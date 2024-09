Dopo un inizio complicato con sei gol subiti e zero realizzati nelle prime due gare contro Atalanta e Inter, il Lecce ha ottenuto 4 punti negli impegni con Cagliari e Torino. Con i granata in particolare la squadra di Gotti ha espresso un ottimo calcio creando molte occasioni da rete19:43

Partenza molto positiva per la neopromossa Parma, con la vittoria sul Milan e il pareggio casalingo con la Fiorentina. Dopo la trasferta di Napoli, giocata in dieci per gran parte della ripresa, gli emiliani hanno subito una clamorosa sconfitta in rimonta al Tardini contro l'Udinese, e oggi arrivano al Via del Mare con tanta voglia di riscatto