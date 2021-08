LIVE TORINO - ATALANTA 0-1 SERIE A 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Si alza il sipario sulla Serie A di Torino e Atalanta, squadre reduci da due campionati agli antipodi. I granata invischiati nella lotta salvezza, mentre i bergamaschi ripartono da un solido terzo posto.19:54

Mercato estivo che fino ad ora non ha stravolto le squadre. Nel Torino è cambiato l'allenatore, con l'arrivo di Juric, ma per quanto riguarda i giocatori la più grande novità è l'innesto di Pjaca sulla trequarti. Nell'Atalanta sono arrivati Musso e Demiral e al momento da segnalare anche la non partenza di Ilicic, fino a pochi giorni fa con le valige in mano.20:03

Foremazione TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic - Djidji, Bremer Rodriguez - Singo, Lukic, Mandragora, Aina - Linetty, Pjaca - Sanabria. A disposizione: Vojvoda, Izzo, Buongiorno, Segre, Baselli, Rincon, Verdi, Belotti, Rauti, Warming, Berisha, Gemello.20:22

Formazione ATALANTA (3-4-1-2): Musso - Djimsiti, Demiral, Palomino - Maehle, Pasalic, Pessina, Gosens - Malinovskyi - Ilicic, Muriel. A disposizione: Pezzella, Sutalo, Lovato, Scalvini, Da Riva, Miranchuk, Lammers, Piccoli, Sportiello, Rossi.20:23

Esordio in campionato con il Torino per Juric che tra i pali sceglie Milinkovic-Savic, difesa con Djidji, titolare a sorpresa, Bremer e Rodriguez ai lati. In attacco Sanabria, con alle spalle Pjaca e Linetty. Ansaldi e Zaza sono out, mentre Belotti parte dalla panchina dopo l'infortunio in Coppa Italia.20:26

Nell'Atalanta in porta il nuovo arrivato Musso, davanti a lui ci sono Djimsiti, Palomino e l'altra new entry Demiral. De Roon e Freuler sono entrambi fuori per squalifica, al loro posto ecco Pasalic e Pessina. In avanti spazio a Muriel supportato da Ilicic e Malinovskyi. Zapata fuori dai giochi per almeno un mese.20:29

1' FISCHIO D’INIZIO DI TORINO - ATALANTA. Arbitra Chiffi.20:47

3' Sin da subito e come da copione aggressiva la squadra di Gasperini.20:53

6' GOL! Torino - ATALANTA 0-1! Rete di Muriel. Il colombiano prende palla sulla fascia destra, si accentra, rientra sul sinistro e dal limite dell'area fa partire un gran tiro che finisce sotto la traversa.



8' Sanabria pesca Linetty in area, il polacco prova a concludere di prima ma sbatte sul salvataggio in scivolata di Palomino.20:57

12' PILLOLA STATISTICA: Ottavo gol alla prima giornata di campionato per Luis Muriel, il terzo con la maglia dell'Atalanta: nessun giocatore del campionato ha fatto meglio.20:58

13' SANABRIA! Gran movimento e stacco di testa anticipando Palomino. Musso è attento.21:01

15' Punizione di Mandragora dalla trequarti e tiro cross direttamente in porta, Musso non si fa sorprendere.21:03

20' Venti minuti di gioco, nonostante il vantaggio bergamasco, il Torino sembra aver reagito bene.21:10

23' Primo cartellino giallo della partita per Demiral che abbraccia Sanabria sulla trequarti.21:12

25' Ci prova Pjaca dalla distanza, rientro sul destro e tiro dal limite, Palomino sulla traiettoria intercetta e spazza via.21:13

30' Calata l'intensità in questi ultimi minuti dopo l'ottimo avvio. L'Atalanta prova a controllare il gioco.21:17

32' Azione in velocità dell'Atalanta, palla a Malinovskiy al limite e conclusione di piatto di prima. Palla alta sopra la traversa.21:19