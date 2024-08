Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie A!20:29

90'+6' Fine partita: PARMA - FIORENTINA 1-1.20:26

90'+4' Ikone imbuca per Dodo, il terzino si allunga troppo il pallone e Suzuki esce sicuro.20:25

90' Ci saranno 5 minuti di recupero.20:21

88' CYPRIEN! Clamoroso errore di Cyprien che a seguito di una rimessa laterale si ritrova a tu per tu con Terracciano ma calcia male e manda a lato.20:20

85' Cartellino giallo per Circati, fallo su Kean in mezzo al campo.20:16

83' Secondo giallo per Pongracic per un'entrata in ritardo su Cancellieri. Fiorentina in dieci.20:14

81' Cambiato il tema della gara ed è la Fiorentina che cerca ora i tre punti, il Parma sulle difensive.20:11

80' Il Parma inserisce Cyprien per Bernabé.20:11

79' Sottil per Kouame per la Fiorentina..20:10

76' Nel Parma entra Cancellieri per Sohm.20:07

75' GOL! Parma - FIORENTINA 1-1! Rete di Biraghi. Punizione calciata con il sinistro da posizione defilata, la traiettoria sul secondo palo batte Suzuki.



73' Bianco prende il posto di Mandragora.20:10

73' Due cambi nella Fiorentina, entra Kayode per Comuzzo.20:10

72' Secondo cooling break della gara.20:02

71' Ci prova Dodo al volo da fuori area. Gran botta ma palla di poco a lato.20:02

70' Ritmo diverso in questa fase di gara, il Parma prova a controllare il gioco, la Fiorentina sembra invece più propositiva in avanti.20:02

68' SInistro violento di Mandragora dal limite, conclusione centrale, blocca Suzuki.19:58

65' Finisce la gara di Bonny, al suo posto Hainaut.19:56

65' Camara prende il posto di Mihaila.19:56

65' Tra cambi nel Parma, entra Almqvist per Man.19:56

60' Parisi prende il posto di Quarta.19:52

60' Doppio cambio tra le file della Viola, entra Ikone per Colpani.19:52

58' Errore in copertura di Quarta con Mihaila che ne approfitta e parte sulla sinistra in velocità, l'esterno entra in area ma sfinito crossa in mezzo troppo debolmente.19:50

54' Recupero palla di Bonny, palla a Bernabé che ci prova dalla distanza. Conclusione che si spegne a lato.19:45

49' Cartellino giallo per Balogh, entrata irruenta su Kouame.19:40

47' Coulibaly prova a sfondare le linee, entra in area e calcia, la palla finisce a Bonny che ci prova di prima ma Terracciano è attento e blocca.19:39

46' Inizia il secondo tempo di PARMA - FIORENTINA. Si riparte senza sostituzioni.19:36

Una piacevole partita con un buon ritmo, nonostante le alte temperature. Il Parma fa la gara e parte molto forte andando in rete dopo venti minuti con Man e colpendo una traversa con Sohm. La Fiorentina fa fatica ma cresce nel finale impegnando Suzuki e la difesa emiliana.19:19

45'+2' Fine primo tempo: PARMA - FIORENTINA 1-0.19:19

45' Ci saranno 2 minuti di recupero.19:17

42' Kouame controlla un pallone in area e serve all'indietro per Kean che calcia di piatto ma Bernabé riesce a deviare in angolo.19:14

41' Prova a guadagnare metri e a chiudere in avanti la Fiorentina questa prima parte di gara.19:12

36' Cartellino giallo per Estevez, fallo tattico.19:08

35' Cartellino giallo per Pongracic, contatto falloso con Mihaila.19:07

31' Continua la pressione del Parma, la Fiorentina sembra in grossa difficoltà.19:02

28' TRAVERSA DEL PARMA! Bonny serve Mihaila in area, l'esterno calcia in girata e prende in pieno Terracciano, la palla finisce a Sohm che ci prova di potenza ma impatta sulla traversa.19:01

26' Cooling break per le due squadre.18:57

25' Prova a reagire la Fiorentina con Biraghi, ma la sua conclusione viene bloccata da Suzuki.18:57

22' GOL! PARMA - Fiorentina 1-0! Rete di Man. Bonny lavora un pallone al limite dell'area e apre per Man che prepara il sinistro e piazza il pallone sul secondo palo.



20' Si mette in proprio Kean e prova il destro a giro dal limite. Blocca Suzuki.18:52

18' SUZUKI! Gran riflesso su una conclusione ravvicinata di Colpani, l'estremo difensore del Parma indovina l'angolo e coi piedi devia la sfera.18:50

17' Pallone morbido di Man in area per Bonny che prova a coordinarsi ma si fa prendere il tempo.18:49

13' Grande azione di prima in velocità del Parma, palla in profondità per Man ma Terracciano esce in presa sicura.18:45

10' Altra conclusione dalla distanza della Fiorentina, questa volta ci prova Quarta ma non prende la porta.18:42

6' Risponde subito la Fiorentina, botta di Mandragora dalla distanza, Suzuki respinge in angolo.18:38

4' MIHAILA! Doppia super occasione per l'attaccante emiliano che prima si fa ipnotizzare dopo un tocco ravvicinato di destro, sul proseguo dell'azione la palla finisce nuovamente sui piedi del rumeno, dopo una respinta di Terracciano, ma impatta male e calcia alto sopra la traversa.18:38

2' Ritmi subito alti in questi primi scampoli di gara.18:34

1' FISCHIO D’INIZIO DI PARMA - FIORENTINA. Arbitra Ayroldi.18:32

Nel Parma c'è Bonny in attacco, con il solito trio formato da Man, Sohm e Mihaila alle sue spalle. In porta confermato il nuovo arrivato Suzuki. Dopo l'oro olimpico torna dal primo minuto in mezzo al campo Bernabé. Nella Fiorentina in porta gioca Terracciano, con De Gea che si accomoda in panchina. Difesa a tre con Comuzzo, Pongracic e Quarta, mentre in avanti gioca Kean con Colpani e Kouame a supporto.18:09

Formazione FIORENTINA (3-4-2-1): Terracciano - Comuzzo, Pongracic, Quarta - Dodo, Amrabat, Mandragora, Biraghi - Colpani, Kouame - Kean. A disposizione: Martinelli, De Gea, Sottil, Beltran, Ikone, Fortini, Infantino, Richardson, Baroncelli, Kayode, Bianco, Parisi, Barak, Brekalo.18:05

Formazione PARMA (4-2-3-1): Suzuki - Coulibaly, Circati, Balogh, Valeri - Estevez, Bernabé - Man, Sohm, Mihaila - Bonny. A disposizione: Chichizola, Corvi, Valenti, Almqvist, Hainaut, Cancellieri, Cyprien, Haj, Kowalski, Mikolajewski.18:05

La Fiorentina si presenta ai nastri di partenza con un nuovo allenatore, Palladino per Italiano, e tante novità in campo. Dal portiere all'attacco, una rivoluzione che non sembra essere ancora terminata. Nel Parma piccoli innesti, ma lo zoccolo duro è rimasto quello della scorsa stagione.17:14