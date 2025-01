Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita. Arrivederci al prossimo turno di Serie A!17:05

Termina in parità la sfida tra Parma e Venezia, grazie ai 2 rigori trasformati da Pohjanpalo al 20° e da Hernani al 56°.16:57

90'+5' TRIPLICE FISCHIO ALLO STADIO ENNIO TARDINI DI PARMA! Parma-Venezia 1-116:55

90'+4' Punizione dalla trequarti per il Parma quando manca poco più di un minuto al termine.16:54

90'+3' Cartellino giallo. Ammonito Carboni per un contatto duro su Camara.16:53

90'+2' ANCORA PARMA! Man da buona posizione spara alto!16:52

90'+2' ANCORA CAMARA! ANCORA STANKOVIC! E' un duello che prosegue da 45 minuti. Ancora Stankovic nega la rete al centrocamposta del Parma opponendosi alla sua conclusione.16:52

90'+1' Gytkjær mette una bellissima palla a rimorchio per Zerbin che va alla conclusione e viene murato dalla difesa del Parma.16:51

90' 5 minuti di recupero.16:50

90' Carboni in netto vantaggio non si fida di andare da Stankovic e spara la palla in rimessa laterale.16:50

88' Infine entra Conde che prende il posto di Doumbia.16:49

88' Esaurisce i cambi anche Di Francesco. Pohjanpalo esce ed entra Christian Gytkjær.16:48

87' Cartellino giallo per Simon Sohm. Tocco di mano ravvisato da Fourneau.17:10

87' Tenta uno schema su un calcio di punizione il Parma. Oristanio legge la situazione e intercetta.16:47

86' Ultimo cambio per Pecchia che toglie dal campo Valentin Mihaila sostituendolo con Anas Haj Mohamed.16:45

82' OCCASIONE PARMA! Il pallone arriva a Valeri dopo un'incursione di Camara. Tentativo da fuori area che trova ancora l'opposizione di Stankovic.16:44

79' GOL ANNULLATO AL VENEZIA! Oristanio, su assist di Zerbin, infila Suzuki mandando palla nell'angolino sul palo lontano partendo però da posizione irregolare.16:41

78' Doppia occasione mancata per il Venezia con Ellertsson e Oristanio che in rapida successione calciano al volo mancando il pallone.16:37

76' Altro cambio per Di Francesco. Bjarkason, appena ammonito, lascia spazio all'esordio in arancio-nero-verde di Alessio Zerbin.16:36

75' HERNANI!! Hernani calcia una punizione da distanza siderale. Botta potentissima con Stankovic che vola e mette ancora una volta in angolo.16:36

74' Grande giocata di Hainaut che spacca in 2 il campo. Trattenuta di Bjarkason che gli vale il cartellino giallo.16:34

71' Hernani rientra nel rettangolo di gioco e sembra in grado di proseguire.16:30

69' Problemi per Hernani che resta a terra dopo essere atterrato male sulla caviglia. Gioco fermo.16:29

69' Cambio per il Parma. Alessandro Vogliacco esce ed entra Antoine Hainaut.16:28

68' Altra buona giocata di Camara che con una finta di corpo si libera a centrocampo e serve sulla fascia per Valeri. Che impatto sulla partita.16:28

66' Conclusione di Man potente ma centrale. Blocca Stankovic.16:26

65' Bonny perde un tempo di gioco e viene contrastato al momento del tiro. Tutto regolare per Fourneau.16:25

64' Gioca con qualità palla a terra ora il Parma. Imbucata di Camara per Bonny che non riesce a controllare bene. Palla allontanata.16:24

63' Sugli sviluppi del corner Carboni colpisce di testa con la palla che si spegne oltre la linea di fondo campo.16:23

62' Grande intervento in copertura di Vogliacco che intercetta un cross diretto a Busio, che si sarebbe trovato solo davanti a Suzuki, e mette palla in corner.16:22

61' Esce dal campo anche Antonio Candela e fa il suo ingresso nella partita Franco Ezequiel Carboni.16:20

61' Prime mosse anche per Di Francesco. Yeboah lascia spazio a Gaetano Oristanio.16:20

60' Hernani prova la conclusione al volo da fuori area ma ciabatta completamente spedendo la palla nei pressi della bandierina.16:19

58' REAZIONE VENEZIA! Azione veloce dei lagunari. La palla arriva a Doumbia che di prima intenzione calcia dai 15 metri. Suzuki si rifugia in angolo.16:18

57' Tutto da rifare per il Venezia anche se ora l'inerzia del match sembra essere a favore dei padroni di casa.16:17

56' GOL!! PARMA-Venezia 1-1!! Hernani va dagli 11 metri e spiazza Stankovic mandando la palla a sinistra.16:16

55' CALCIO DI RIGORE PER IL PARMA! Ingenuità di Candela che tenta di far scorrere palla e farla uscire in rimessa dal fondo. Camara gli passa davanti e Candela lo stende!16:15

54' ANCORA CAMARA! E' un assedio ora. Buona azione del Parma che libera Camara fuori area di rigore. Conclusione debole ma angolata sulla quale il portiere del Venezia si distende ancora per allontanare la minaccia.16:14

51' MAN CERCA IL GOL OLIMPICO! Va dalla bandierina Dennis Man direttamente verso la porta difesa da Stankovic. Arretra il portiere del Venezia e si impegna per deviare palla sopra la traversa.16:12

51' Stankovic esce a valanga su Mihaila lanciato a rete in maniera pulita e mette in angolo.16:11

50' Cross dalla sinistra di Valeri fuori dalla portata degli attaccanti del Parma, che ha iniziato il secondo tempo proiettato in avanti.16:10

49' Ci prova da lontano anche Valenti. Palla alta sopra la traversa.16:09

48' CAMARA DALLA DISTANZA! Camara si presenta così alla partita. Conclusione potente da fuori area con Stankovic che di distente e respinge lateralmente.16:08

46' Infine Camara prende il posto di Keita.16:06

46' Dennis Man prende il posto di Almqvist.16:06

46' Muove le pedine sullo scacchiere Pecchia con un triplice cambio. Matteo Cancellieri lascia il campo ed entra Bonny.16:05

46' SI RIPARTE! Possesso per i padroni di casa.16:05

Vi aspettiamo tra pochissimo per seguire assieme la ripresa della partita.15:52

Solamente 1 tiro in porta per entrambe le formazioni nel corso di questo primo tempo. Questo è bastato al Venezia per passare in vantaggio e condurre al 45° grazie al calcio di rigore procurato da Yeboah e trasformato da Pohjnapalo al minuto 20.15:51

45'+2' FINISCE IL PRIMO TEMPO. Parma-Venezia 0-115:49

45'+2' Rinvio dal fondo per Stankovic quando mancano 45 secondi alla fine del primo tempo.15:48

45' 2 minuti di recupero.15:47

44' Cancellieri mette un buon pallone in area con Hernani che lascia scorrere per Almqvist prendendolo in controtempo. Dopo un controllo non facile Almqvist tenta la conclusione con il mancino centrando in pieno Busio.15:47

42' Errore di Cancellieri che, dopo aver recuperato palla in zona difensiva, prova a partire palla al piede dimenticandola indietro. La prende Yeboah che serve Pohjanpalo che, contrastato, non riesce a calciare verso la porta.15:45

40' Ottimo lavoro di Cancellieri che si procura un altro calcio di punizione a centrocampo.15:42

39' Busio scende sulla sinistra e tenta la palla rasoterra che in qualche modo passa. Yeboah non si aspettava che quel pallone passasse e, preso in controtempo, viene anticipato dalla difesa ducale.15:41

37' Possesso prolungato del Parma che si conclude con un lancio dalle retrovie intercettato dalla difesa del Venezia.15:39

33' Hernani ci riprova dal limite. Al momento del tiro viene disturbato da Doumbia che, secondo Fournau, commette fallo. Calcio di punizione dai 25 metri per il Parma.15:36

33' Hernani calcia verso la porta un calcio di punizione dalla sinistra. La palla non si abbassa abbastanza.15:35

32' Altro contatto tra Candela e Cancellieri che gli prende benissimo il tempo. Giallo per Candela.15:33

30' Intervento duro di Candela su Cancellieri. Fourneau decreta il calcio di punizione senza estrarre il cartellino.15:32

28' Mihaila ruba palla in difesa e prova a tramutare l'azione da difensiva a offensiva sfidando in velocità Candela. Il difensore del Venezia regge il confronto e riesce ad arginare la sortita dell'esterno rumeno.15:30

27' Valeri protegge palla sulla linea laterale. Bjarkason affonda su di lui in maniera fallosa.15:29

25' Diversi errore nell'impostazione per entrambe le compagini. Partita giocata principalmente all'altezza di centrocampo.15:27

22' Prova subito a reagire il Parma. Azione troppo precipitosa con la palla che viene controllata da Stankovic.15:24

20' GOL!! Parma-VENEZIA 0-1!! Pohjanpalo spedisce il pallone a destra spiazzando Suzuki. 6° sigillo in campionato per lui.



18' Il primo giallo della partita è per Lamine Keita. Fallo su Yeboah.15:23

18' RIGORE PER IL VENEZIA! Dopo aver visionato le immagini al monitor Fournau indica il dischetto.15:21

18' Fourneau viene richiamato al monitor per un intervento in ritardo di Keita su Yeboah sul cross di Candela.15:20

16' Candela mette una gran palla rasoterra nel cuore dell'area del Parma. Il pallone attraversa tutta l'area di rigore senza trovare la deviazione vincente.15:18

16' Delprato colpisce di testa da centro area. La palla arriva morbida tra i guantoni di Stankovic.15:17

14' STANKOVIC! Punizione per il Parma calciata da Mihaila che cerca il palo lontano. Stankovic devia in corner con la mano di richiamo!15:16

12' Contropiede Venezia. Yeboah viene pescato in profondità dopo un brutto passaggio di Almqvist. Il 10 del Venezia punta la difesa e una volta entrato in area subisce una manata in volto. Non c'è fallo secondo Fourneau.15:15

11' Disimpegno complicato del Venezia che non vuole lanciare lungo. Il Parma in pressione riesce a rubare palla.15:13

8' OCCASIONE PARMA! Cross dalla destra su cui arriva Cancellieri che tenta la conclusione di piattone al volo dall'altezza del dischetto. Stankovic immobile osserva la palla uscire di poco a lato.15:11

7' Prova a rendersi pericoloso il Venezia. Cross dalla destra sul secondo palo. Busio stacca e di testa manda la palla a centro area dove Yeboah prova a coordinarsi per calciare al volo venendo rimpallato al momento del tiro.15:10

6' Mihaila controlla male un pallone che poteva essere pericoloso per il Venezia. Palla allontanata dalla difesa dei lagunari.15:07

4' Il primo calcio dalla bandierina è a favore dei padroni di casa dopo che Ellertsson si è opposto a Hernani.15:06

3' Prima azione offensiva per il Venezia. Bjarkason si impossessa del pallone e scende sulla fascia destra. Palla bassa a cercare Pohjanpalo che viene anticipato dalla difesa.15:05

2' Prova ad affondare Almqvist sulla destra ma viene fermato da Haps.15:04

INIZIA LA PARTITA! Primo possesso gestito dal Venezia.15:02

Le squadre sono nel tunnel e pronte a scendere in campo. Sta per iniziare questo match delicatissimo per le sorti della zona retrocessione.14:57

Le scelte di Di Francesco. Lunga la lista degli indisponibili per il tecnico dei lagunari. Altare, Svoboda, Sverko, Crnigoj, Duncan, Sagrado e Schingtienne sono fermi ai box. Inoltre sarà indisponibile per squalifica anche Zampano. Stankovic confermato tra i pali. In difesa Haps e Candela prendono posto al fianco di Idzes. A centrocampo Bjarkason prende il posto di Zampano e in attacco Yeboah viene scelto per dare supporto a Pohjanpalo con Oristanio, non al meglio, che partirà dalla panchina.15:01

Le scelte di Pecchia. Il tecnico di Formia applica poche modifiche rispetto all'ultimo impegno stagionale. Fuori Balogh, infortunato nel corso di Genoa-Parma e dentro Vogliacco al suo posto. Cancellieri viene preferito a Bonny come terminale offensivo. Gli infortunati nelle fila dei ducali sono Balogh, Circati, Osorio, Bernabè, Charpentier e Kowalski. Unico diffidato Delprato.14:34

A disposizione Venezia. Joronen, Grandi, Chiesurin, Conde, Gytkjaer, El Haddad, Oristanio, Zerbin, Carboni.14:28

A disposizione Parma. Corvi, Marcone, Camara, Bonny, Plicco, Estevez, Haj Mohamed, Man, Hainaut, Leoni, Trabucchi, Lovik.14:25

FORMAZIONE UFFICIALE VENEZIA. Di Francesco risponde con il 3-5-1-1. Stankovic; Haps, Idzes, Candela; Ellertsson, Busio, Nicolussi Caviglia, Doumbia, Bjarkason; Yeboah; Pohjanpalo.14:26

FORMAZIONE UFFICIALE PARMA. Pecchia schiera i ducali con il 4-2-3-1. Suzuki; Valeri, Valenti, Vogliacco, Delprato; Hernani, Keita; Mihaila, Sohm, Almqvist; Cancellieri.14:35

L'arbitro designato per dirigere l'incontro è Francesco Fourneau della sez. di Roma. I suoi assistenti sono Di Gioia e Di Monte con Ferrieri Caputi a fare da IV uomo. Meraviglia e Chiffi sono stati assegnati ai ruoli di VAR e AVAR.15:01

I PRECEDENTI. L'ultimo Parma-Venezia di Serie A al Tardini risale al 5 Maggio del 2002. I ducali sono imbattuti in Serie A contro i lagunari, nelle 7 partite disputate nella massima serie sono state 5 le vittorie e 2 i pareggi. 11:21

Anche il Venezia ha perso per 0-1 nell'ultimo turno di campionato venendo sconfitto dall'Inter tra le mura del Penzo. Penultimo posto in classifica per i lagunari in virtù dei 14 punti ottenuti fin'ora.11:12

Il Parma arriva da una sconfitta per 0-1 in casa del Genoa (rete di Frendrup). La formazione di Pecchia si trova al 15° posto in classifica con 19 punti, con un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione. 11:09

Siamo allo Stadio Ennio Tardini! Il Parma di Fabio Pecchia ospita il Venezia di Eusebio Di Francesco.11:00

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Parma e Venezia, gara valida per la 21a giornata di Serie A.16:06

