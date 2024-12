Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita! Arrivederci al prossimo turno di Serie A!17:07

Vince il Venezia! Ai gol di Zampano al 38' e Sverko al 67' risponde Pavoletti al minuto 76 fissando il risultato sul 2-1.16:57

90'+5' TRIPLICE FISCHIO ALLO STADIO PIER LUIGI PENZO!! Venezia-Cagliari 2-116:55

90'+5' CALCIO D'ANGOLO NEL FINALE! Zappa riceve a centro area e tenta una conclusione improbabile con l'esterno. Palla fuori e probabili titoli di coda!16:54

90'+5' Ultimo minuto di gioco e rimessa per il Casteddu.16:53

90'+4' Cross del Cagliari che non viene deviato da nessuno. Respinge ancora Stankovic.16:53

90'+3' ANCORA STANKOVIC DECISIVO! Felici riceve palla al limite dell'area piccola e calcia di potenza incrociando. Stankovic allarga gambe e braccia e intercetta la conclusione!16:52

90'+2' Azione confusa in area del Venezia con Lapadula che non riesce a controllare la sfera. Augello scaraventa la palla il più lontano possibile!16:51

90'+1' L'ultima sostituzione vede uscire Francesco Zampano ed entrare Bjarki Bjarkason.16:50

90' Effettua gli ultimi 2 cambi Di Francesco. Esce Gianluca Busio e fa il suo ingresso in campo Joël Schingtienne.16:50

90' 5 mnuti di recupero.16:50

89' Lapadula lanciato in area da Pavoletti di testa. L'attaccante peruviano non calcia di destro e rinviene su di lui Altare che permette a Stankovic di fare sua la sfera.16:48

87' Altra azione con il Cagliari proiettato in avanti. Lapadula conquista un altro corner.16:46

87' Adopo cerca un tocco morbido per Marin. Fuori misura il passaggio che si spegne oltre la linea di fondo campo.16:45

85' 5 minuti più recupero alla fine di questa partita ricca di emozioni!16:44

84' Fuori anche Gaetano Oristanio ed entra Yeboah.16:44

84' Doppia sostituzione per Di Francesco. Pohjanpalo esce ed entra in campo Christian Gytkjær.16:43

82' Storie tese all'interno dell'area dei lagunari. Ammonito Jay Idzes.16:43

82' Storie tese all'interno dell'area dei lagunari. Ammonito Leonardo Pavoletti.16:42

81' ZAPPA!!! Altro calcio d'angolo per il Cagliari. La palla esce dove è posizionato Zappa che fa partire una traiettoria insidiosa ad uscire. Sfera indirizzata all'incrocio e Stankovic vola!! Ancora angolo!17:19

81' 2 VOLTE STANKOVIC SU LAPADULA!! Sponda di Wieteska per Lapadula che batte a colpo sicuro, Stankovic respinge e la palla arriva ancora all'attaccate che ribatte stavolta più angolato! Stankovic fa un MIRACOLO e devia ancora in corner! CHE PARATA!16:42

80' Il Cagliari spinge tantissimo ora! Calcio d'angolo conquistato da Augello. Busio piazzato sul primo palo allontana.16:39

79' L'azione riparte dopo un leggero infortunio subito da Nicolussi Caviglia.16:38

77' E' ancora vivo il Cagliari! Pronti ad un finale infuocato.16:37

76' GOL!! Venezia-CAGLIARI 2-1!! Riapre la partita Pavoletti!! Augello sfida Zampano sulla sinistra e fa partire un cross perfetto per il numero 30! Colpo di testa che non lascia scampo a Stankovic!



73' Primo cartellino giallo della partita. Altra giocata importante di Oristanio che conquista un altro calcio di punizione a centrocampo. Ammonito Wieteska.16:32

72' Infine arriva il momento di Leonardo Pavoletti che prende il posto di Roberto Piccoli.16:31

72' Esaurisce i cambi Davide Nicola. Esce Yerry Mina ed entra Mateusz Wieteska.16:31

71' Nel secondo tempo si è completamente invertita la tendenza del match. E' il Venezia ad avere costantemente in mano il pallino del gioco. Cagliari alle corde.16:30

70' La prima mossa di Di Francesco. Magnus Andersen esce e fa il suo ingresso in campo Domen Črnigoj.16:28

69' Giocata stupenda di Pohjanpalo che difende palla su Mina e serve di tacco a Busio. 16:28

67' GOL!! VENEZIA-Cagliari 2-0!! Inserimento di Sverko che salta tutta la difesa sarda! Arrivato in area di rigore scivola e cadendo riesce a toccare il pallone mandando fuori giri Sherri e depositando la palla in rete!!



65' Esce anche Nadir Zortea in favore di Mattia Felici.16:25

65' Doppia sostituzione in casa Cagliari! Gianluca Gaetano lascia spazio a Răzvan Marin.16:25

65' GAETANO DA UN PASSO!! Bell'azione del Cagliari con Zortea che arriva al cross dalla destra. Scavalcata tutta la difesa la palla arriva sulla testa di Gaetano che di testa schiaccia e la palla rimbalza sopra la traversa!16:24

61' GOL ANNULLATO AL VENEZIA! Sponda semplice ma tremendamente efficace di Pohjanpalo per Oristanio che trova un'autostrada davanti a se. Avanza l'attaccante del Venezia che con un tocco morbido supera Sherri. Fuorigioco segnalato a Pohjanpalo.16:22

60' 30 minuti ancora da giocare.16:19

60' Conclusione da lontano di Nicolussi Caviglia. Si distente Sherri e questa volta blocca palla a terra.16:19

59' Torna a guadagnare terreno il Cagliari dopo un avvio di secondo tempo in sofferenza. Lapadula tiene palla su Sverko al limite cercando spazio per la conclusione e cade. Non abbocca Guida che fischia fallo per i lagunari.17:17

57' Oristanio riceve palla dalla destra da Zampano e ha tutto il tempo per controllare e mirare con il destro. Palla a lato.16:16

55' Busio serve Andersen al limite dell'area del Cagliari. Conclusione non irrestibile con Sherri che respinge in modo non efficace. Arriva Zappa ad allontanare definitivamente la sfera. In difficoltà il portiere dei sardi.16:14

53' Primo campio della partita. Nicola sostituisce Alessandro Deiola e mette in campo Gianluca Lapadula.16:12

51' Batte Nicolussi Caviglia sulla testa di Idzes. Deiola lo anticipa e mette in rimessa laterale.16:10

51' Altro numero di magia di Oristanio che salta secco Mina e conquista calcio di punizione sulla trequarti.16:09

50' I lagunari sono rientrati benissimo in campo.16:08

49' ANCORA VENEZIA IN AVANTI! Palla a memoria di Nicolussi Caviglia per Oristanio che controlla benissimo e restituisce a Nicolussi Caviglia per la conclusione che arriva sul primo palo. Sherri si rifugia in calcio d'angolo.16:10

47' Disimpegno sbagliato di Mina che consegna palla a Idzes al limite dell'area piccola. Spara altissimo il difensore del Venezia.16:11

46' SUBITO VENEZIA! Ellertson prende palla a centrocampo e supera la pressione di 2 centrocampisti! Palla tagliata per l'inserimento di Pohjanpalo e uscita bassa di Sherri che all'ultimo gli sradica il pallone, la perde e poi ferma anche Busio!16:06

46' SI RIPARTE! Muove palla il Cagliari.16:04

Le squadre rientrano in campo con gli stessi 22 di inizio partita.16:03

Partita con un gran ritmo nonostante i pochi tiri nello specchio della porta. Manca spesso la qualità nell'ultimo passaggio. Vi aspettiamo tra pochissimo per seguire assieme la ripresa di questa sfida!15:52

Il Venezia chiude in vantaggio il primo tempo grazie al gol di Zampano su un'azione devastante di Oristanio al minuto 38.I numeri pendono tutti dalla parte del Cagliari che in 2 occasioni ha sfiorato il gol con Mina e Zortea, ma sono i lagunari a comandare nel risultato passando all'unica occasione creata.15:51

45'+2' Finisce il primo tempo! Venezia-Cagliari 1-015:49

45' Rimane a terra Stankovic dolorante al ginocchio destro dopo uno scontro con Piccoli. Sul rinvio del portiere dei lagunari, Piccoli non ha fermato la corsa. Ora stretta dei mano tra i 2, grande sportività.15:48

44' OCCASIONE CAGLIARI! Gaetano tenta di imbucare per Piccoli con un passaggio però impreciso allontanato da un difensore. La palla arriva comunque a Zortea che calcia fortissimo! La conclusione viene deviata da Ellertson e la palla finisce direttamente tra le braccia di Stankovic.15:46

43' Triangolazione bellissima che libera Augello sulla fascia sinistra. Palla arretrata per Gaetano che se l'aggiusta sul piede destro e prova a piazzare sul palo lontano. Conclusione alta sopra la traversa.15:45

39' Il Venezia passa alla prima occasione da gol creata. Delirio al Penzo.15:43

38' GOL!! VENEZIA-Cagliari 1-0!! Oristanio controlla di petto sulla sinistra e parte con un'accelerazione fulminante lasciandosi alle spalle 3 difensori del Cagliari! Palla al centro dell'area per Zampano, su cui Augello non riesce ad intervenire, e calcio di prima intenzione sul primo palo che batte Sherri!



36' Palla persa da Adopo a centrocampo e break di Oristanio. La palla arriva a Zampano che tenta il cross; lo contrasta Augello mettendo nuovamente in corner.15:38

35' Bella palla filtrante di Gaetano per Deiola che scende sull'out di sinistra e mette al centro. Altare allontana in spaccata.15:36

34' Busio cerca Oristanio in profondità. Luperto in anticipo mette in corner. Angolo battuto da Nicolussi Caviglia che attraversa tutta l'area senza trovare nessuna deviazione.15:35

31' PARA DI TESTA STANKOVIC!! Ecco la prima occasione del match! Sugli sviluppi del calcio di punizione arriva il cross su cui Mina svetta su tutti e colpisce violentemente di testa e prende in pieno Stankovic che, rimasto immobile, respinge con la testa!! Sverko perfeziona il disimpegno mettendo in calcio d'angolo.15:34

30' Calcio di punizione interessante per il Cagliari. Idzes interviene su Zortea senza prendere il pallone.15:32

29' Rischio enorme di Sherri che temporeggia troppo con la palla tra i piedi. Sulla pressione di Pohjanpalo il portiere del Casteddu riesce comunque a disimpegnare in fallo laterale.15:31

27' Il Venezia tenta spesso di servire la mezzala tra le linee. Quando succede la difesa del Cagliari è sempre reattiva ed accorcia immediatamente.15:30

26' Cross troppo lungo di Ellertson e palla recuperata dalla difesa del Venezia.15:27

24' Ribaltamento di fronte dei lagunari con Busio e Oristanio che portano palla. Scarico su Andersen che va per calciare a rimorchio ma Deiola capisce tutto e contrasta la conclusione.15:26

23' Tentativo di Gaetano di sinistro da posizione defilata. La palla termina fuori a lato del primo palo.15:25

21' Angolo per il Venezia. Passaggio centrale di Zortea completamente sballato su cui arriva Pohjanpalo che di prima intenzione prova a soprendere Sherri. La conclusione viene deviata e termina in corner.15:23

20' Aggancio clamoroso di Zortea, palla a Zappa che appoggia per Gaetano. Si gira all'interno dell'area di rigore l'attaccante campano per liberare la conclusione che termina a lato dalla porta difesa da Stankovic.15:22

17' Colpo di testa in profondità per Oristanio. Gioco fermo per la sua posizione irregolare.15:18

16' Possesso palla prolungato della formazione ospite. I lagunari attendono per ora.15:17

13' Zappa con astuzia conquista angolo per gli isolani. Ultimo tocco di Ellertson.17:12

12' Palla in profondità per Oristanio che subisce un body-check da Luperto nel momento dell'accelerazione. Proteste dell'attaccante per il mancato fischio di Guida.15:14

10' Ci prova il Cagliari a costruire fraseggiando con la palla a terra. Il Venezia copre bene le linee di passaggio.15:12

8' Azione prolungata del Cagliari. Il cross dalla destra di Zortea non trova Deiola che si è attardato nell'inserimento.15:10

5' Zortea usa il fisico su Ellertson per controllare che la palla finisca in rimessa dal fondo, ma il pallone si ferma prima! Buona la pressione del Venezia che recupera e con Zampano tenta la conclusione da fuori area. Tiro fuori dallo specchio della porta.15:07

3' Situazione identica al minuto scorso. Zortea tiene in campo un pallone complicato e crossa sempre sul primo palo. Sverko fa ancora buona guardia.15:05

2' Zortea scende sulla fascia destra e crossa sul primo palo. Sverko allontana.15:03

1' Il Venezia indossa una divisa nera con dei dettagli arancio-verdi sui fianchi. Cagliari completamente in bianco.15:04

INIZIA LA PARTITA AL PENZO!! Primo possesso gestito dalla formazione locale. 15:02

Foto di rito e scambio di gagliardetti tra i capitani. E' tutto pronto per questa sfida fondamentale in ottica salvezza!15:00

L'ultima sfida tra le 2 compagini in Serie A risale all'ultima giornata del campionato 21/22. Il Venezia già retrocesso impose uno 0-0 ai sardi condannandoli alla retrocessione. In quell'occasione a salvarsi fu la Salernitana di Davide Nicola che ora siede proprio sulla panchina del Cagliari.14:59

Le scelte di Nicola. Non avendo a disposizione Zito Luvumbo, che ha accusato una distorsione alla caviglia sinistra, il tecnico del Casteddu individua in Gaetano l'alternativa a cui dare una maglia da titolare. Questo l'unico cambio rispetto alla sconfitta subita all'Unipol Domus contro l'Atalanta di Gasperini. Razvan Marin è l'unico giocatore diffidato della rosa.17:11

Le scelte di Di Francesco. Il tecnico abruzzese deve rinunciare per infortunio a Svoboda, Duncan, Sagrado e Raimondo. Per questa sfida conferma in blocco la squadra, che ha obbligato la Juventus al pareggio nello scorso turno di campionato, sostituendo solamente l'indisponibile Svoboda e lanciando dal primo minuto Altare nei 3 di difesa. Unico diffidato Zampano.14:38

A disposizione Cagliari. Ciocci, Scuffet, Mutandwa, Palomino, Dentello, Obert, Prati, Wieteska, Viola, Marin, Jankto, Lapadula, Felici, Pavoletti.14:35

A disposizione Venezia. Joronen, Grandi, Gytkjaer, Candela, Yeboah, El Haddad, Carboni, Schingtienne, Bjarkason, Haps, Crnigoj, Doumbia.14:31

FORMAZIONE UFFICIALE CAGLIARI. Nicola risponde con il 3-5-1-1 per affrontare i lagunari. Sherri; Luperto, Mina, Zappa; Augello, Deiola, Makoumbou, Adopo, Zortea; Gaetano; Piccoli.14:33

FORMAZIONE UFFICIALE VENEZIA. Di Francesco opta per il 3-4-2-1 per questa sfida di Serie A. Stankovic; Sverko, Idzes, Altare; Ellertson, Andersen, Nicolussi Caviglia, Zampano; Busio, Oristanio; Pohjanpalo.14:29

I PRECEDENTI. Le due squadre si incontreranno per la 36a volta, il bilancio ci riporta di 10 vittorie dei sardi, 13 pareggi e 12 successi dei lagunari. L’ultima volta che le due formazioni si sono affrontante, il 27 maggio 2023, gli isolani si sono imposti per 2-1 grazie alle due reti di Gianluca Lapadula in risposta a quella di Nicholas Pierini nel match valido per i preliminari dei play off del campionato di Serie B 2022-2023.10:27

Sarà il sig. Marco Guida di Torre Annunziata il fischietto del match. Sarà coadiuvato dagli assistenti Rossi (La Spezia) e Trinchieri (Milano).IV Uomo Zufferli (Udine).Al VAR assegnati Marini (Roma 1) e Sozza (Seregno).17:10

Il Cagliari occupa la 18a piazza in Serie A grazie ai 14 punti guadagnati fin'ora. Un solo gol siglato nelle ultime 3 partite di campionato(che è valso la vittoria contro l'Hellas Verona) da parte della formazione rossoblù e solamente 2 gol subiti nelle sconfitte contro Atalanta e Fiorentina. Martedì è arrivata anche l'eliminazione dalla Coppa Italia con i ragazzi di Nicola che sono stati abbattuti dalla Juventus con un netto 4-0.10:21

Il Venezia si trova all'ultimo posto in classifica appaiato al Monza con 10 punti. Dopo 4 sconfitte consecutive, nelle ultime 2 giornate di campionato sono arrivati 2 pareggi per 2-2. Il primo contro il Como in una partia condizionata dal forte vento presente al Penzo; il secondo è maturato a Torino contro la Juventus, match in cui i lagunari sono stati in vantaggio fino al 95°, momento in cui Vlahovic ha trasformato il calcio di rigore che ha fissato il risultato. 10:13

Siamo allo Stadio Pier Luigi Penzo! Il Venezia di Eusebio Di Francesco ospita il Cagliari di Davide Nicola. In palio ci sono 3 punti fondamentali per provare ad uscire dalla zona retrocessione!17:09

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Venezia e Cagliari, gara valida per la 17a giornata di Serie A!10:05

