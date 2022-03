Al Castellani va in scena la sfida tra Empoli e Verona, entrambe le squadre in una situazione di classifica relativamente tranquilla vanno alla ricerca di punti. I toscani non vincono in campionato da metà dicembre quando sbancarono il Maradona, i veneti invece dopo un pareggio e una sconfitta sperano di tornare alla vittoria.13:45

L'Empoli è arrivato a 12 partite consecutive senza successi in Serie A: i toscani non registrano una striscia più lunga senza vittorie nella competizione dal novembre 2003 (14). Nei nove precedenti tra le due squadre in Serie A, il bilancio è in perfetto equilibrio grazie a quattro successi per parte e un solo pareggio.13:47