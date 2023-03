Sfida salvezza a Marassi, la Sampdoria ospita in questo lunch match l'Hellas Verona: doriani ultimi in classifica a quota 12, scaligeri terzultimi a quota 19.12:10

Il Verona ha vinto il match d’andata contro la Sampdoria, ma non batte due volte di fila i blucerchiati in Serie A dal 1972 e non è mai riuscito a vincere entrambi i match con i doriani nello stesso massimo campionato.12:11