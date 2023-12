DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Milan - Monza? La gara tra Milan e Monza si giocherà domenica 17 dicembre 2023 alle ore 12:30 Chi è l'arbitro di Milan - Monza? L'arbitro del match sarà Gianluca Aureliano Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Milan - Monza sarà Daniele Paterna Dove si gioca Milan - Monza? La partita si gioca a Milano In che stadio si gioca Milan - Monza? Stadio Giuseppe Meazza Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Milan è Olivier Giroud con 8 gol, mentre il capocannoniere del Monza è Andrea Colpani con 6 gol

Milan - Monza è valevole per la giornata numero 16 del campionato di Serie A 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 17 dicembre alle ore 12:30 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Arbitro di Milan - Monza sarà Gianluca Aureliano. Al VAR invece ci sarà Daniele Paterna.

Attualmente il Milan si trova 3° in classifica con 29 punti (frutto di 9 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte); invece il Monza si trova 10° in classifica con 21 punti (frutto di 5 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte).

Il Milan ha segnato 26 gol e ne ha subiti 18; il Monza ha segnato 16 gol e ne ha subiti 14.

In casa il Milan ha fatto 15 punti (5 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa il Monza ha totalizzato 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte).

Il Milan nelle ultime 3 partite ha affrontato la Fiorentina, il Frosinone e l'Atalanta ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Monza nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cagliari, la Juventus e il Genoa ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Milan ha incontrato nell'ultima partita l'Atalanta perdendo 3-2 mentre Il Monza ha incontrato il Genoa vincendo 1-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Stefano Pioli è Olivier Giroud con 8 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Raffaele Palladino è Andrea Colpani con 6 gol.

Milan e Monza si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match il Milan ha vinto 2 volte, il Monza non ha mai vinto mentre non ci sono mai stati pareggi.

Milan-Monza ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Milan ha vinto entrambe le sfide contro il Monza in Serie A, solo l’Atalanta ha fin qui registrato tre successi su tre contro i brianzoli nel massimo campionato.

Il Monza ha perso tutte le ultime tre sfide contro squadre lombarde in Serie A (sempre in trasferta), subendo 10 gol e realizzandone solo due – tante quante sconfitte nelle prime sette gare contro avversarie della sua stessa regione nel torneo (2V, 2N).

Il Milan è l’unica squadra che non ha ancora pareggiato alcun match casalingo in questa stagione di Serie A (5V, 2P), più in generale l’ultimo pareggio dei rossoneri in gare interne in campionato risale allo scorso 3 maggio contro la Cremonese, da allora otto successi e due sconfitte.

Il Milan ha perso tre delle ultime sette gare di campionato (2V, 2N), tante quante sconfitte nelle precedenti 21 partite in Serie A (13V, 5N, 3P). I rossoneri non perdono, inoltre, due match di fila nel torneo dal periodo tra gennaio e febbraio scorso (tre in quel caso, contro Lazio, Sassuolo e Inter).

Dopo una serie di quattro successi di fila in match giocati alle ore 12.30 in campionato, il Milan ha perso la gara più recente in questo orario: 2-5 al Meazza contro il Sassuolo il 29 gennaio 2023. Dall’altra parte, il Monza è rimasto imbattuto in quattro delle cinque partite disputate alle ore 12.30 in Serie A (2V, 2N), l’unica sconfitta è arrivata contro la Roma lo scorso 22 ottobre.

Il Monza è rimasto imbattuto in 10 delle ultime 12 gare di campionato (4V, 6N), le uniche due sconfitte nel periodo sono arrivate contro Roma e Juventus.

Il Milan ha subito il 61% dei suoi gol in questa Serie A nell’ultima mezz’ora di gioco (11/18), solo il Las Palmas (77%) e il Nizza (67%) hanno incassato più reti dei rossoneri negli ultimi 30 minuti di gioco nei maggiori cinque campionati europei 2023/24.

Nelle ultime due stagioni di Serie A, con Rafael Leão in campo il Milan ha guadagnato in media due punti a partita, con una % di vittorie del 57% (27/47), senza di lui invece la media punti si dimezza (un punto esatto di media) e una percentuale di successi che scende al 33% (2/6).

Olivier Giroud, autore di quattro gol nelle ultime quattro partite di campionato, è uno dei due giocatori ad aver segnato più gol di testa nell’anno solare 2023 nei cinque maggiori campionati europei: otto, al pari di Harry Kane. Tre delle ultime quattro reti del francese in Serie A sono arrivate con questo fondamentale.

Oltre ad essere il portiere che ha effettuato più parate (54) in questo campionato, Michele Di Gregorio è anche il secondo estremo difensore con la percentuale più alta di parate nella Serie A 2023/24 (80%), dietro solo a Yann Sommer (82%) – min. tre match giocati.

Queste le statistiche delle due squadre nelle partite giocate fino ad oggi in campionato:

Milan Monza Partite giocate 15 15 Numero di partite vinte 9 5 Numero di partite perse 4 4 Numero di partite pareggiate 2 6 Gol totali segnati 26 16 Gol totali subiti 18 14 Media gol subiti per partita 1.2 0.9 Percentuale possesso palla 55.5 54.9 Numero totale di passaggi 7416 7699 Numero totale di passaggi riusciti 6394 6652 Numero di tiri nello specchio per partita 69 60 Percentuale di tiri in porta 53.5 43.2 Numero totale di cross 243 259 Numero medio di cross riusciti 58 73 Duelli per partita vinti 681 617 Duelli per partita persi 674 644 Corner subiti 63 71 Corner guadagnati 65 88 Numero di punizioni a favore 167 151 Numero di punizioni concesse 172 174 Tackle totali 236 235 Percentuale di successo nei tackle 55.5 54.5 Fuorigiochi totali 17 21 Numero totale di cartellini gialli 37 29 Numero totale di cartellini rossi 5 2

Dove vedere Milan-Monza

Milan-Monza si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 17 dicembre.

Guarda chi trasmetterà Milan - Monza tra Sky o Dazn.

