Grazie per aver seguito la diretta di Torino-Milan e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.20:05

90'+5' FISCHIO FINALE: TORINO-MILAN 2-1. I granata battono i rossoneri e tornano a vincere.19:54

90'+3' Sottil rientra sul destro e crossa sul secondo palo per l'inserimento di Pavlovic, che colpisce di testa, ma non trova la porta.19:52

90' Segnalati quattro minuti di recupero.19:50

88' Quinta sostituzione per il Milan. Richiamato in panchina Alejandro Jiménez, minuti per Samuel Chukwueze.19:48

88' Quarta sostituzione per il Milan. Santiago Giménez lascia spazio a Francesco Camarda.19:47

85' Altra giocata di Karamoh, che va via a Jimenez e cerca Sanabria sul primo palo, ma il numero 9 non trova l'impatto con il pallone.19:44

83' Nel Torino, Dembélé prende la posizione di esterno destro di centrocampo, con Lazaro che si abbassa in quella di terzino sinistro.19:42

82' Quinta sostituzione per il Torino. Finisce la partita di Cristiano Biraghi, al suo posto Ali Dembélé.19:41

79' Karamoh scappa via sulla destra e cerca il cross basso in area per Vlasic, che è però in ritardo e non riesce ad arrivare sul pallone.19:41

76' GOL! TORINO-Milan 2-1! Rete di Gvidas Gineitis! Sanabria batte velocemente una punizione in verticale per il numero 66, che calcia a incrociare con il sinistro e buca Maignan sul secondo palo.



Guarda la scheda del giocatore Gvidas Gineitis19:37

74' GOL! Torino-MILAN 1-1! Rete di Tijjani Reijnders! Sottil va via sulla sinistra e crossa basso in mezzo, Walukiewicz interviene ma lascia il pallone nella zona dell'olandese, che di sinistro batte Milinkovic-Savic.



Guarda la scheda del giocatore Tijjani Reijnders19:36

71' OCCASIONE PER GINEITIS! Karamoh riceve in area e scarica per il numero 66, che calcia di prima a incrociare sul secondo palo, senza però trovare la porta.19:30

70' Quarta sostituzione per il Torino. Esce Marcus Holmgren Pedersen, entra Sebastian Walukiewicz.19:31

70' Terza sostituzione per il Torino. Fuori Samuele Ricci, dentro Karol Linetty.19:30

70' Seconda sostituzione per il Torino. Richiamato in panchina Cesare Casadei, minuti per Gvidas Gineitis.19:30

70' Terza sostituzione per il Milan. João Félix lascia spazio a Riccardo Sottil.19:29

69' PALO DI JOAO FELIX! Azione confusa nell'area del Torino, con Pedersen che sbaglia l'intervento e lascia il pallone nella zona del portoghese, che calcia fortissimo sul primo palo, trovando il legno.19:29

67' Joao Felix vede l'inserimento di Gimenez e lo cerca con un lancio sulla corsa, ma sbaglia la misura del passaggio, che finisce tra le braccia di Milinkovic-Savic.19:26

64' PARATA STRAORDINARIA DI MILINKOVIC-SAVIC! Pulisic verticalizza per l'inserimento di Reijnders, che si libera di Maripan e calcia a botta sicura. Il portiere granata riesce a parare con il piede destro, nonostante fosse stato preso in controtempo.19:24

61' JOAO FELIX DA FUORI! Il portoghese riceve da Reijnders sulla sinistra, rientra sul destro e calcia forte sul secondo palo. Milinkovic-Savic respinge.19:21

59' Prima sostituzione per il Torino. Finisce la partita di Eljif Elmas, al suo posto Yann Karamoh.19:18

57' CI PROVA FOFANA! Pulisic appoggia per Abraham, che scarica all'indietro per la conclusione di prima del francese, respinta lateralmente da Milinkovic-Savic.19:18

56' Nuova modifica nella disposizione del Milan, con Pulisic che torna a destra, Joao Felix che si allarga a sinistra e Abraham che affianca Gimenez al centro dell'attacco.19:15

54' Seconda sostituzione per il Milan. Esce Yunus Musah, entra Tammy Abraham.19:13

53' Ottima uscita alta di Maignan, che anticipa Sanabria sul cross di Lazaro.19:13

51' Possesso del Torino, che muove il pallone con i difensori.19:12

48' Dopo il cambio, il Milan si risistema con Musah largo a destra e Pulisic a sinistra, mentre Fofana affianca Reijnders in mezzo al campo.19:08

46' SI RIPARTE! Comincia il secondo tempo di Torino-Milan.19:05

46' Prima sostituzione per il Milan. Fuori Rafael Leão, dentro Youssouf Fofana.19:03

Vanoli può essere soddisfatto del primo tempo dei suoi che, al di là del rigore, hanno concesso molto poco al Milan, oltre ad aver mostrato di poter essere pericolosi in contropiede. Ottima la prova sia dei difensori centrali che di Ricci e Casadei, mentre è apparso molto in difficoltà Pedersen, che potrebbe anche lasciare il posto a Walukiewicz. Sicuramente diverso l'umore di Conceiçao visto che, oltre agli errori su autogol di Thiaw e rigore di Pulisic, il Milan ha anche faticato molto a rendersi pericoloso, con soprattutto Joao Felix e Leao poco coinvolti. Possibile, infine, l'ingresso in campo di Fofana, anche a causa dell'ammonizione rimediata da Musah.19:03

La gara dello Stadio Olimpico Grande Torino comincia malissimo per il Milan, che dopo cinque minuti si ritrova sotto a causa di un autogol di Thiaw, colpito da un rinvio sbagliato di Maignan. I rossoneri reagiscono e sfiorano il pareggio con la conclusione di Gimenez parata da Milinkovic-Savic, grande protagonista al 33', quando para un calcio di rigore di Pulisic assegnato da Sozza per fallo di mano di Pedersen. Nel finale tornano a farsi vedere i granata, che sfiorano il gol con le conclusioni prima proprio di Pedersen e poi di Vlasic, ma in entrambi i casi Maignan riesce a respingere.18:55

45'+2' FINE PRIMO TEMPO: TORINO-MILAN 1-0. Granata avanti grazie all'autogol di Thiaw e al rigore parato a Pulisic da Milinkovic-Savic.18:48

45' Concesso un minuto di recupero.18:46

42' Giropalla prolungato del Milan, che non trova spazi.18:43

39' ANCORA MAIGNAN! Elmas fa passare un pallone per Vlasic, che entra in area e calcia con il sinistro. Il portiere del Milan respinge in corner con la mano di richiamo.18:40

38' MAIGNAN SALVA SU PEDERSEN! Gran calcio d'angolo a rientrare di Biraghi, che pesca sul secondo palo Maripan, il quale non riesce a direzionare la conclusione con il sinistro. Il pallone arriva a Pedersen, che calcia a incrociare sul secondo palo, ma viene fermato dal riflesso di Maignan.18:39

35' Rilancio troppo lungo di Milinkovic-Savic, che non riesce a trovare Lazaro sulla fascia destra.18:36

32' MILINKOVIC-SAVIC PARA IL RIGORE DI PULISIC! Lo statunitense incrocia la conclusione, ma il portiere granata intuisce e blocca in due tempi.18:34

31' CALCIO DI RIGORE PER IL MILAN! Cross sul secondo palo di Jimenez per Leao, che vince il duello con Pedersen e colpisce di testa, trovando il braccio largo dello stesso difensore granata. Nessun dubbio per Sozza.18:32

30' PILLOLA STATISTICA: Malick Thiaw è soltanto il secondo giocatore nella storia del Milan a contare due autogol contro una singola squadra in una stagione di Serie A dopo Franco Baresi, contro il Pescara, nel 1992/93.18:30

27' AMMONITO Samuele Ricci per un fallo al limite dell'area su Pulisic.18:28

24' Pulisic sfida Biraghi, rientra sul sinistro e crossa in area per Gimenez, che non arriva all'impatto pulito di testa con il pallone.18:25

21' MILINKOVIC-SAVIC SALVA IL TORINO! Grande azione del Milan con Joao Felix che verticalizza per Gimenez. Il messicano vince il duello in velocità con Pedersen e calcia dall'interno dell'area, ma viene fermato dalla gran parata del portiere granata.18:24

19' Rischio corso di Milinkovic-Savic, che rinvia ed erroneamente colpisce Ricci. Il pallone torna però tra le braccia del portiere serbo.18:20

16' AMMONITO Yunus Musah per un fallo su Vlasic.18:17

13' Pressing molto alto del Torino, che impedisce al Milan di impostare il gioco con calma.18:17

10' Corner battuto corto da Theo Hernandez per Pulisic, che crossa sul sinistro alla ricerca di Gimenez. Milinkovic-Savic esce e respinge con un pugno.18:11

8' Azione prolungata del Milan, che guadagna un calcio d'angolo con Jimenez.18:09

5' GOL! TORINO-Milan 1-0! Autorete di Malick Thiaw! Lancio profondo di Pedersen per Sanabria, coperto dal difensore del Milan. Maignan esce dalla sua area e rinvia, ma colpisce Thiaw e il pallone finisce in porta.



Guarda la scheda del giocatore Malick Thiaw18:07

3' Confusione nell'area del Milan, dove Maignan blocca un cross di Biraghi, ma poi perde il pallone dopo uno scontro con Sanabria. Sozza inizialmente lascia correre e Pavlovic respinge una conclusione a botta sicura di Elmas, ma poi l'arbitro fischia il calcio di punizione.18:05

CALCIO D'INIZIO! Comincia Torino-Milan. Il primo pallone della sfida è giocato dagli ospiti.18:01

Quasi tutto pronto allo Stadio Olimpico Grande Torino. Tra pochi minuti l'arbitro Simone Sozza darà il via al match.17:55

Quattro indisponibili, di cui tre sulla fascia destra di difesa, per il Milan, che deve fare a meno di Walker, Emerson Royal, Florenzi e Loftus-Cheek. In difesa, Jimenez viene preferito a Terracciano, Thiaw vince il ballottaggio con Tomori e Theo Hernandez viene confermato titolare, nonostante l'espulsione rimediata contro il Feyenoord. A centrocampo altra esclusione per Fofana: Conceiçao sceglie Musah vicino a Reijnders e schiera, ancora una volta, tutti insieme dall'inizio Pulisic, Leao, Joao Felix e Gimenez.17:54

Otto assenze per il Torino che, oltre allo squalificato Masina e ai lungodegenti Schuurs, Zapata e Ilkhan, deve rinunciare anche a Njie, Tameze, Borna Sosa e Ilic, rientrato in Italia dopo il fallimento della trattativa con lo Spartak Mosca, ma non ancora disponibile. Vanoli cambia qualcosa soprattutto in attacco, dove si rivede dall'inizio Sanabria (preferito ad Adams) e parte per la prima volta titolare Elmas, con Karamoh in panchina. Casadei affianca Ricci in mediana, mentre Pedersen vince il ballottaggio con Walukiewicz nel ruolo di terzino destro.17:51

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Milan si schiera in campo con il 4-4-2: Maignan; Jimenez, Thiaw, Pavlovic, Hernandez; Pulisic, Reijnders, Musah, Leao; Joao Felix, Gimenez. A disposizione: Sportiello, Torriani, Chukwueze, Tomori, Fofana, Bartesaghi, Bondo, Terracciano, Gabbia, Camarda, Abraham, Sottil.17:47

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Torino si schiera in campo con il 4-2-3-1: Milinkovic-Savic; Pedersen, Maripan, Coco, Biraghi; Ricci, Casadei; Lazaro, Vlasic, Elmas; Sanabria. A disposizione: Paleari, Donnarumma, Walukiewicz, Karamoh, Salama, Adams, Dembele, Gineitis, Linetty, Mullen.17:47

Deve ripartire subito dopo l'eliminazione ai playoff di Champions League, invece, il Milan, reduce dall'1-1 a San Siro contro il Feyenoord, che non gli ha consentito di raggiungere gli ottavi di finale, dopo la sconfitta per 1-0 dell'andata. La squadra di Sergio Conceiçao vuole sfruttare i punti persi da Lazio e Bologna (con cui giocherà il recupero il prossimo giovedì) per avvicinarsi al quarto posto, al momento distante sei punti. 17:46

Il Torino vuole tornare a vincere dopo aver inanellato tre partite senza successi (due pareggi e una sconfitta) che l'hanno fatto scendere al dodicesimo posto in classifica, a meno due dal Genoa undicesimo. La squadra di Paolo Vanoli non trova i tre punti dallo scorso 24 febbraio, quando batté il Cagliari 2-0 allo Stadio Olimpico Grande Torino, dove ha finora collezionato soltanto tre vittorie, a fronte di cinque pareggi e quattro sconfitte.17:43

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Torino-Milan, gara valida per la 26^ giornata di Serie A.17:35

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp