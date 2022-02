Si chiude con Bologna-Spezia il 26esimo turno di Serie A. Un match in chiave salvezza, con i rossoblù di Mihajlovic risucchiati nella zona calda dopo un periodo di risultati deludenti. I liguri invece si sono avvicinati in classifica, arrivando fino a -2 dai padroni di casa.Tre vittorie e un pari nelle ultime cinque partite dei liguri, mentre gli emiliani non sono andati oltre un solo pareggio nelle ultime cinque sfide.20:05

Nel Bologna spazio per Arnautovic come prima punta, supportato da Barrow e Orsolini sugli esterni. Schouten e Soriano in mezzo al campo, mentre partono titolari come esterni Hickey e De Silvestri. In porta c'è Skorupski, in difesa giocano Bonifazi, Binks e Theate, con Soumaoro in panchina. Medel e Svanberg fuori causa squalifica.20:07