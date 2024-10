Grazie per aver seguito la diretta di questa gara ed arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.17:04

90'+4' TRIPLICE FISCHIO DI DOVERI! Genoa-Bologna termina 2-2.16:55

90'+2' Scatto rapidissimo di Zanoli che si proietta verso l'area avversaria, intervento decisivo di Miranda che in scivolata chiude in out.16:52

90' Sostituzione Bologna: fuori Riccardo Orsolini, dentro Emil Alfons Holm.16:52

90' Sono 4' i minuti addizionali segnalati dalla lavagnetta del Sig. Arena, si giocherà fino al 94'.16:51

89' Ultimo giro d'orologio al Ferraris, poi sarà assegnato il recupero.16:48

88' Genoa che ora vuole di più e continua a spingere, momento difficile per il Bologna che è chiamato a difendersi.16:47

86' AMMONITO Andrea Pinamonti: sanzionata l'esultanza senza maglietta.16:47

85' GOL! GOL PINAMONTI! GENOA-Bologna: 2-2. La riprende il Genoa, lo fa con la doppietta personale di Pinamonti! Caricol si incarica della palla inattiva dall'out di sinistra, pesca Pinamonti che da oltre il dischetto del rigore svetta su Casale e spedisce sotto l'incrocio dei pali sinistro. Doppio timbro per il centravanti del Grifone, assist a cura di Martin Caricol.



Guarda la scheda del giocatore Andrea Pinamonti16:46

82' Sostituzione Bologna: fuori Morten Wetche Frendrup, dentro David Akpan Ankeye.16:42

80' Ultimi 600'' di gioco al Ferraris, poi sarà assegnazione dell'extra-time.16:39

78' Corner a favore del Bologna, Pinamonti allontana la minaccia ma il gioco era già stato precedentemente interrotto a causa di una carica fallosa su Leali.16:37

76' Sostituzione Bologna: fuori anche Santiago Thomas Castro, lo sostituisce Thijs Dallinga.16:36

76' Sostituzione Bologna: fuori Jens Odgaard, dentro Giovanni Fabbian.16:35

74' Odgaard chiede una deviazione e reclama il corner, Doveri non è dello stesso parere ed affida il rinvio dal fondo.16:35

73' GOL! GOL PINAMONTI! GENOA-Bologna: 1-2. Arriva la rete dei Rossoblù, la timbra Andrea Pinamonti! Dopo un'ingenuità di Casale, il centravanti genoano ne approfitta aprendo il piattone dal limite dell'area, battendo Ravaglia. Distanze che si accorciano, assist a cura di Ekhator.



Guarda la scheda del giocatore Andrea Pinamonti16:34

69' Verticalizzazione di Moro verso Castro, non va a buon fine e permette al Genoa di recuperare il possesso.16:32

66' Cross di Norten-Cuffy dall'out di sinistra, il rimpallo giunge sui piedi di Zanoli che si esibisce con un sombrero e cade a terra: nessun contatto, Doveri fa giocare con decisione.16:25

65' Sostituzione Genoa: fuori anche Fabio Miretti, lo sostituisce Alessandro Zanoli.16:24

65' Sostituzione Genoa: fuori Morten Thorsby, dentro il classe 2001 Patrizio Masini.16:24

64' AMMONITO Aarón Martín Caricol: prima sanzione del match, è a carico del Genoa.16:24

63' Sostituzione Bologna: esce dal campo Benjamín Domínguez, dentro al suo posto Karl Jesper Karlsson.16:22

61' Cross impreciso di Miretti, rinvio dal fondo di cui si incarica Ravaglia.16:21

60' Colpo subito da Andrea Pinamonti, che resta a terra costringendo Doveri a fermare il gioco.16:19

58' Prosegue il possesso del Bologna, Genoa che pressa in attesa di recuperare il pallone.16:17

56' GOL! GOL ODGAARD! Genoa-BOLOGNA: 0-2. Raddoppio imminente del Bologna, la firma è quella di Odgaard! Dagli sviluppi di un corner, il rimpallo giunge al limite dell'area dalle parti di Odgaard, che controlla e con una forte rasoiata mancina batte Leali.



Guarda la scheda del giocatore Jens Odgaard16:18

52' Buona la sovrapposizione di Posch, che chiede il suggerimento a Moro e lo ottiene, poi punta Vasquez ma non riesce a scagliare il traversone.16:21

51' Sponda di Pinamonti che invita Thorsby a calciare, Casale si immola e respinge il tiro del centrocampista genoano.16:20

49' Suggerimento profondo di Odgaard verso Orsolini, interviene Vasquez che ripiega con efficacia recuperando la sfera.16:19

46' Sostituzione Genoa: fuori Melegoni Jeff, dentro Ekhator Osayuki.16:16

46' Sostituzione Genoa: fuori anche Alessandro Marcandalli, dentro Brooke Dion Nelson Norton-Cuffy.16:15

46' SI RIPARTE! Inizia la ripresa del match.16:15

Squadre negli spogliatoi che approfittano ora dei 15' di break.15:57

Si chiude dopo 60'' addizionali la prima frazione di gioco al Ferraris, parziale fisso sullo 0-1 a favore della compagine ospite. Nei primi 45' la sfida ha mostrato dei ritmi sostenuti, con entrambe le squadre intente a compiere manovre offensive, non trovando però subito la via del gol. La migliore occasione per i genoani arriva dai piedi di Pinamonti, che dopo un eccellente aggancio conclude rasoterra trovando però la presa sicura di Ravaglia. Il Bologna spinge e reagisce, più volte è Moro a far partire i contropiedi emiliani, ma sul gol di Dominguez Doveri è costretto ad annullare il timbro a causa di un fallo di mano dello stesso. La sblocca Orsolini al minuto 37', complice anche una deviazione di Vasquez. Termina al 46' il primo tempo.15:57

45'+1' FISCHIO DI DOVERI: termina il primo tempo.15:52

45' Sarà un solo minuto addizionale, si giocherà fino al 46'.15:46

44' Ultimo giro d'orologio della prima frazione, poi sarà possibile recupero.15:45

41' Prosegue la manovra del Genoa, ultimi minuti di questo primo tempo.15:45

38' Bel duello tra Castro e Matturro che si conclude con un fallo del centravanti ai danni del centrale di Gilardino. Possesso Genoa dalla propria trequarti, Bologna che attende.15:44

37' GOL! GOL ORSOLINI! Genoa-BOLOGNA: 0-1. La sblocca il Bologna al minuto 37', lo fa con il proprio numero 7 Riccardo Orsolini! L'esterno di Italiano punta la porta avversaria, rientra sul mancino e calcia in porta spedendo la palla in rete con la complicità della deviazione di Vasquez. Bologna in vantaggio, assist a cura di Nikola Moro.



Guarda la scheda del giocatore Riccardo Orsolini15:39

34' GOL ANNULLATO A DOMINGUEZ! Il numero 30 in maglia bianca sfila alle spalle di Sabelli e fredda Leali sul primo palo. Doveri ferma il gioco: tocco di mano da parte di Dominguez stesso.15:37

31' Intervento irregolare di Miretti ai danni di Moro, altra punizione a favore del Bologna con Miranda che va alla ricerca di torri amiche. Nessuna soluzione, possesso Genoa.15:36

30' Il Bologna prepara lo schema da palla inattiva, palla rasoterra verso Castro che però non riesce nello stop. Rinvio dal fondo con Leali.15:31

26' Scontro aereo tra Thorsby e Moro, il centrocampista del Genoa sbilancia in maniera irregolare l'avversario e procura di fatto un'insidiosa punizione dal limite. Batterà Miranda.15:30

23' LEALI CHIUDE ANCORA! Odgaard tenta la conclusione da fuori area, il tiro viene respinto e crea un rimpallo fortuito di cui Orsolini può approfittare, un'altra uscita tempestiva di Leali neutralizza la chance del numero 7.15:29

21' Traccia verticale trovata da Freuler per servire Moro, poi il mediano ospite tenta l'imbucata verso Castro ma Matturro chiude la linea di passaggio recuperando la sfera.15:23

19' Difficile aggancio quello compiuto da Pinamonti, che controlla al limite dell'area e scarica un rasoterra verso Ravaglia: presa sicura dell'estremo bolognese.15:21

17' Tentativo di sponda da parte di Castro che non riesce, Sabelli raccoglie e da il via al contropiede rossoblu.15:20

14' ANCORA LEALI! Altra parata fondamentale del portiere del Genoa che stavolta con un colpo di reni chiude la saracinesca sulla forte conclusione di Moro. Si riparte con un calcio d'angolo a favore del Bologna.15:16

13' CI PROVA ORSOLINI! Da uno schema dalla bandierina, il numero 7 alla corte di Italiano riceve il pallone, scopre lo specchio e calcia in porta trovando una leggera ma determinante deviazione di Leali.15:15

10' Corner a favore del Bologna, se ne incarica Miranda che cerca soluzioni amiche sul primo palo ma non ne trova.15:13

8' Serie di proteste da parte della compagine ospite, Moro pesca con il contagiri Orsolini, che addomestica perfettamente ma viene rimontato da Matturro: richiesta di penalty che non viene però accolta da Doveri.15:11

5' Buona la verticalizzazione di Beukema per il movimento di Castro, il centravanti è però in fuorigioco ed il Genoa può approfittare per riposizionarsi.15:07

3' Palla inattiva a favore del Genoa, Pinamonti batte verso il secondo palo ma Ravaglia esce facendo sua la sfera.15:05

1' Il primo pallone del match è giostrato dal Bologna.15:04

1' PARTITI! Via a Genoa-Bologna.15:03

Fischio d'inizio programmato alle ore 15:00.14:12

I giocatori sono in campo per ultimare la fase di riscaldamento pre partita.14:12

FORMAZIONI UFFICIALI: BOLOGNA (4-2-3-1). Ospiti che rispondono: Skorupski; Holm-Beukema-Casale-Lykogiannis; Freuler-Moro; Orsolini-Fabbian-Karlsson; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano. A disposizione: Ravaglia, Bagnolini, Posch, De Silvestri, Lucumì, Miranda, Corazza, Pobega, Urbanski, Dallinga, Dominguez, Odgaard.14:12

FORMAZIONI UFFICIALI: GENOA (4-4-2). Scendono in campo: Leali; Sabelli-Vogliacco-Vasquez-Martin; Zanoli-Bohinen-Thorsby-Moretti; Pinamonti-Ekhator. Allenatore: Alberto Gilardino. A disposizione: Sommariva, Mercandalli, Matturro, Accornero, Masini, Kassa, Ankeye, Ahanor, Melegoni, Norton-Cuffy, Frendrup, Pereiro.14:11

A coadiuvare il fischietto capitolino sono designati gli assistenti di linea Imperiale-Berti; il IV Uomo ufficiale sarà il Sig. Arena; postazione VAR presidiata dal Sig. Pairetto, ausiliato dall'A.VAR Marini.14:11

La direzione del match è stata affidata al direttore di gara Daniele Doveri, della sezione di Roma 1.14:11

Tutto pronto allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, è tempo di Genoa-Bologna! Dopo il turno di pausa per favorire lo svolgimento della Nations League, il calendario mette a confronto, in questo anticipo di A, Grifone e Rossoblù; l'ultimo incrocio tra le due squadre è risalente allo scorso 24 Maggio, gara disputatasi sempre nella cornice del Ferraris in cui la formazione casalinga si impose per 2-0 sugli emiliani. Momentaneamente, il Genoa è in terzultima posizione con 5 punti collezionati, Bologna che presidia il 13^ tassello della classifica generale con un totale di 8 punti.14:11

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Genoa-Bologna, gara valida per il turno numero 8 del Campionato di Serie A Enilive.14:10