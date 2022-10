Scontro salvezza all'Arechi tra Salernitana e Spezia, un solo punto in favore dei campani divide le due compagini in classifica. Ospiti che sono imbattuti nei due precedenti di Serie A contrib i padrone di casa.13:22

La Salernitana è reduce dalla sconfitta contro l'Inter a San Siro per 0-2. Lo Spezia in settimana ha battuto il Brescia, 3-1, in Coppa Italia, mentre In campionato viene dal pareggio per 2-2 contro la Cremonese.13:27