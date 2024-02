Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Udinese-Cagliari, gara valida per la 25esima giornata di Serie A.14:18

Al “Bluenergy Stadium” di Udine, si apprestano ad affrontarsi l’Udinese di Cioffi e il Cagliari di Ranieri, in una sfida molto importante per la zona salvezza.14:19

Il Cagliari vive un periodo davvero complicato: le ultime quattro partite sono terminate con una sconfitta per i sardi. In settimana mister Ranieri ha riunito la squadra comunicando la sua intenzione di dimettersi dal ruolo, ma i giocatori del Cagliari, a gran voce, hanno convinto l’allenatore romano a restare. Sarà dunque fondamentale oggi dare segnali importanti, per riprendere la rotta verso la salvezza finale.14:19