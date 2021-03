Benvenuti all'Ezio Scida di Crotone per la 28esima giornata di Serie A: i padroni di casa guidati da Serse Cosmi ospitano il Bologna di Sinisa MIhajlovic.11:38

Un match che sa tanto di ultima spiaggia per il Crotone, attualmente ultimo in classifica a -8 dal Torino quart'ultimo, con i granata a dover recuperare ancora una partita. Dall'arrivo di Cosmi gli squali hanno dato però segni di vita vincendo in casa propria contro il Torino e venendo sconfitti solo negli ultimi minuti dalla Lazio nell'ultima gara dell'Olimpico.11:38