LIVE SAMPDORIA - SASSUOLO 0-1 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Luigi Ferraris

Città: Genova

Capienza: 36685 spettatori19:54

Benvenuti alla diretta scritta della partita tra Sampdoria e Sassuolo, match valido per la quattordicesima giornata di Serie A.19:54

Si chiude il 2020 per Sampdoria e Sassuolo, in campo al Ferraris, ovviamente a porte chiuse. Neroverdi in piena lotta europea e fin qui massima sorpresa del campionato, blucerchiati nuovamente in ascesa per provare a costruire qualcosa in più della sola salvezza.19:55

La Sampdoria schiera la seguente formazione (4-4-1-1): Audero - Yoshida, Tonelli, Colley, Augello - Jankto, Thorsby, Ekdal, Damsagaard - Ramirez - Quagliarella. A disposizione: Ravaglia, Letica, Regini, Askildsen, Leris, Candreva, La Gumina, Keita, Verre, Adrien Silva. All. Claudio Ranieri.19:58

Ranieri ripropone Quagliarella come prima punta, supportato da Ramirez. In porta ci sarà Audero, difeso da Colley, Tonelli, Yoshida ed Augello. Centrocampo composto da Jankto, Ekdal, Thorsby e Damsgaard: panchina per Colley e La Gumina. Inizialmente tra le riserve anche Candreva.20:06

Il Sassuolo schiera la seguente formazione (4-2-3-1): Consigli - Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos - Magnanelli, Locatelli - Berardi, Traore, Boga - Caputo. A disposizione: Pegolo, Ayhan, Marlon, Toljan, Bourabia, Magnanelli, Obiang, Raspadori, Haraslin. All. Roberto De Zerbi.20:45

Senza Defrel, l'affaticato Djuricic e Rogerio, De Zerbi propone Boga e Traorè insieme a Berardi, con Caputo nuovamente titolare come centravanti. Locatelli e Magnanelli sono gli interni di centrocampo, terzini Kyriakopoulos e Muldur. In porta Consigli, difesa con Ferrari e Chiriches.20:45

Pioggia battente al Ferraris di Genova. Squadre in campo pronte a iniziare la partita.20:46

1' Comincia il match! Primo pallone giocato dal Sassuolo.20:47

2' GOL! Sampdoria-SASSUOLO 0-1! Rete di Traoré. Pallone perso in difesa da Tonelli, ripartenza veloce del Sassuolo. Boga serve Caputo che non controlla bene, ma riesce ad assistere l'accorrente Traoré. Sinistro fulminante sull'uscita di Audero e vantaggio neroverde. Si sblocca subito il match a Genova.20:50

5' Minuti arrembanti del Sassuolo che non fa uscire i padroni di casa dalla propria metacampo. Sampdoria ch'è in evidente difficoltà.20:53

8' Buona iniziativa sulla fascia sinistra da parte di Augello. Cross insidioso dentro l'area che viene respinto dalla difesa neroverde in calcio d'angolo.20:56

11' Bravissimo Berardi a tagliare il campo con il sinistro fino al limite dell'area. Scambio con Traoré e mancino velenoso, respinto in angolo da un ottimo intervento di Audero.20:59

14' Punizione a girare di Ramirez col sinistro. Pallone che attraversa l'area di rigore in maniera pericolosa, ma nessun blucerchiato riesce ad intervenire.21:01

17' Ramirez serve all'indietro Ekdal che, inseritosi perfettamente in area di rigore, è sfortunato al momento del cross. Rimpallo che regala al Sassuolo la rimessa da fondo campo. Pericolo scampato per gli emiliani.21:04

19' Intervento pazzesco di Ferrari su Quagliarella. Trama veloce della Sampdoria, con il filtrante di Daamsgard per il centravanti blucerchiato: controllo infelice e recupero del difensore.21:06

20' Fiera degli errori in uscita al Ferraris. Impostazione sbagliata della Sampdoria e per poco non viene fuori un'altra frittata. Audero serve inavvertitamente Berardi che, al volo col sinistro, non trova la porta da posizione impossibile.21:07

23' Difesa del Sassuolo che sta rischiando molto in questi minuti. Liberato Ekdal per la conclusione dal limite dell'area dal tocco di Daamsgard: pallone che finisce di poco fuori.21:11

26' Ritmi davvero alti in questa serata genovese. Formazioni capaci di offrire un ottimo spettacolo.21:13

27' Problemi per Muldur alla caviglia destra: gioco momentaneamente fermo. Sanitari neroverdi all'opera sul terzino turco.21:14