90'+6' TRIPLICE FISCHIO DI PICCININI! Torino-Bologna termina 0-2.17:02

90'+5' Punizione battuta verso il secondo palo, respinge tutto Holm.17:01

90'+4' Altro rinvio largo e profondo di Savic, la sfera arriva sui piedi di Ilic che controlla ed ottiene un fallo dopo l'intervento di Pobega. Punizione Toro dai 35 metri, batterà Ricci.17:01

90'+3' Ora è il Toro a spingere in avanti, Bologna interamente riversato nella propria metà campo, chiamato a respingere gli attacchi granata.16:59

90'+2' Cross da calcio piazzato da parte di Sosa, nessun compagno che raccoglie il suggerimento e Dominguez può rinviare con i pugni.16:59

90' Sono 6' i minuti addizionali segnalati dalla lavagnetta del Sig. Abisso, si giocherà fino al 96'.16:58

89' Sostituzione Bologna: fuori anche Jens Odgaard, lo sostituisce Nicolò Casale.16:58

85' AMMONITO Remo Marco Freuler: fallo commesso ai danni di Ricci.16:52

84' Lungo il check da parte del VAR sulla fattispecie di Pobega, recupero che sarà sicuramente sostanzioso.16:51

83' CHECK OVER: GOL CONVALIDATO A POBEGA!16:49

80' GOL! GOL POBEGA! Torino-BOLOGNA: 0-2. Raddoppio del Bologna al minuto 80', la firma è apposta da Tommaso Pobega! Dal limite dell'area, il centrocampista alla corte di Italiano sceglie una conclusione rasoterra che si insedia nella selva di gambe in area di rigore e si addormenta in rete.



80' Gol Tommaso Pobega



80' Ultimi 600'' di gioco, poi sarà concesso il recupero.16:46

79' Sostituzione Bologna: fuori Juan Miranda González, dentro Charalampos Lykogiannis.16:46

78' Sostituzione Torino: esce dal campo Yann Dorgelès Isaac Karamoh, lo sostituisce Alieu Eybi Njie.16:46

77' Karamoh prova a suonare la carica per i suoi, lo fa proiettandosi verso lo specchio avversario e guadagnando il calcio d'angolo. Batte Linetty che non trova però soluzioni amiche.16:44

74' AMMONITO Juan Miranda González: primo giallo del match.16:41

71' GOL! GOL DALLINGA! Torino-BOLOGNA: 0-1. La sbloccano i Rossoblu, timbro immediato di Thijs Dallinga! Dopo appena venti secondi dal proprio ingresso in campo, il gioiello bolognese compie un secco tap-in sul filtrante di Miranda, portando in vantaggio il Bologna. Si sblocca Dallinga, assist servito da Miranda.



70' Sostituzione Bologna: fuori Santiago Thomas Castro, subentra la suo posto Thijs Dallinga.16:36

70' Cross dalla bandierina che non produce alcun effetto, abbraccia la sfera Dominguez.16:36

70' Siamo alle porte degli ultimi venti di gioco, parziale ancora sullo 0-0.16:36

68' OCCASIONE TORO! Traversone di Vojvoda, Ilic finta il tiro poi compie un velo per Adams che non capisce le intenzioni del compagno e perde l'attimo per calciare in porta.16:35

67' Tiro in porta di Fabbian che calcia in porta ma viene deviato da Vojvoda.16:34

64' Sostituzione Torino: fuori Karol Linetty, dentro Ivan Ilić.16:33

63' Sostituzione Torino: fuori Gvidas Gineitis, lo sostituisce Nikola Vlašić.16:30

63' Sostituzione Torino: esce anche Arnaldo Antonio Sanabria, lo sostituisce Ayala Ché Zach Everton Fred Adams.16:30

62' CHE MANCINO DI POBEGA! Stangata fortissima dell'ex-Milan che colpisce in pieno la traversa, brivido per Vanja Milinkovic-Savic.16:29

61' Contrasto tra Castro e Maripan che vede vincitore il centrale di Vanoli, attenzione al Bologna che recupera però il pallone.16:28

58' ECCO FREULER! Inserimento perfetto del centrocampista ex-Atalanta, che riceve da Orsolini e serve un forte rasoterra su cui chiude tutto Maripan.16:24

56' Profondo cross di Miranda per la torre di Castro, Masina interviene efficacemente ed evita la torsione del numero 9 rossoblu.16:22

53' Intervento di Gineitis ai danni di Holm, viene fischiato il fallo ma Piccinini sceglie la via della clemenza per Gineitis.16:20

52' Palleggiano Holm e Odgaard, ritmi meno elevati in questi istanti di gioco.16:19

49' Suggerimento profondo di Castro per l'inserimento di Pobega, traiettoria fuori misura che diventa un comodo rinvio dal fondo per Savic.16:15

46' Sostituzione Bologna: fuori Benjamín Domínguez, subentra al suo posto Riccardo Orsolini.16:12

46' Sostituzione Bologna: esce dal campo Lewis Ferguson, lo sostituisce Giovanni Fabbian.16:12

46' Il primo pallone del secondo tempo è amministrato dal Bologna.16:12

46' SI RIPARTE! Inizia la ripresa del match.16:11

Squadre negli spogliatoi che approfittano ora dei 15' di break.15:54

Si chiude dopo un ampio recupero la prima frazione di gioco all'Olimpico di Torino, parziale fisso sullo 0-0 a reti bianche. Nei primi 45' la gara si mostra equilibrata, con diversi capovolgimenti di fronte e duri contrasti di gioco; l'occasione migliore e più lampante arriva al minuto 8', momento in cui viene fornita al Bologna la chance dal dischetto, batte Castro che viene però neutralizzato dai guantoni di Castro. Prosegue la gara con buoni ritmi, non giunge però l'occasione per sbloccare il risultato. Primo tempo che termina al minuto 50'.15:54

45'+5' FISCHIO DI PICCININI: termina il primo tempo.15:54

45'+4' Rimessa con le mani per il Toro che vuole chiudere mantenendo il possesso, Bologna che sembra non optare per un pressing asfissiante.15:52

45'+2' Sosa semina scompiglio lungo l'out di sinistra, guarda il centro dell'area bolognese e serve un cross tagliente per lo stacco di Sanabria: efficace l'uscita di Dominguez che scongiura il vantaggio granata.15:51

45' Sono 5' i minuti addizionali segnalati dal direttore di gara, si giocherà fino al 50'.15:49

44' Ultimo giro d'orologio della prima frazione, poi sarà assegnato il recupero.15:48

42' Ancora il Toro che mantiene il possesso, fallo di Pobega su Ricci che rischia un po' scoprendo la sfera ma poi con mestiere guadagna la punizione.15:47

40' Karamoh recupera con veemenza un difficile pallone dai piedi di Pedersen, poi prova a velocizzare la manovra di contropiede con un filtrante su Sanabria che non ha soluzioni amiche e deve rallentare. Possesso Toro.15:45

38' Traversone velenoso di Pedersen che impensierisce la retroguardia bolognese, fischio di Piccinini che segnala però la posizione di outside da parte di Sanabria.15:41

37' Intervento determinante di Savic che si immola sul cross per Pobega anticipando la torsione dell'ex-Milan. Punizione a favore del Torino e squadre che si riordinano, batterà lo stesso Milinkovic Savic.15:40

35' Sostituzione Torino: fuori Sebastian Wiktor Walukiewicz, lo sostituisce Mërgim Vojvoda.15:38

34' Sembra non poter continuare Walukiewicz, pronta la sostituzione per il numero 4.15:37

32' Problemi per Walukiewicz, staff medico in campo per consentire le cure al difensore granata.15:35

31' Castro prova a riscattare l'errore dal dischetto ed in area avversaria tenta la giocata su Maripàn, il centrale di Vanoli mantiene però bene la posizione e non si fa ingannare recuperando il pallone.15:34

29' Pobega duetta con Odgaard in attesa del corridoio vincente per Castro, chiude bene Walukiewicz che non lascia spazio.15:33

26' CI PROVA SOSA! Tiro d'esterno di controbalzo da parte dell'esterno granata, palla che esce di qualche centimetro al lato del palo sinistro.15:30

24' Possesso amministrato ora dal Bologna, pressing del Torino che prova a chiudere tutte le linee di passaggio.15:28

21' Gioco interrotto, cure mediche per Sosa che rimedia un colpo in un contrasto di gioco al minuto 21'.15:28

19' Suggerimento profondo di Karamoh per la sovrapposizione di Sosa, ripiega bene Odgaard che recupera il possesso.15:28

17' Sanabria prova a fare sponda su Sosa, passaggio però impreciso che diviene una rimessa laterale utile per il Bolognaa.15:22

15' Giropalla del Toro nella propria metà di campo, Bologna che attende pazientemente.15:21

12' Deviazione di Holm, calcio d'angolo a favore del Torino.15:15

11' Fallo in attacco di Sosa, possesso Bologna dalla propria metà di campo.15:14

8' PARATA DI SAVIC! L'estremo granata neutralizza la conclusione di Castro dagli 11 metri, si riparte dallo 0-0.15:12

7' CHECK OVER: sarà rigore per il Bologna!15:10

5' CHECK IN CORSO al minuto 5': contatto sospetto in area granata.15:09

2' Primo giro dalla bandierina del match, è spendibile dal Torino. Linetty serve al centro per Karamoh che però non riesce ad impattare.15:05

1' Brivido in fase di costruzione per il Bologna, pressa il Toro che ottiene una rimessa laterale da posizione avanzata. 15:04

1' Il primo possesso della gara è amministrato dal Torino.15:03

1' PARTITI! Via a Torino-Bologna.15:03

Fischio d'inizio programmato alle ore 15:00.14:03

I giocatori sono in campo per ultimare la fase di riscaldamento pre partita.14:03

FORMAZIONI UFFICIALI: BOLOGNA (4-2-3-1). Ospiti che rispondono con: Skorupski; Posch-Beukema-Lucumi-Miranda; Freuler-Ferguson; Orsolini-Odgaard-Dominguez; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano. A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Corazza, Erlic, De Silvestri, Lykogiannis, Holm, Casale, Urbanski, Moro, Fabbian, Karlsson, Pobega, Dallinga, Iling.14:02

FORMAZIONI UFFICIALI: TORINO (3-5-2). Scendono in campo: Milinkovic-Savic; Walukiewicz-Maripan-Masina; Pedersen-Vlasic-Linetty-Ricci-Sosa; Sanabria-Adams. Allenatore: Paolo Vanoli. A disposizione: Paleari, Donnarumma, Vojvoda, Balcot, Tameze, Lazaro, Ilic, Gineitis, Dembelé, Nije, Ciammaglichella, Karamoh.14:02

A coadiuvare il fischietto romagnolo sono designati gli assistenti di linea Yoshikawa-Fontani; il IV Uomo ufficiale sarà il Sig. Abisso; postazione VAR presidiata dal Sig. Mazzoleni, ausiliato dall'A.VAR Gariglio.14:02

La direzione del match è stata affidata al direttore di gara Marco Piccinini, della sezione di Forlì.14:02

Ultimi istanti d'attesa allo Stadio Olimpico Grande Torino, poi sarà Torino-Bologna! Nell'odierno anticipo di A, il calendario mette a confronto Granata e Rossoblu in un match che si rinnova dopo più di sette mesi dall'ultima volta, datata 03 maggio 2024, in cui si assistette ad un equo 0-0 a reti bianche. Momentaneamente, il Toro occupa l'11^ posizione a 19 punti, 8^ tassello invece per il Bologna che è a difesa di un bottino di 25 punti totalizzati finora.14:01

Benvenuti alla diretta scritta di Torino-Bologna, gara valida per il turno numero 17 del Campionato di Serie A Enilive.14:01

