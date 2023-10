Benvenuti alla diretta scritta di Salernitana-Cagliari, gara valida per il turno numero 9 del Campionato di Serie A TIM.14:04

Tutto pronto allo Stadio Arechi di Salerno, è tempo di Salernitana-Cagliari! Nel nono turno di Serie A, Granata e Rossoblù tornano ad affrontarsi dopo quasi un anno e mezzo dall'ultima volta: le due formazioni vantano soltanto 4 precedenti nella loro storia nel massimo torneo italiano, con un bilancio che pende notevolmente a favore del Cagliari (2 le vittorie dei sardi, altrettanti gli incroci terminati in pareggio). Lo schieramento di Claudio Ranieri approda in terra campana con alle spalle due soli pareggi nelle prime 8 gare, 3 punti invece per la compagine di Filippo Inzaghi, chiamato nell'odierno incrocio al proprio esordio sulla panchina dei Cavallucci.14:09