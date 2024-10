Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, arrivederci al prossimo turno di Serie A!22:40

90'+3' FINISCE QUI! Il Monza vince per 3-0 al Bentegodi!22:36

90' Tre minuti di recupero22:34

90' Quinto cambio Monza: esce Mota, dentro Vignato22:33

88' Belahyane prova la soluzione da lontano, sfera lontana dallo specchio22:31

85' Quarto cambio Monza: esce Djuric, entra Marić22:29

85' Terzo cambio Monza: esce Pessina, dentro Gagliardini22:29

83' Ci prova con la forza della disperazione adesso il Verona22:27

79' GOL! Verona-MONZA 0-3! Gol di Bianco! Ancora troppo passiva la difesa del Verona, altro rinvio dal fondo di Turati e stavolta è il neo entrato Faraoni a combinare la frittata con un retropassaggio timido di testa verso Montipò. Bianco ne approfitta e scrive probabilmente la parola fine al match!



77' Quinto e ultimo cambio nel Verona: esce Bradaric, entra Faraoni22:21

74' GOL! Verona-MONZA 0-2! Gol di Mota! Rinvio dal fondo di Turati, spizzata di Djuric con Mota che elude la difesa gialloblù e buca Montipò!



74' ANCORA GHILARDI! Corner fotocopia di quello del primo tempo, altro tuffo salvifico di Turati!22:17

72' Secondo cambio Monza: esce Pereira, entra D'Ambrosio22:24

72' Primo cambio nel Monza: esce Caprari, entra Bianco22:24

72' Ammonito Caprari, fallo sulla trequarti22:15

71' KASTANOS! Bolide dal limite, respinge con i pugni Turati!22:14

70' SERDAR! Tiro a botta sicura dal limite dell'area salvato da un difensore del Monza!22:13

69' Quarto cambio Verona: esce Lazovic, entra Livramento22:13

64' Spreca tutto Tengstedt! Al limite dell'area sbaglia il facile suggerimento che avrebbe liberato Sarr davanti a Turati!22:07

62' Terzo cambio Verona: esce Suslov, entra Kastanos22:07

62' Secondo cambio Verona: esce Mosquera, entra Sarr22:06

61' Primo cambio Verona: esce Duda, entra Serdar22:06

61' TRAVERSA MONZA! Tiro da fuori di Kyriakopoulos che centra l'incrocio dei pali!22:06

58' Monza pericoloso! Sbaglia in impostazione Duda, Caprari riparte e appoggia sulla lunetta per Pessina, Il tiro a botta sicura del capitano del Monza viene respinto da Ghilardi22:02

55' Proteste Verona per un fallo non ravvisato da Dionisi. ne fa le spese mister Zanetti che viene ammonito21:58

53' Ammonito Duda, era diffidato e salterà Atalanta-Verona21:57

53' DJURIC! Colpo di testa del gigante del Monza su calcio d'angolo, uscita indecisa di Montipò che però riesce comunque a respingere!21:56

51' Buona imbucata di Caprari per Pereira, il suo cross viene deviato in angolo da Bradaric21:55

50' Cross lungo di Pessina, non può arrivare sul pallone Djuric21:53

46' SUBITO VERONA! Tengstedt premia la sovrapposizione di Lazovic, il tiro del capitano gialloblù viene respinto da Turati!21:50

46' SI RIPARTE! Nessun cambio, riprende la gara al Bentegodi!21:48

Primo tempo intenso ma poco spettacolare al Bentegodi. Il Monza trova il vantaggio nel suo unico tiro in porta, una meravigliosa conclusione al volo di Mota su assist di Caprari. Il Verona da qui in poi aumenta la pressione e sfiora il gol con un colpo di testa di Ghilardi, neutralizzato da una gran parata di Turati. 21:33

45'+1' FINE PRIMO TEMPO! All'intervallo conduce il Monza al Bentegodi!21:31

45' Un minuto di recupero21:30

44' Ammonito anche Ghilardi21:29

44' OCCASIONE VERONA! Magia di Tengstedt sulla linea di fondo campo, difensore saltato e tiro che sfiora il palo!21:28

41' Duro intervento di Carboni su Suslov, scatta il cartellino giallo per lui21:26

38' Angolo per il Monza, Djuric stacca più in alto di tutti ma non centra lo specchio21:23

35' Ammonito Tchatchoua. Dionisi aspetta la fine dell'azione e sanziona l'esterno del Verona per un intervento ai danni di Djuric21:20

33' Iniziativa di Tchatchoua che parte dalla destra, si accentra e serve Lazovic al limite dell'area. Il capitano gialloblù calcia male e manda altissimo21:18

31' Sta aumentando la pressione il Verona21:16

28' Ancora Verona in avanti! Cross dalla sinistra, Ghilardi fa la sponda per Mosquera che svirgola malamente davanti a Turati!21:13

26' Storie tese tra Suslov e Carboni dopo una trattenuta di quest'ultimo. Dionisi interviene e riportare la calma21:11

24' GHILARDI! Occasione per il Verona dalla bandierina, cross di Duda e stacco del giovane centrale che chiama al riflesso Turati, bravo a respingere in tuffo!21:08

22' Tiro da fuori di Lazovic, ribatte con il corpo Izzo. Timide proteste gialloblù a chiedere un fallo di mano del centrale brianzolo21:06

19' Prova la gran giocata Bondo che dall'esterno supera in velocità Belahyane, uscita bassa di Montipò ad anticipare il centrocampista del Monza21:04

17' Buona combinazione sulla sinistra tra Caprari e Kyriakopoulos, l'esterno greco crossa al centro ma è attento Ghilardi che di petto appoggia su Montipò21:01

13' Intervento eccezionale di Izzo che con un'acrobazia toglie il pallone dalla disponibilità di Tengstedt! L'attaccante danese si sarebbe trovato a tu per tu con Turati!20:59

9' GOL! Verona-MONZA 0-1! Gol di Mota! Sventagliata dal centro sinistra di Caprari, Mota si coordina splendidamente e con un bellissimo destro al volo batte Montipò! Vantaggio Monza al Bentegodi!



5' Imbucata di Mota verso Pereira, si rifugia in corner il Verona. Il tiro dalla bandierina viene poi gestito bene dalla retroguardia di Zanetti che allontana20:50

3' Buon anticipo di Ghilardi a centrocampo, il giovane centrale gialloblù sbaglia però il suggerimento in avanti20:47

SI PARTE! Fischio d'inizio al Bentegodi, del Monza il primo possesso!20:45

Stanno entrando in campo le squadre, quasi tutto pronto al Bentegodi per il fischio d'inizio di Verona-Monza!20:40

Le scelte di Nesta: pesa l'assenza dell'ultimo minuto di Daniel Maldini per i brianzoli. In avanti spazio ai due ex Caprari e Djuric insieme a Mota, mentre a centrocampo un altro ex gialloblù, Pessina, farà coppia con Bondo. Kyriakopoulos e Pereira sugli esterni, dietro giocano Izzo, Marì e Carboni davanti al recuperato Turati20:09

Le scelte di Zanetti: il tecnico gialloblù conferma lo schieramento visto contro il Venezia con Tengstedt e Mosquera in campo insieme dal 1' minuto. Rispetto alla sfida di due settimane fa, c'è Suslov, rientrato dalla squalifica, sulla fascia al posto di Livramento, presente capitan Lazovic dalla parte opposta. Belahyane e Duda in mediana, dietro confermato il giovane Ghilardi in coppia con Magnani con Tchatchoua e Bradaric sugli esterni20:07

FORMAZIONE UFFICIALE MONZA: i brianzoli rispondono con un 3-4-2-1: Turati - Izzo, Marì, Carboni - Pereira, Pessina, Bondo, Kyriakopoulos - Caprari, Mota - Djuric20:09

FORMAZIONE UFFICIALE VERONA: i gialloblù si schierano con un 4-4-2: Montipò - Tchatchoua, Ghilardi, Magnani, Bradaric - Suslov, Belahyane, Duda - Lazovic - Tengstedt, Mosquera20:01

La direzione di gara è affidata a Federico Dionisi, fischietto della sezione de L'Aquila. Lo Cicero e Cecconi i suoi assistenti, mentre Perenzoni è il quarto ufficiale. Al Var ci sono invece Mazzoleni e Camplone19:07

Unica senza vittorie in campionato il Monza di Alessandro Nesta, che occupa attualmente l'ultimo posto in classifica in coabitazione con il Venezia. Quattro pareggi e quattro vittorie il magro bottino raccolto fin qui dai brianzoli, i quali arrivano a Verona con la chiara intenzione di invertire un trend che sta diventando pericoloso19:05

Dopo la vittoria in rimonta contro il Venezia prima della sosta, arriva un altro scontro salvezza casalingo per la squadra di Zanetti. I gialloblù, prima del successo contro i lagunari, venivano da tre sconfitte consecutive, stasera al Bentegodi l'obiettivo è dare contuinità ai risultati rimanendo a distanza dalla zona calda della classifica19:02

Benvenuti alla diretta di Verona-Monza, gara valida per l'8' giornata del campionato di Serie A!18:57