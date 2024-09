Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, arrivederci al prossimo turno di Serie A!22:46

90'+6' TRIPLICE FISCHIO! Che partita al Via del Mare, Lecce-Parma finisce 2-2!22:42

90'+5' GOL! Lecce-PARMA 2-2! Gol di Hainaut! Clamoroso al Via del Mare, il Parma la pareggia con due gol nel recupero! Ultimo corner della partita, c'è anche Suzuki in area, palla respinta e rimessa in mezzo da Mohamed che pesca in mezzo Hainaut. Colpo di testa e primo gol in Serie A, rimonta pazzesca del Parma!



90'+3' GOL! Lecce-PARMA 2-1! Gol di Almqvist! Rimpallo in area e Haj Mohamed appoggia per l'ex di turno che la piazza alle spalle di Falcone! Sarà forcing finale per gli emiliani!



90'+2' SI DIVORA ANCORA IL 3-0 KRSTOVIC! Lanciato a tu per tu con Suzuki, prova a saltarlo e si fa sorprendere da Suzuki!22:38

90' Saranno cinque i minuti di recupero22:35

89' Spreca un contropiede quattro contro due il Lecce, Krstovic si attarda nel tenere palla e viene recuperato dalla difesa del Parma22:34

86' Ultimo cambio nel Lecce: esce Gallo, entra Pelmard22:30

84' Ammonito Rafia, fallo su Almqvist22:29

83' MIRACOLO CLAMOROSO DI FALCONE! Super parata sulla conclusione a botta sicura di Bonny che di fatto fallisce un rigore in movimento!22:29

82' BANDA! Ripartenza veloce del Lecce con la conclusione di Banda fuori di poco!22:27

82' MAN! È sempre lui l'uomo più pericoloso del Parma, ancora Falcone si oppone respingendo il tiro dell'esterno numero 98!22:27

81' Ultimi minuti di spinta per il Parma, che ha meno più di dieci minuti più recupero per evitare la seconda sconfitta consecutiva22:26

77' FALCONE! Respinta del portiere del Lecce su un tiro ravvicinato in mischia!22:22

76' Banda serve Krstovic al limite dell'area, forse troppo egoista in questo caso l'attaccante del Lecce che va alla conclusione quando avrebbe potuto appoggiare su Dorgu22:21

75' Rafia subentra a Ramadani, è il quarto cambio in casa Lecce22:20

75' Finisce la partita di Morente, al suo posto entra Pierotti22:19

71' Bernabè trova lo spazio per concludere in mezzo a mille maglie del Lecce, tiro sporcato che termina sul fondo22:16

67' Quarto cambio del Parma che manda in campo Haj Mohamed al posto di Hernani, che non può continuare la sfida22:22

65' Fa il suo ingresso anche Hainaut al posto di Osorio22:10

65' Nel Parma entra l'ex Almqvist al posto di Mihaila22:10

65' Entra anche Banda al posto di Rebic22:10

64' Cambio Lecce: dentro Pierret al posto di Coulibaly22:10

64' DOPPIA OCCASIONE PARMA! Falcone prima respinge su Man, poi lo stesso Man serve in area Bonny il quale conclude di poco a lato!22:09

59' GOL! LECCE-Parma 2-0! Gol di Krstovic! Bomba su punizione del centravanti del Lecce, pallone (deviato) che buca Suzuki!



58' ESPULSO CANCELLIERI! Succede di tutto al Via del Mare, intervento da dietro di Cancellieri su Dorgu lanciato in contropiede!22:03

55' Punizione di Man, dopo il tocco di Bernabè, respinta dal muro giallorosso22:00

54' Giallo anche per Gaspar, altra punizione dal limite per il Parma21:59

52' Punizione di Hernani che sbatte sulla barriera e termina in corner21:57

51' Ammonito anche Dorgu, fallo ancora su Cancellieri21:56

49' Mihaila cerca direttamente la porta su punizione, palla alta21:54

48' Grande ingenuità da parte del difensore del Lecce, la squadra di Gotti dovrà quindi affrontare tutta la ripresa in dieci uomini21:54

47' ESPULSO GUILBERT! Manata ai danni di Cancellieri a palla lontana, nessun dubbio per Guida!21:53

46' SI RIPARTE! Inizia il secondo tempo di Lecce-Parma!21:50

Gara molto divertente al Via del Mare. Lecce e Parma si dividono equamente le occasioni da rete, alla distanza emerge la squadra di Gotti che trova il vantaggio poco dopo la mezz'ora. Il merito è dell'ottima imbucata di Ramadani che premia il taglio vincente di Dorgu, abile ad eludere la diagonale di un disattento Coulibaly. L'esterno danese si presenta davanti a Suzuki e con il sinistro insacca sul primo palo. A tra poco per i secondi 45 minuti!21:37

45'+2' FINE PRIMO TEMPO! Lecce avanti all'intervallo!21:35

45'+2' Buon uno - due tra Man e Delprato, il tiro del 98 emiliano viene bloccato sul primo palo da Falcone21:35

45' Due minuti di recupero21:33

43' Guizzo di Cancellieri che scappa sulla destra e converge, il suo suggerimento al centro non trova però compagni liberi21:31

38' Vediamo come ridisegna il suo Parma adesso Pecchia21:27

37' Non ce la fa Sohm, al suo posto entra Cancellieri. Primo cambio per il Parma21:26

34' Qualche problema per Sohm, entrano in campo i sanitari del Parma21:21

32' GOL! LECCE-Parma 1-0! Gol di Dorgu! Grande verticalizzazione di Ramadani per Dorgu, il quale taglia sorprendendo Coulibaly e batte Suzuki! Si sblocca la gara al Via del Mare!



31' Fallo di Ramadani su Bernabé, arriva il giallo per proteste nei confronti del centrocampista albanese21:18

30' Ramadani avanza a prova il tiro dal limite, blocca senza problemi Suzuki21:18

28' Da una parte all'altra in pochi secondi! Bonny spreca una ripartenza sbagliando l'ultima scelta, il Lecce si infiamma in contropiede con Krstovic che entra in area e con il destro manda fuori di poco21:15

25' Se ne è andata più delle metà del primo tempo, gara fin qui piacevole al Via del Mare21:14

22' Siluro improvviso di Man che si mette in proprio e conclude dai 25 metri, Falcone blocca21:09

19' BONNY! Occasione per gli ospiti, Man pesca in area Bonny spalle alla porta, il centravanti del Parma si gira e chiama Falcone alla parata in corner!21:06

15' RISPONDE IL PARMA! Mihaila da posizione centrale si sistema la palla sul destro e conclude di potenza, Falcone blocca in due tempi!21:03

14' KRSTOVIC! Riceve spalle alla porta al limite dell'area e si gira concludendo verso la porta, palla fuori non di molto21:02

12' Ancora Man! Inserimento in area e tentativo che è una via di mezzo tra un tiro e un pallone in messo in mezzo, Gaspar ci mette una pezza e chiude in corner21:00

10' Gallo cerca Krstovic in mezzo all'area, uscita sicura di Suzuki a bloccare la sfera20:58

7' Accelera Man sulla destra, l'esterno del Parma penetra in area ma il suo cross basso viene intercettato da Ramadani20:54

5' Cross di Man a cercare Mihaila, fa buona guardia Guibert proteggendo l'uscita di Falcone20:52

4' Mancino dalla distanza di Dorgu, tiro deviato e accomodato tra le braccia di Suzuki20:51

SI PARTE! Iniziata Lecce-Parma!20:48

Prima del fischio d'inizio verrà osservato un minuto di silenzio per ricordare Totò Schillaci20:43

Squadre in campo al Via del Mare! 20:43

Le scelte di Pecchia: poche novità anche nello schieramento ospite, recupera Mihaila dopo la botta subita contro l'Udinese e andrà a comporre il tridente con Man e Bonny. Sohm, Bernabè ed Hernani in mediana, mentre dietro Delprato, Balogh, Osorio e Coulibaly formano la linea a quattro davanti a Suzuki20:03

Le scelte di Gotti: il tecnico dei pugliesi ritrova Dorgu dopo la squalifica, sarà lui a comporre il trio sulla trequarti insieme a Morente e Rebic alle spalle di Krstovic. In difesa confermati Guibert e Gallo sugli esterni e Gaspar e Baschirotto al centro, mentre a centrocampo ci sono Ramadani e Coulibaly20:01

FORMAZIONE UFFICIALE PARMA: gli ospiti rispondono con un 4-3-3: Suzuki - Delprato, Osorio, Balogh, Coulibaly - Hernani, Bernabè, Sohm - Man, Bonny, Mihaila19:51

FORMAZIONE UFFICIALE LECCE: i padroni di casa si schierano con un 4-2-3-1: Falcone - Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo - Ramadani, Coulibaly - Morente, Rebic, Dorgu - Krstovic19:59

Guida di Torre Annunziata è il direttore di gara della sfida di questa sera. Imperiale e Ceolin sono gli assistenti, Cosso il quarto ufficiale, mentre in sala Var opereranno Mazzoleni e Dionisi19:46

Partenza molto positiva per la neopromossa Parma, con la vittoria sul Milan e il pareggio casalingo con la Fiorentina. Dopo la trasferta di Napoli, giocata in dieci per gran parte della ripresa, gli emiliani hanno subito una clamorosa sconfitta in rimonta al Tardini contro l'Udinese, e oggi arrivano al Via del Mare con tanta voglia di riscatto19:45

Dopo un inizio complicato con sei gol subiti e zero realizzati nelle prime due gare contro Atalanta e Inter, il Lecce ha ottenuto 4 punti negli impegni con Cagliari e Torino. Con i granata in particolare la squadra di Gotti ha espresso un ottimo calcio creando molte occasioni da rete19:43