Per la Fiorentina in realtà si tratta della penultima giornata: i viola devono ancora recuperare la partita contro l' Atalanta, programmata domenica 2 giugno. 20:17

Il Cagliari è matematicamente salvo, grazie alla vittoria in casa del Sassuolo. Per i sardi sarà l'ultima gara con Ranieri in panchina, che dopo l'ennesimo miracolo sportivo ha deciso di smettere di allenare le squadre di club, lasciando uno spiraglio per eventuali esperienze da CT.20:20