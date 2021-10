Al Dall'Ara tutto pronto per Bologna-Milan, nona giornata di Serie A16:57

4-2-3-1 per il Milan: Tatarusanu - Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Toure - Tonali, Bennacer - Castillejo, Krunic, Rafael Leao - Ibrahimovic.19:57

L'ex Mihajlovic conferma dieci undicesimi della squadra che ha impattato contro l'Udinese: Medel torna al centro della difesa a tre, continuità per Soriano e Barrow alle spalle di Arnautovic.19:56

Turn-over consistente per Pioli che opta per Castillejo-Krunic-Rafael Leao a supporto di Ibrahimovic. Kjaer preferito a Romagnoli in difesa, Tonali al posto di Kessie a centrocampo.19:58