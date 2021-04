LIVE SAMPDORIA - VERONA 0-1 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Luigi Ferraris

Città: Genova

Capienza: 36685 spettatori14:05

Scontro da metà classifica tra Sampdoria e Verona. Due squadre che fino ad ora hanno disputato un buon campionato e dove non si sono mai trovate con l'acqua alla gola, anzi per i veronesi è spesso mancato poco per puntare alla zona europea.14:05

Vittoria di misura per i liguri all'andata, 1-2 il risultato finale. La Sampdoria ha vinto sette delle ultime 10 sfide di Serie A contro il Verona, ed è curioso invece che gli Scaligeri hanno vinto solo una trasferta su 24 contro la Sampdoria in Serie A (7N, 16P): 1-0 nel dicembre 1972, siglato da Roberto Mazzanti.14:08

Formazione SAMPDORIA (4-4-2): Audero - Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello - Damsgaard, Thorsby, Adrien Silva, Jankto - Verre, La Gumina. A disposizione: Tonelli, Regini, Ferrari, Candreva, Askildsen, Ramirez, Leris, Quagliarella, Gabbiadini, Keita, Ravaglia, Letica.14:20

Formazione VERONA (3-4-2-1): Silvestri - Dawidowicz, Gunter, Dimarco - Faraoni, Sturaro, Barak, Lazovic - Salcedo, Zaccagni - Lasagna. A disposizione: Udogie, Ceccherini, Lovato, Cetin, Ruegg, Tameze, Ilic, Bessa, Favilli, Colley, Berardi, Pandur.14:22

Diversi i cambi di formazione per Ranieri che in vista del turno infrasettimanale rivoluziona la squadra a cominciare dall'attacco che vede il tandem inedito composto da Verre e La Gumina, panchina per Quagliarella, Gabbiadini e anche per Candreva. Sulla destra c'è Damsgaard. In difesa i quattro titolari sono Bereszynski, Yoshida, Colley e Augello.14:29

Nel Verona il trio difensivo è composto da Dawidowicz, Gunter e Dimarco. Sorpresa Salcedo sulla trequarti, accanto a lui Zaccagni con davanti come terminale offensivo Lasagna. Barak arretra di posizione e si piazza in mezzo al campo con accanto Sturaro, Faraoni e Lazovic invece agiranno da esterni.14:28

1' FISCHIO D’INIZIO DI SAMPDORIA - VERONA. Arbitra Dionisi.15:02

2' Due minuti di gioco e ospiti già in avanti e aggressivi. Tre calci d'angolo consecutivi, con Faraoni che prova la conclusione di potenza dal limite, palla alta.15:04

5' Partita frizzante in questo avvio, con entrambe le squadre che sembrano in giornata.15:07

9' Lancio in area per Lasagna che rientra sul sinistro ma perde l'attimo per calciare e serve Salcedo, il trequartista però si fa recuperare.15:13

12' Cartellino giallo per Verre che ferma Lasagna irregolarmente al limite dell'area.15:15

13' GOL! Sampdoria - VERONA 0-1! Rete di Lazovic. Punizione dal limite calciata sopra la barriera da Lazovic, la palla si stampa vicino all'incrocio.



16' Reagisce subito la Sampdoria, palla per Verre al limite che prova a piazzarla, ma Silvestri si stende e manda in angolo.15:18