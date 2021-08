Benvenuti alla diretta scritta della partita tra Verona e Sassuolo, gara valida per la prima giornata del campionato di Serie A.09:59

Match di grande interesse al Bentegodi tra due squadre che si presentano ai nastri di partenza con una nuova guida tecnica. Il Verona dopo aver archiviato la proficua gestione Juric riparte da un Di Francesco a caccia di rivincite mentre il Sassuolo, salutato De Zerbi, cerca di proseguire la strada tracciata con Dionisi, reduce dalla promozione in Serie A con l'Empoli.10:20

Formazioni ufficiali e Verona in campo col 3-4-2-1: Pandur - Dawidowicz, Gunter, Ceccherini - Casale, Veloso, Hongla, Lazovic - Barak, Zaccagni - Kalinic. A disposizione: Berardi, Montipò, Ilic, Cetin, Cancellieri, Ruegg, Magnani, Bessa, Frabotta, Ragusa, Tameze, Di Carmine.17:34

Di Francesco riparte dalle certezze tattiche dei suoi e conferma il modulo con Kalinic punta centrale e la coppia Barak-Zaccagni a supporto; in mediana il camerunese Hongla viene preferito a Tameze mentre sull'out di destra spazio per Casale al posto dell'infortunato Faraoni. In difesa infine terzetto a protezione di Pandur guidato da Gunter.17:38