Radunovic, Bellanova, Zappa, Ceppitelli, Altare, Grassi, Oliva, Deiola, Pereiro, Pavoletti, Farias.11:55

I sardi, ultimi in classifica e ancora alla ricerca del primo successo in campionato, cercano l'aggancio ai blucerchiati, capaci di raccogliere un solo punto nelle ultime tre partite.11:24

Al Unipol Domus tutto pronto per Cagliari-Sampdoria, lunch match dell'ottava giornata di Serie A.11:22