90'+4' FINISCE QUI! Il Torino sbanca il Bentegodi!22:42

90'+3' Viene anche ammonito anche Dembelè nel concitato momento del gol di Mosquera22:44

90'+3' Ammonito Livramento22:41

90'+3' GOL! VERONA-Torino 2-3! Gol di Mosquera! Pasticcio di Masina che perde palla in area, Belahyane ne approfitta e serve a porta sguarnita Mosquera per il gol che accorcia le distanze!



90'+3' Assist Reda Belahyane22:40

90'+2' Ultimo cambio Torino: dentro il giovane Njie al posto di RIcci22:39

90' Tre minuti di recupero22:36

88' MOSQUERA! Ci prova in mezza rovesciata su una buona iniziativa del nuovo entrato Lambourde ma si ostacola con Livramento e la palla termina fuori!22:35

87' Quinto cambio Verona: Lambourde prende il posto di Tchatchoua22:33

82' Cambio Torino: esce Walukiewicz, dentro Dembelé22:29

81' LIVRAMENTO! Si incunea in area e tira a giro dalla sinistra, palla alta di poco!22:27

79' GOL! Verona-TORINO 1-3! Gol di Che Adams! Nel momento migliore del Verona, il Torino cala il tris! Retropassaggio di Coppola, indecisione collettiva della difesa gialloblù e Adams punta Magnani e infila la sfera sul secondo palo!



77' GINEITIS! Conclusione velenosa dalla distanza che sfiora il palo dopo una leggera deviazione!22:23

75' Si riaccende adesso il Bentegodi, il Verona ce la sta mettendo tutta nonostante l'uomo in meno22:21

68' Finisce anche la partita di Kastanos, al suo posto Livramento22:16

67' Nel Verona esce invece Tengstedt, dentro Mosquera22:15

67' Dentro Gineitis per Ilic22:15

67' Fuori Sanabria per Adams22:15

67' Ecco i cambi del Torino: Tameze esce e lascia il posto a Linetty22:15

66' Chiusura aerea di Magnani che anticipa Sanabria su un cross dalla destra22:12

65' Si prepara a tre cambi il Torino22:11

61' Ci prova ancora Walukiewicz, tentativo sporcato in corner22:07

58' Ammonito Kastanos per un intervento in ritardo su Ilic22:05

56' Trova un po' di spazio in area Zapata, la la sua conclusione viene ribattuta da un difensore gialloblù22:03

50' Inizio di ripresa con il Torino che gestisce il possesso, il Verona prova a chiudersi a ripartire in contropiede ma fin qui imprecise le verticalizzazioni dei gialloblù21:57

46' SI RIPARTE! Inizia il secondo tempo di Verona-Torino!21:52

46' Il Verona opera la seconda sostituzione: esce Lazovic, dentro Daniliuc21:52

Succede di tutto al Bentegodi! Toro subito in vantaggio con il buco della difesa gialloblù che permette a Sanabria di involarsi indisturbato e battere Montipò. Nel giro di due minuti arriva il pareggio del Verona con la botta da fuori di Kastanos, servito da uno schema su un corner battuto da Lazovic. Poi la follia di Dawidowicz, che colpisce al volto Sanabria con una gomitata facendosi espellere e concedendo un rigore al Torino. Dagli undici metri lo stesso Sanabria colpisce il palo, irregolare la ribattuta in rete. Poco dopo la mezz'ora gli ospiti trovano comunque il gol del vantaggio con il colpo di testa di Zapata su assist di Lazaro21:37

45'+3' FINE PRIMO TEMPO! Torino avanti al 45'!21:35

45' Tre minuti di recupero21:31

43' WALUKIEWICZ! Sponda di Zapata per il difensore granata che sfiora il palo con una conclusione potente dal limite!21:29

40' Svetta Zapata su punizione, sul secondo palo Sanabria non riesce a correggere in rete in acrobazia21:27

38' Soluzione dalla distanza provata da Kastanos, buona coordinazione con la palla che sorvola non di moltissimo la traversa21:24

36' Ci prova ancora di testa Zapata, stavolta su un cross dalla sinistra. Pallone alto sulla traversa21:22

33' GOL! Verona-TORINO 1-2! Gol di Zapata! Cross dalla destra di Lazaro, stacco perentorio di Zapata che di testa batte Montipò!



30' Accelerazione di Lazovic sulla sinistra, il capitano gialloblù arriva fino a fondo campo ma il suo tiro è sbilenco21:16

27' Corre ai ripari Zanetti: esce Sarr, dentro Frese21:13

26' WALUKIEVICZ! Sovrapposizione sulla destra e diagonale velenoso fuori di poco!21:13

22' SBAGLIA SANABRIA! Tiro respinto dal palo, l'attaccante del Torino insacca sulla ribattuta ma avendo colpito solo il legno il gol non è valido!21:10

21' ESPULSO DAWIDOWICZ E RIGORE PER IL TORINO! Gomitata ai danni di Sanabria sugli sviluppi di un corner!21:08

20' Va direttamente in porta Lazaro, palla che sbatte sulla barriera e termina in corner21:06

18' Trattenuta di Coppola ai danni Zapata, ammonito il centrale gialloblù e punizione dal limite per il Torino21:05

15' Ritmi molto alti in questo primo quarto d'ora al Bentegodi21:03

12' GOL! VERONA-Torino 1-1! Gol di Kastanos! Pareggio immediato dei gialloblù, Lazovic batte un angolo servendo Kastanos al limite, l'ex Salernitana colpisce di prima non lasciando scampo a Milinkovic Savic!



10' GOL! Verona-Torino 0-1! Gol di Sanabria! Zapata di testa allunga per il 9 granata che sfrutta un buco nella difesa gialloblù per scappare verso la porta e battere Montipò!



7' Masina svetta sugli sviluppi di un calcio di punizione, palla lontano dallo specchio20:54

3' Cross a rientrare di Lazovic, nessun compagno attacca con convinzione la porta e la sfera è facile preda di Milinkovic Savic20:49

SI PARTE! È iniziata Verona-Torino!20:46

Prima del fischio d'inizio viene osservato un minuto di raccoglimento per la scomparsa di Totò Schillaci20:45

Entrano in campo le squadre, ancora pochi minuti e poi inizierà Verona-Torino!20:42

Le scelte di Vanoli: qualche novità per il tecnico granata. In difesa va in panchina il recuperato Coco, al suo posto Maripan con Walukievicz e Masina a completare il reparto. Si alza sull'esterno sinistra Borna Sosa, c'è come sempre Lazaro dalla parte opposta. In mediana si rivede Tameze con Ilic e Ricci ma la sorpresa è davanti dove Sanabria viene preferito a Che Adams per affiancare Zapata19:50

Le scelte di Zanetti: confermata la difesa a tre per i gialloblù vista l'emergenza, c'è però Magnani e non Daniliuc insieme a Coppola e Dawidowicz. Tchatchoua e Lazovic sugli esterni, rinnovata la fiducia a Dani Silva come vice Duda in coppia con Serdar. Davanti la novità sono le due punte, con l'esordio dal primo minuto del nuovo acquisto Sarr a formare il tandem con Tengstedt19:58

FORMAZIONE UFFICIALE TORINO: i granata rispondono con un 3-5-2: Milinkovic Savic - Walukievicz, Maripan, Masina - Lazaro, Tameze, Ricci, Ilic, Sosa - Sanabria, Zapata19:48

FORMAZIONE UFFICIALE VERONA: i padroni di casa si schierano con un 3-4-1-2: Montipò - Dawidowicz, Coppola, Magnani - Tchatchoua, Belahyane, Dani Silva, Lazovic - Kastanos - Tengstedt, Sarr19:56

Dirigerà l'incontro Livio Marinelli della sezione di Tivoli, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Capaldo e Trinchiari e dal quarto ufficiale Bonacina. Al Var ci sono invece La Penna e Dionisi.19:30

Il Torino del neo tecnico Vanoli si presenta al Bentegodi dopo il deludente pareggio per 0-0 in casa contro il Lecce. I granata hanno sofferto contro la compagine allenata da Luca Gotti e vogliono rialzare la testa dopo il buon avvio stagionale che ha visto il Toro pareggiare a San Siro contro il Milan e vincere contro Atalanta a Venezia19:29

È ripartito con una sconfitta il cammino del Verona dopo la sosta. I gialloblù di Zanetti sono stati sconfitti a Roma contro la Lazio dopo un avvio di stagione sorprendente e 6 punti conquistati nelle prime tre partite. Anche questa sera però, così come all'Olimpico, i veneti si presentano con diverse defezioni importanti nello schieramento19:27