Si chiude al minuto 48' la prima frazione di gioco al Dall'Ara di Bologna, parziale che sorride momentaneamente ai padroni di casa. Apre subito le danze Maldini, che al minuto 4' sfrutta l'assist di Ciurria per battere Ravaglia e mandare i suoi in vantaggio; Bologna che sembra reagire subito, al minuto 22' è infatti Castro a tarsformare il preciso traversone di Orsolini e riportare la sfida in equilibrio. I casalinghi sembrano però non accontentarsi, al minuto 34' Odgaard riceve da Dominguez, tenta il diagonale e lo effettua battendo Turati. Prosegue la sfida con ritmi alti, sino al 48'.15:52