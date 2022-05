Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci alla prossima stagione di Serie A!23:13

Grande festa ora all'Arechi per la permanenza in Serie A. L'Udinese onora il campionato con un ottima gara e chiude la stagione a 47 lunghezze. Nicola salva i campani con 31 punti. Oltre al Cagliari retrocedono il Genoa e il Venezia.23:13

La Salernitana crolla in casa 0-4 ma nonostante la sconfitta riesce nell'impresa di rimanere in Serie A, grazie al pareggio del Cagliari a Venezia. Una partita giocata male e che ha visto i campani andare sotto di tre reti già nel primo tempo, in gol Deulofeu, Nestorovski e Udogie. Nella ripresa chiude i giochi Pereyra, dopo che aveva anche sbagliato un rigore. Ma la gioia è per la Salernitana che rimane in Serie A.23:08

90'+7' Fine partita: SALERNITANA - UDINESE 0-4.23:00

90'+2' Tutto lo stadio ormai è inchiodato sugli smartphone per vedere cosa succede a Venezia.22:55

90'+2' Sostituzione nell'Udinese, entra Pinzi per Nestorovski.21:59

90' Ci saranno 8 minuti di recupero.22:53

89' Ci prova Pafundi con un tiro a giro dal limite, palla smanacciata a lato da Belec.22:52

87' Sostituzione nell'Udinese, entra Benkovic per Becao.22:50

86' DJURIC! Zortea serve un ottimo cross in area, Djuric stacca di testa e manda di poco a lato.22:50

86' Partita virtualmente terminata, le orecchie sono tutte per le notizie che arrivano da Venezia.22:49

82' La Salernitana nonostante il risultato ormai compromesso prova ad andare in rete, ma Padelli continua nella sua gran serata.22:46

79' RIBERY! Il francese con una gran giocata mette a terra due avversari e calcia a giro, ancora una volta Padelli nega la gioia del gol.22:43

77' Ci prova Perotti di testa, Padelli blocca sicuro.22:41

74' Improvvisa esultanza di tutta la panchina della Salernitana per un gol, che in realtà non c'è stato, del Venezia.22:37

71' INCROCIO DEI PALI DI SAMARDZIC! Soppy serve l'attaccante che dal limite calcia a giro colpendo il legno.22:35

68' Soppy prende il posto di Udogie.22:33

68' Nell'Udinese dentro Pafundi per Pereyra.22:33

67' Altra sponda di Djuric, arriva Fazio da dietro provando un tiro al volo. Palla alta sopra la traversa.22:32

66' Sponda di Djuric per Bonazzoli che stoppa e tira, palla di poco alla sinistra di Padelli.22:29

64' Si riprende a giocare.22:27

63' Ribery prende il posto di Gyomber.22:28

63' Kastanos per Bohinen.22:28

63' Tre cambi nella Salernitana, Perotti per Verdi.22:28

62' Intanto a Venezia la partita è ancora inchiodata sullo 0-0, risultato che al momento premierebbe proprio la Salernitana.22:25

60' Partita al momento interrotta all'Arechi per una serie di fumogeni che stanno piovendo in campo.22:23

58' Cartellino giallo per Pereyra dopo uno scontro con alcuni giocatori della Salernitana in seguito al gol.22:22

57' GOL! Salernitana - UDINESE 0-4! Rete di Pereyra. Ennesima ripartenza dell'Udinese con Pereyra che entra in area, manda a terra sia Radovanovic e Bohinen e con un tocco di destro manda in rete.



55' Prova a reagire la Salernitana ma sembra far fatica a creare in avanti.22:21

51' Nestorovski per Pereyra che calcia da posizione defilata, palla a lato.22:15

48' Ci prova subito Samardzic da fuori area, blocca Belec.22:11

46' Inizia il secondo tempo di SALERNITANA - UDINESE.22:10

46' Nell'Udinese Samardzic prende il posto di Deulofeu.22:09

46' Dentro anche M Coulibaly per L. Coulibaly.22:09

46' Due cambi nella Salernitana, entra Zortea per Ruggeri.22:09

Al momento nonostante il risultato, grazie al pareggio del Cagliari a Venezia, la Salernitana sarebbe salva. Salernitana 31 punti, Cagliari 30.21:59

Udinese cinica e micidiale che in ogni ripartenza riesce ad rendersi pericolosa ed andare in gol. Apre Deulofeu, poi Nestorovski e Udogie portano il risultato sul 3-0. Salernitana vicina al gol con Verdi, Bonazzoli e Fazio ma Padelli gli nega la gioia. Nel finale Pereyra sbaglia il rigore del possibile 4-0.21:54

45'+5' Fine primo tempo: SALERNITANA - UDINESE 0-3.21:53

45'+5' PEREYRA SBAGLIA IL RIGORE! Rigore calciato alla destra di Belec che si allunga e ci arriva.21:52

45'+4' CALCIO DI RIGORE PER L'UDINESE! Altra ripartenza dei friulani, Udogie per Nestorovski che in area viene travolto da Belec.21:52

45'+4' PALO DI FAZIO! Da calcio d'angolo stacca il difensore di testa, Padelli la tocca e la palla sbatte sul legno.21:50

45' Ci saranno 4 minuti di recupero.21:47

42' GOL! Salernitana - UDINESE 0-3! Rete di Udogie. Altra ripartenza dell'Udinese con Udogie che arriva al limite e fa partire un tiro a giro che finisce sotto la traversa.



40' DOPPIO MIRACOLO DI PADELLI! Conclusione sotto la traversa di Bonazzoli con Padelli che smanaccia, sulla ribattuta Verdi calcia di prima ma si trova ancora davanti il riflesso di Padelli.21:44

36' Salernitana che sbanda ogni volta che l'Udinese riparte in velocità.21:38

34' GOL! Salernitana - UDINESE 0-2! Rete di Nestorovski. Palla morbida in area di Molina e raddoppio dell'Udinese con un colpo di testa angolato di Nestorovski.



30' Punizione per la Salernitana da posizione defilata, Verdi calcia direttamente in porta a giro, Padelli smanaccia a lato.21:36

27' Raddoppia l'Udinese con Deulofeu che servito in profondità calcia sotto la traversa. Orsato ferma tutto per fuorigioco.21:28

24' La Salernitana sembra ora aver alzato il ritmo del proprio gioco e inizia a spingersi con più frequenza in avanti.21:26

20' Sul fronte opposto, Molina prova la conclusione al volo da fuori area. Palla alla sinistra di Belec.21:21

19' Ci prova Verdi dal limite, servito da una sponda di Gyomber, il trequartista fa partire un destro a giro. Palla alta sopra la traversa.21:20

16' Contropiede veloce dell'Udinese con Deulofeu che parte palla al piede, arrivato sulla trequarti serve Wallace che però perde il tempo e si fa recuperare.21:17

12' Continua a tenere palla l'Udinese che ogni volta che accelera sembra poter dare fastidio alla Salernitana.21:13

8' Prova a reagire subito la Salernitana, palla recuperata al limite, Bonazzoli calcia di prima, conclusione debole.21:10

6' GOL! Salernitana - UDINESE 0-1! Rete di Deulofeu. Udogie per Deulofeu che trova spazio al limite e calcia all'angolo alla destra di Belec.



4' DEULOFEU! Conclusione a giro con il destro, palla di poco a lato.21:08

4' Più vivace l'Udinese in questo avvio di gara, la Salernitana rimane compatta dietro.21:05

1' Subito Deulofeu che mette un pallone all'interno dell'area, la difesa della Salernitana spazza.21:02

1' FISCHIO D’INIZIO DI SALERNITANA - UDINESE. Arbitra Orsato.21:02

Nella Salernitana in porta gioca Belec, Sepe è out per infortunio, davanti a lui il confermato terzetto con Fazio, Radovanovic e Gyomber. In avanti il tandem Bonazzoli, Djuric per i gol salvezza. Risponde l'Udinese con Padelli che prende il posto di Silvestri in porta, in difesa Becao, Nuytinck e Perez. Con Deulofeu in attacco spazio a Nestorovski.20:19

Formazione UDINESE (3-5-2): Padelli - Becao, Nuytinck, Perez - Molina, Pereyra, Wallace, Makengo, Udogie - Deulofeu, Nestorovski. A disposizione: Soppy, Pablo Mari, Zeegelar, Benkovic, Samardzic, Pafundi, Arslan, Ballarini, Jajalo, Pussetto, Gasparini, Santurro.20:14

Formazione SALERNITANA (3-5-2): Belec - Gyomber, Radovanovic, Fazio - Mazzocchi, L. Coulibaly, Bohinen, Verdi, Ruggeri - Bonazzoli, Djuric. A disposizione: Dragusin, Zortea, Gagliolo, Ribery, Perotti, Di Tacchio, Capezzi, Obi, Kastanos, M. Coulibaly, Fiorillo, Russo.20:11

La Salernitana deve vincere, con un eventuale arrivo a pari punti con il Cagliari, in virtù del perfetto equilibrio negli scontri diretti, 1-1 sia all’andata che al ritorno, risulterebbe decisiva la differenza reti che in questo momento sorride ai sardi, -34 conto il -41 dei campani.17:51

Tutto in novanta minuti, la Salernitana si gioca la permanenza in Serie A tra le mura amiche nella sfida decisiva contro l’Udinese. I friulani sono salvi da diverse giornate e hanno poco da chiedere al campionato, ma vorranno onorare la partita.17:50