90'+9' Fine partita! MILAN-TORINO 2-2 (30' aut. Thiaw, 68' Zapata, 89' Morata, 95' Okafor).22:50

90'+7' Ammonito DEMBELE' per gioco scorretto su Leao.22:48

90'+5' GOL! MILAN-Torino 2-2! Rete di Okafor. Cross di Musah, Okafor da centro area al volo di destro supera Milinkovic-Savic.



90'+4' Milan in avanti alla ricerca della rete del pareggio, due corner di fila per i rossoneri.22:46

90'+1' L'arbitro Maresca ha concesso otto minuti di recupero.22:42

90' Ammonito TAMEZE per comportamento non regolamentare.22:42

89' Ammonito MORATA per comportamento non regolamentare.22:51

89' GOL! MILAN-Torino 1-2! Rete di Morata. Conclusione dal limite dell'area di Reijnders corretta in rete da una deviazione di Morata.



88' Sostituzione TORINO: entra Sazonov esce Lazaro.22:40

88' Sostituzione TORINO: entra Dembelé esce Bellanova.22:39

84' Reijnders mette al centro, Leao in area non riesce a domare la sfera.22:36

83' Sostituzione MILAN: entra Okafor esce Calabria.22:35

81' OCCASIONE MILAN! Tiro di Leao murato da Coco, conclusione di Reijnders contenuta da Milinkovic-Savic, Morata deposita in rete ma è in netta posizione di fuorigioco.22:33

78' Contropiede del Torino, Karamoh parte in velocità ma non riesce a servire Adams in area.22:30

76' Ricci a metà campo protegge palla e guadagna una punizione.22:28

73' Sostituzione MILAN: entra Musah esce Pulisic.22:25

72' OCCASIONE MILAN! Pulisic in area si gira rapidamente e calcia verso la porta, il pallone lievita oltre il montante.22:25

71' Sostituzione TORINO: entra Karamoh esce Zapata.02:56

71' Sostituzione TORINO: entra Tameze esce Ilic.22:23

70' Cooling break in corso, pausa ristoro anche nel secondo tempo.22:21

68' GOL! Milan-TORINO 0-2! Rete di Zapata. Lazaro pennella in area, Zapata insacca di testa da pochi passi dalla porta.



65' L'arbitro Maresca, dopo aver rivisto le immagini al monitor, decide di revocare il calcio di rigore assegnato al Milan.22:17

63' Contrasto in area tra Morata e Coco, l'arbitro assegna calcio di rigore al Milan. Controllo Var in corso.22:31

60' Sostituzione TORINO: entra Adams esce Sanabria.22:12

60' Sostituzione MILAN: entra Morata esce Jovic.22:12

60' Sostituzione MILAN: entra Hernandez esce Chukwueze.22:11

59' Sostituzione MILAN: entra Reijnders esce Bennacer.22:11

57' Ammonito JOVIC per gioco scorretto su Ricci.22:08

54' Cross di Pulisic, Leao ci prova in rovesciata ma non impatta la sfera.22:06

52' Chukwueze non trova spazio sulla destra, il giocatore rossonero commette anche fallo in attacco.22:04

50' Saelemaekers dolorante dopo un contrasto con Bellanova, punizione per il Milan.22:02

48' OCCASIONE MILAN! L'azione nasce da un retropassaggio impreciso di Lazaro: Pulisic anticipa Linetty, aggira Milinkovic-Savic ma da posizione decentrata calcia sull'esterno della rete.22:00

46' Inizio secondo tempo di MILAN-TORINO! Si riparte senza cambi.21:56

Torino in vantaggio alla fine di un primo tempo frizzante. Il risultato si sblocca al 30', Thiaw trascina il pallone oltre la linea di porta dopo un palo colpito da Bellanova. Due chiare occasioni per Leao (al 7' e al 41'), Maignan salva su Zapata (38') e Ilic (44').21:41

45'+4' Fine primo tempo: MILAN-TORINO 0-1! Il risultato si sblocca al 30', autorete di Thiaw.21:37

45'+4' Colpo di testa di Jovic su cross di Leao, pallone oltre il montante.21:36

45'+3' Ammonito RICCI per gioco scorretto su Jovic.21:35

45'+2' Ammonito VOJVODA per gioco scorretto su Leao.21:34

45'+1' L'arbitro Maresca ha concesso quattro minuti di recupero.21:33

45' Tentativo da fuori area di Chukwueze, pallone abbondantemente largo.21:33

44' OCCASIONE TORINO! Iniziativa di Bellanova, velo di Zapata, Ilic dal limite dell'area impegna Maignan.21:32

41' OCCASIONE MILAN! Leao parte in velocità, entra in area e conclude verso la porta: Milinkovic-Savic in tuffo risponde presente.21:29

38' OCCASIONE TORINO! Lazaro dalla bandierina, svetta Zapata, Maignan con un intervento di piede evita il raddoppio.21:25

37' Combinazione tra Ricci e Bellanova, Calabria concede un calcio d'angolo.21:24

34' Reazione immediata del Milan dopo il gol subito, rossoneri in avanti.21:22

32' In un primo momento la rete del vantaggio del Torino non è stata convalidata tramite la goal line technology, poi è intervenuto il Var.21:21

30' GOL! Milan-TORINO 0-1! Autorete di Thiaw. Traversone di Zapata, colpo di testa di Bellanova sul palo, Thiaw trascina il pallone oltre la linea di porta.



28' Il gioco riprende dopo circa due minuti di stop.21:16

26' Cooling break in corso, gioco fermo per una breve pausa ristoro per i giocatori in campo.21:13

25' Guizzo di Leao, ma il tiro di sinistro del portoghese è fuori misura.21:12

23' Cross morbido di Saelemaekers, l'arbitro interrompe il gioco per una spinta di Leao.21:10

21' Tiro debole e centrale di Leao, nessun problema per Milinkovic-Savic.21:08

18' Ci prova di nuovo Zapata, si oppone in scivolata Tomori.21:05

17' Pulisic chiama all'intervento Milinkovic-Savic, ma l'azione è viziata da una posizione irregolare di Leao.21:04

15' Prima fiammata del Torino con Zapata, conclusione imprecisa dal limite dell'area.21:02

13' Pulisic in area non riesce a controllare il pallone, si chiude la difesa del Torino.21:00

10' Sanabria fa da sponda, ma Zapata è lontano: sfuma l'azione del Torino.20:57

7' OCCASIONE MILAN! Sugli sviluppi del corner colpo di testa di Thiaw respinto da Masina, poi Leao da posizione ravvicinata non inquadra il bersaglio.20:55

6' Tiro-cross di Leao, c'è una deviazione di Vojvoda, corner per il Milan.20:53

3' Cross di Bellanova deviato da Saelemaekers, Maignan raccoglie la sfera.20:50

1' Inizio primo tempo di MILAN-TORINO! Dirige la gara l'arbitro Maresca.20:47

Le scelte di Vanoli: in avanti il tandem Zapata-Sanabria, Adams in panchina. Bellanova e Lazaro sulle corsie esterne. Difesa a tra con Coco, Vojvoda e Masina.19:39

Le scelte di Fonseca: Jovic guida l'attacco, Pulisic trequartista. Bennacer e Loftus-Cheek in mediana, Saelemaekers terzino. Hernandez e Morata in panchina.20:02

Panchina TORINO: Paleari, Donnarumma, Karamoh, Sazanov, Adams, Dembele, Dellavalle, Horvath, Tameze, Bianay, Ciammaglichella, Nije.20:43

Panchina MILAN: Torriani, Raveyre, Pavlovic, Gabbia, Terracciano, Reijnders, Musah, Hernandez, Okafor, Morata20:42

Formazione TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic - Vojvoda, Coco, Masina - Bellanova, Ricci, Linetty, Ilic, Lazaro - Zapata, Sanabria.19:38

Formazione MILAN (4-2-3-1): Maignan - Calabria, Tomori, Thiaw, Saelemaekers - Bennacer, Loftus-Cheek - Chukwueze, Pulisic, Leao - Jovic.20:00