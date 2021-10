Dal Pier Luigi Penzo è tutto, buon proseguimento di serata. Alla prossima.22:44

Nella nona giornata, i ragazzi di Zanetti faranno visita al Sassuolo mentre la squadra di Italiano affronterà il Cagliari.22:43

Gli arancioneroverdi conquistano la prima vittoria casalinga, stendendo un'altra toscana dopo l'Empoli: decide il gol di Aramu nel primo tempo, reazione viola troppo tardiva, sfiorano il pareggio solo nel recupero, in inferiorità numerica (espulso Sottil).22:40

90'+5' FINITA! Venezia-Fiorentina 1-0, triplice fischio di Massimi.22:38

90'+5' OCCASIONE VENEZIA! Terracciano fuori dalla propria porta, Okereke pecca incredibilmente di altruismo, permettendo a Gonzalez di salvare in angolo.00:39

90'+4' OCCASIONE FIORENTINA! Traversone di Vlahovic, colpo di testa di Biraghi, Romero attento.23:30

90'+2' OCCASIONE FIORENTINA! Errore di Crnigoj, Vlahovic piazza il sinistro, sfiorando il palo lontano.22:35

90'+2' Sfida in velocità tra Igor e Okereke, il viola se la cava con esperienza.22:35

90' Cinque minuti di recupero.22:33

89' Forcing dei viola, gli arancioneroverdi faticano a ripartire.22:32

87' SOSTITUZIONE VENEZIA. Applausi per Aramu, Caldara rinforza la difesa.22:31

87' SOSTITUZIONE VENEZIA. Finisce la gara di Herny, spezzone per Heymans.22:30

87' Da corner, colpo di testa di Torreira, oltre il montante.22:29

86' Vlahovic si gira in area, stoppato in angolo da Svoboda.22:29

84' Da corner, colpo di testa di Gonzaelz, Romero sicuro in presa.22:27

84' Benassi arriva sul fondo, Haps lo ferma in angolo.22:27

82' SOSTITUZIONE FIORENTINA. Duncan lascia il campo a favore di Pulgar.22:25

80' Terracciano atterra Aramu lanciato a rete ma il 10 arancioneroverde era in fuorigioco.22:25

79' Azione manovrata degli arancioneroverdi, cross di Ebuehi, rasoterra centrale di Okereke, Terracciano si accartoccia sulla sfera.22:22

77' ESPULSO Sottil, già ammonito, intervento inutile da terra su Okereke.22:20

75' SOSTITUZIONE FIORENTINA. Fuori Bonaventura, entra l'ex Maleh.22:18

75' Duncan esplode il sinistro dai 25 metri, alto non di molto.22:17

73' Follia di Ceccaroni, Svoboda determinante su Gonzalez.22:16

71' AMMONITO Ampadu, fallo tattico su Sottil.22:14

69' AMMONITO Sottil, braccio largo su Haps.22:12

68' Accelerazione di Sottil, destro fiacco, facile preda di Romero.22:10

66' Cross di Aramu, deviato in angolo da Benassi.22:09

66' SOSTITUZIONE VENEZIA. Secondo cambio obbligato per Zanetti: Crnigoj per Vacca.22:09

65' Problemi per Vacca, gioco fermo.22:07

64' Punizione di Torreira, destro potente ma impreciso.22:06

62' AMMONITO Ceccaroni, Vlahovic lavora di furbizia conquistando una punizione da posizione pericolosa.22:06

62' Azione di prima degli arancioneroverdi, Aramu tocca in area per Busio, intervento decisivo di Duncan.22:05

61' AMMONITO Benassi, in ritardo su Haps.22:04

60' Ebuehi spinge sulla fascia, Okereke manca la girata di destro, Torreira libera.22:03

58' Scintille tra Sottil e Haps, Massimi riporta la calma.22:01

57' SOSTITUZIONE FIORENTINA. Staffetta tra Callejon e Gonzalez.22:00

56' SOSTITUZIONE FIORENTINA. Torreira prende il posto di Amrabat.21:59

55' Cross di Callejon, Ceccaroni è ben posizionato.21:58

53' Vlahovic controlla palla in area, Ceccaroni lo ferma in angolo.21:55

52' Lancio di Aramu, Okereke manca l'aggancio davanti a Terracciano.21:54

51' Callejon centra dal fondo, Svoboda allontana di testa.21:54

50' Bonaventura dai 25 metri, rasoterra masticato sul fondo.21:53

50' SOSTITUZIONE VENEZIA. Johnsen non ce la fa a continuare, è il momento di Okereke.21:53

48' Subito una tacchettata di Benassi alla caviglia di Johnsen, gioco fermo.21:56

46' COMINCIA LA RIPRESA. Venezia-Fiorentina 1-0, manovra dei viola.21:49

46' SOSTITUZIONE FIORENTINA. Odriozola, a rischio espulsione, rimane negli spogliatoi, Italiano inserisce Benassi.21:49

Zanetti può dirsi soddisfatto del risultato ma può sfruttare meglio gli spazi in profondità; Italiano deve alzare il ritmo e la qualità delle giocate.21:37

Gara tattica ed equilibrata con poche occasioni, viola compassati, arancioneroverdi ben messi in campo: un tiro deviato di Bonaventura chiama in causa Romero, Ebuehi spreca una buona occasione, Henry serve ad Aramu un pallone da spingere in rete per il vantaggio.21:37

45' FINE PRIMO TEMPO. Venezia-Fiorentina 1-0, decide Aramu.21:33

45' Sottil se ne va sulla sinistra, Ebuehi concede il primo angolo della gara.21:32

42' Cross tagliato di Aramu per Henry, ottima diagonale di Biraghi.21:30

40' Aramu in profondità per Johnsen, Terracciano esce dalla propria area per anticiparlo.21:28

38' PILLOLA STATISTICA: Mattia Aramu ha partecipato a tre gol (due reti e un assist) in questa Serie A. Tra i giocatori italiani delle squadre neopromosse, nessuno ha fatto meglio.21:26

36' GOL! VENEZIA-Fiorentina 1-0! Rete di Aramu. Busio nel corridoio per Henry che a tu per tu con Terracciano serve ad Aramu una palla da appoggiare in fondo al sacco.



Guarda la scheda del giocatore Mattia Aramu21:26

35' Busio per Aramu, sinistro al volo masticato sul fondo ma era in fuorigioco.21:23

33' Sottil scende sulla fascia, recupero difensivo di Busio.21:21

31' Gli arancioneroverdi aumentano il possesso, rallentando il ritmo.21:20

29' Altro intervento da tergo di Odriozola su Haps, Massimi lo avverte.21:17

28' AMMONITO Odriozola, completamente fuori tempo su Haps.21:16

27' Ampadu centra basso da sinistra, Henry liscia, conclusione di Busio contrata da Milenkovic.21:15

26' Traversone di Johnsen, Ebuehi scoordinato di testa da ottima posizione, palla sul fondo.21:14

24' AMMONITO Amrabat, fallo tattico su Aramu.21:11

23' Ripartenza di Johnsen, Henry è fermato in fuorigioco.21:10

22' OCCASIONE FIORENTINA! Percussione centrale di Bonaventura, tiro sporcato da Ceccaroni, Romero ci arriva con la punta delle dita.21:39

20' Vlahovic si gira al limite, sinistro murato da Svoboda.21:07

19' Duncan cerca Vlahovic in area, anticipato da Ceccaroni.21:07

17' Vlahovic si defila sulla destra, non riuscendo a crossare prima che la palla esca.21:04

15' Aramu in verticale per Johnsen, Terracciano arriva prima.21:02

14' Sottil centra dal fondo, Odriozola scambia con Callejon, Haps lo controlla.21:02

13' La gara stenta a decollare, prolungato fraseggio difensivo dei viola.21:01

11' Fasi di studio in avvio, le due squadre si affrontano sulla mediana.20:58

9' Biraghi a terra, gioco fermo per qualche istante.20:56

7' Lancio per Sottil, pescato in offside.20:54

5' Giro palla dei viola, pressing alto degli arancioneroverdi.20:53

3' Cross di Duncan dalla sinistra, Svoboda libera l'area.20:50

1' INIZIA Venezia-Fiorentina, palla agli arancioneroverdi.20:48

Terminano le fasi di riscaldamento, a breve l'inizio della gara diretta da Massimi.20:27

Out Dragowski, gioca Terracciano. Italiano si affida al tridente Callejon-Vlahovic-Sottil, Amrabat in cabina di regia. Igor al posto di Quarta in difesa.19:48

Esordio in arancioneroverde per il portiere Romero e il terzino sinistro Haps. Zanetti conferma Svoboda al centro della difesa e Ampadu in mediana, affidandosi ad Henry punta centrale supportato da Aramu e Johnsen.20:16

4-3-3 anche per la Fiorentina: Terracciano - Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi - Bonaventura, Amrabat, Duncan - Callejon, Vlahovic, Sottil. A disp.: Rosati, Venuti, Nastasic, Terzic, Quarta, Benassi, Torreira, Maleh, Munteanu, Pulgar, Gonzalez, Saponara.20:15

Ecco le formazioni. Venezia con il 4-3-3: Romero - Ebuehi, Svoboda, Ceccaroni, Haps - Ampadu, Vacca, Busio - Aramu, Henry, Johnsen. A disp.: Maenpaa, Mazzocchi, Caldara, Molinaro, Tessmann, Heymans, Peretz, Kiyine, Crnigoj, Sigurdsson, Okereke, Forte.20:13

Gli arancioneroverdi, alla ricerca del primo successo interno, affrontano i viola, vogliosi di agganciare la Roma al quarto posto in classifica.19:34

Al Pier Luigi Penzo tutto pronto per Venezia-Fiorentina, posticipo dell'ottava giornata di Serie A.19:33