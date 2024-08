Il Bologna non va oltre il pareggio in questo esordio casalingo con l'Udinese: la squadra di Italiano passa in vantaggio con Orsolini su rigore, non concretizza moltissime occasioni e viene ripresa dagli ospiti con il gran colpo di testa di Giannetti sul corner di Brenner.

Udinese che ha anche sprecato un rigore con Thauvin, francese salvato dal compagno di squadra Giannetti che realizza il pareggio nel minuto seguente.

I rossoblu hanno chiuso in avanti fino alla fine, protagonista Okoye con diverse parate, una incredibile su Orsolini a pochi passi dalla porta.