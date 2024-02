Che partita all'U-Power Stadium! Monza in vantaggio nel finale di primo tempo con il rigore trasformato da Pessina (fallo di Thiaw) e il tiro a giro di Mota che mandano i brianzoli in doppio vantaggio all'intervallo. A inizio ripresa piove sul bagnato sui rossoneri che restano in dieci a causa dell'espulsione di Jovic, punito per un fallo di reazione su Izzo. La squadra di Pioli tuttavia trova la forza di rientrare in partita con i nuovi entrati: prima Giroud accorcia in spaccata e poi Pulisic trova il pari con un missile sul secondo palo quando mancano due minuti al 90'. Il Monza però non demorde e si riporta avanti con il primo gol in Serie A di Bondo che batte Maignan con un bel tiro dal limite. Nel finale il Milan si riversa in avanti ma subisce anche la quarta rete in contropiede ad opera di Colombo22:59