Dove si gioca la partita:



Stadio: Renato Dall'Ara

Città: Bologna

Capienza: 38279 spettatori14:34

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Bologna-Lecce, gara valida per l'11esima giornata del campionato di Serie A.14:34

Bologna e Lecce si affrontano in un match che mette in gioco punti valevoli per la salvezza, con la squadra di casa a quota 7 punti in classifica, uno in meno della squadra pugliese.14:35

Il Bologna ha necessità di ritrovare la vittoria in campionato che manca dall’11 Settembre, giorno in cui i rossoblu hanno battuto la Fiorentina per 2-1, ancora sotto la guida di Sinisa Mihajlović. Ora sulla panchina c’è Thiago Motta, che in settimana ha battuto il Cagliari ai sedicesimi di finale di Coppa Italia con il risultato di 1-0.14:35

Il Lecce si presenta alla partita dopo l’1-1 interno maturato contro la Fiorentina nella scorsa giornata, con la squadra allenata da Marco Baroni che non vince in campionato da più di un mese, precisamente dal 1-2 in trasferta contro la Salernitana datato 16 settembre.14:36

Bologna e Lecce si affrontano oggi per la 43esima volta nella loro storia: i padroni di casa nello scontro diretto con i giallorossi hanno strappato 16 vittorie, con ben 17 pareggi. Solo 9 dunque le vittorie della squadra pugliese. L’ultima sfida tra le due formazioni è datata 26 luglio 2020 con il risultato di 3-2 per i rossoblu, al termine di una partita roboante, con il gol di Musa Barrow al 93esimo.14:36

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Bologna scende in campo con un 4-2-3-1: Skorupski – Posch, Soumaoro, Lucumi, Cambiaso – Medel, Ferguson – Aebischer, Dominguez, Barrow – Arnautovic.14:36

Thiago Motta sceglie la difesa a 4 formata da Posch, Soumaoro, Lucumi e Cambiaso, a protezione di Skorupski. In mediana Medel e Ferguson. Sulla trequarti Aebischer, Dominguez e Barrow dietro all’unica punta Arnautovic, al rientro dall’infortunio.14:36

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Lecce si schiera con un 4-3-3: Falcone – Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Pezzella - Gonzalez, Hjulmand, Askildsen - Strefezza, Ceesay, Banda.14:36

Marco Baroni schiera Falcone tra i pali, Baschirotto e Pongracic centrali di difesa con Gendrey e Pezzella sulle fasce. A centrocampo il trio formato da Gonzalez, Hjulmand e Askildsen. Davanti confermato il tridente Strefezza, Ceesay e Banda.14:37