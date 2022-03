LIVE VENEZIA - SAMPDORIA 0-0 SERIE A 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Al Pier Luigi Penzo tutto pronto per Venezia-Sampdoria, lunch match della trentesima giornata di Serie A.11:44

Scontro diretto per la salvezza tra le due compagini, entrambi reduci da tre sconfitte di fila - i blucerchiati hanno quattro punti di vantaggio sulla zona retrocessione, rappresentata dagli arancioneroverdi, appena affiancati dal Genoa.11:48

4-3-2-1 per la Sampdoria: Audero - Bereszynski, Colley, Ferrari, Murru - Candreva, Ekdal, Thorsby - Sensi, Sabiri - Caputo. A disp.: Falcone, Ravaglia, Yoshida, Trimboli, Augello, Conti, Askildsen, Magnani, Vieira, Rincon, Giovinco, Quagliarella. 11:58

Zanetti opta per Okereke-Aramu-Nani alle spalle di Henry. Fiordilino e Ampadu, cerniera in mediana. Torna Ceccaroni in difesa, Ebuehi preferito a Mateju sull'out di destra.11:53