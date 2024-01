Aggiorna Diretta-Live

Stadio: Benito Stirpe

Città: Frosinone

Capienza: 16125 spettatori12:01 Fonte: Gettyimages

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Frosinone e Cagliari, gara valida per la Giornata 21 della Serie A Tim 2023-24. Si gioca allo Stadio Benito Stirpe-Psc Arena.12:01

Il Frosinone non vince in campionato da quasi due mesi (2-1 sul Genoa, il 26 novembre) ed è reduce da sei sconfitte nelle ultime sette gare, oltre a un pareggio. Si tratta della squadra che vanta attualmente la più lunga striscia aperta di sconfitte (cinque), ma attenzione al dato “casalingo”: allo Stirpe i ciociari hanno infatti conquistato ben 17 dei loro attuali 19 punti.12:01

Il Cagliari è invece reduce da tre risultati utili consecutivi in campionato: due pareggi (0-0 contro l’Empoli e 1-1 a Lecce) e soprattutto la vittoria dello scorso turno (2-1) in casa col Bologna. La squadra allenata da Ranieri non ha però mai vinto in trasferta in questo campionato: tre pareggi e ben sette sconfitte nelle 10 partite finora giocate lontano dall’Unipol Domus.12:01

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Frosinone si schiera con un 4-3-3 in cui figurano: Turati - Zortea, Romagnoli, Okoli, Gelli - Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini - Soulé, Cheddira, Reinier. All. Di Francesco. A disposizione: Cerofolini, Frattali - Bonifazi - Bourabia, Garritano, Harroui - Caso, Çuni, Kaio Jorge, Ghedjemis, Kvernadze, Ibrahimovic.12:03

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Cagliari risponde invece con un 4-3-2-1 formato da: Scuffet - Zappa, Wieteska, Dossena, Azzi - Makoumbou, Prati, Sulemana - Nandez, Viola - Petagna. All. Ranieri. A disposizione: Aresti, Radunovic - Augello, Di Pardo, Goldaniga, Hatzidiakos, Obert - Deiola, Jankto, Desogus - Lapadula, Mutandwa, Pavoletti, Vinciguerra. 12:09

Mister Di Francesco deve fare i conti coi forfait di mezza difesa – out Lirola, Monterisi e Oyono, Bonifazi non al meglio - adattando così Gelli da esterno nei quattro davanti a Turati. Per il resto undici confermato rispetto alla formazione iniziale del match contro l’Atalanta (perso 0-5), con una sola differenza: nel tridente d’attacco non parte oggi Harroui, bensì Reinier. 12:14

Mister Ranieri non potrà invece contare su Luvumbo (Coppa d’Africa) ma anche Mancosu e Shomurodov, così schiera Petagna unica punta ma convoca anche due giovani della primavera: Mutandwa e Vinciguerra. Ritorna a disposizione Lapadula, mentre Azzi viene preferito ad Augello quale esterno sinistro nei quattro di difesa.12:05

Il Cagliari è imbattuto contro il Frosinone in Serie A nei tre precedenti (due vittorie, un pari) e, nella sfida d’andata, quella rossoblù è diventata la prima squadra nella storia della Serie A capace di vincere una partita con tre gol di svantaggio al 70’, passando dall’1-3 al 4-3 finale con la decisiva doppietta di Leonardo Pavoletti in pieno recupero (94’ e 96’).12:05

Le squadre stanno terminando le ultime fasi di riscaldamento ed è davvero tutto pronto sul terreno di gioco dello Stirpe. A dirigere questo Frosinone-Cagliari sarà Federico Dionisi (sezione di L’Aquila), coadiuvato da Pasquale De Meo (Foggia) e Vito Mastrodonato (Bari). IV Ufficiale Alberto Santoro (Messina), VAR Daniele Chiffi (Padova) e AVAR Luca Pairetto (Nichelino).12:05

1' INIZIA Frosinone-Cagliari, fischio di Dionisi e si può partire qui allo Stirpe. Meteo sereno ma freddo pungente, oltre 14.000 gli spettatori. Calcio d'inizio battuto dai padroni di casa. Consueta divisa gialla con inserti azzurri per la squadra ciociara, completo blu con inserti rossi per il Casteddu. 12:30

2' Sarà fin da subito interessante capire i compiti di Gelli. Il numero 14 giallazzurro aveva già fatto il quinto di centrocampo (con difesa a tre), ma mai prima d'ora il terzino sinistro. Vedremo allora quanta licenza avrà di spingere in avanti durante questo lunch match. 12:32

4' Quello del Cagliari era dato nel pre-gara come un 4-3-2-1, ma in realtà è un 5-3-2 che diventa poi 3-5-2 in fase di possesso palla. C'è Viola a sostegno di Petagna, mentre Nandez scala in mediana rispetto alla previsioni. Almeno per ora, vedremo se poi mister Ranieri cambierà qualcosa. 12:34

5' Lancio lungo di Okoli per cercare Soulé in verticale, ma il numero 5 giallazzurro non dosa benissimo il passaggio e la sfera sfila oltre la linea di fondo. Applausi comunque di Soulé per il compagno. Frosinone che sta cominciando a imbastire possessi palla prolungati. 12:36