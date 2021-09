LIVE VENEZIA - SPEZIA 0-0 SERIE A 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Al Pier Luigi Penzo tutto pronto per Venezia-Spezia, quarta giornata di Serie A.13:36

Gli arancioneroverdi fanno il loro esordio stagionale nella propria casa, il vecchio Penzo totalmente restaurato in 100 giorni, in estate, dalla finale play-off vinta, cercando di bissare i tre punti conquistati ad Empoli contro i liguri reduci da due sconfitte di fila (vs Lazio e Udinese).13:40