Benvenuti alla diretta scritta di Torino-Bologna, gara valida per il turno numero 17 del Campionato di Serie A Enilive.14:01

Ultimi istanti d'attesa allo Stadio Olimpico Grande Torino, poi sarà Torino-Bologna! Nell'odierno anticipo di A, il calendario mette a confronto Granata e Rossoblu in un match che si rinnova dopo più di sette mesi dall'ultima volta, datata 03 maggio 2024, in cui si assistette ad un equo 0-0 a reti bianche. Momentaneamente, il Toro occupa l'11^ posizione a 19 punti, 8^ tassello invece per il Bologna che è a difesa di un bottino di 25 punti totalizzati finora.14:01