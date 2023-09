Al Bentegodi tutto pronto per Verona-Bologna, posticipo della quarta giornata di Serie A.14:06

Gialloblu reduci dalla prima sconfitta in casa del Sassuolo dopo un ottimo avvio con le vittorie su Empoli e Roma; di fronte, i rossoblu freschi del primo successo in campionato contro il Cagliari dopo l'unico punto conquistato tra Milan e Juventus.14:09

4-2-3-1 per il Bologna: Skorupski - De Silvestri, Beukema, Lucumi, Kristiansen - Aebischer, Freuler - Ndoye, Ferguson, Karlsson - Zirkzee. A disp.: Ravaglia, Bagnolini, Posch, Corazza, Bonifazi, Calafiori, Lykogiannis, El Azzouzi, Fabbian, Moro, Urbanski, Orsolini, van Hooijdonk.20:23

Baroni ritrova Hien al centro della difesa, prima da titolare per Bonazzoli in attacco in coppia con Ngonge con Folorunsho a supporto.19:40